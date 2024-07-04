星宇航空港航線7.16啟航　聯同電車公司推史努比主題叮叮、全景遊

星宇航空香港航線將於7月16日正式啟航！星宇航空和香港電車於今日（4日）上午在屈地街電車廠舉辦聯合記者會，進行啟動儀式並宣佈一系列慶祝活動，包括史努比聯乘主題叮叮，以及「一日星宇電車全景遊」活動，讓大家可以乘搭叮叮暢遊港島！



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星宇航空與香港電車聯手合作推出一系列活動。（資料圖片）

星宇航空是來自台灣的航空公司，宣佈將於7月16日首航香港，首班起正式啟飛香港來往台北桃園的航線，暫定每日兩班航班來回香港以及台北。而香港電車自1904年起開始服務，至今已有120年歷史。星宇航空與香港電車是次聯手合作，並於夏季推出一系列慶祝活動。

星宇航空【1】史努比聯乘主題叮叮

星宇航空與香港電車聯手推出史努比聯乘主題叮叮。（錢伊藍攝）

星宇航空與香港電車聯手推出星宇航空主題叮叮——史努比主題。史努比彩繪叮叮車由即日起至9月30日，將穿梭在香港繁華的街道上。

鮮黃色的電車外觀搭配扮演機長及空服員的史努比角色為電車增添活力，而車廂內的座椅、樓梯及車頂都能看到史努比的圖案。即使不是史努比的粉絲亦會被可愛的史努比所感染。

星宇航空【2】一日電車全景遊

香港電車的「電車全景遊」一直深受旅客歡迎，讓旅客乘搭彷1920年代開放式設計的古雅電車，享受一小時的港島觀光之旅。星宇航空與香港電車將於7月20日舉辦「一日星宇電車全景遊」快閃活動，由專業的空姐、空少沿線提供服務，帶大家暢遊上環至銅鑼灣，大家還可以在乘搭電車的路上，享受飛機上的限定飲品「星宇特調」以及點心糙米堅果酥。除此之外，還有機會獲得獨家禮品及紀念乘車證。

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