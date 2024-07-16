暑假好去處｜尖沙咀海綿寶寶打卡點／自拍站／必搶香港限定精品

為慶祝《海綿寶寶》系列動畫播出25周年，海綿寶寶帶同派大星等一眾好朋友由2024年7月17日至9月1日到LCX舉行「LCX x 海綿寶寶 Treasure Summer」活動，等你參加充滿夏威夷風情的沙灘派對！



《香港01》好食玩飛記者獲邀率先體驗，活動不僅有必打卡的巨型海綿寶寶蛋糕、海綿寶寶自拍站，還有香港限量獨家販售的精品玩具！三站式的打卡點，快來和海綿寶寶一起享受暑假~



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暑假好去處｜第一站——巨型海綿寶寶蛋糕/沙灘派對/休閒吧免費派糖果！

今年是《海綿寶寶》系列動畫播出25週年！LCX準備了巨型「海綿寶寶GO高蛋糕」為他慶祝！海綿寶寶蛋糕十分精緻，表情亦很生動！他會不停轉換眼神，有心心眼、Bling Bling眼等，簡直是活靈活現！大家可以等候自己喜歡的眼神向前打卡~

原來蛋糕的右邊，海綿寶寶和派大星正在「玩泥沙」！海綿寶寶表情鬼馬，派大星則顯得非常悠閒，任憑海綿寶寶往自己身上倒泥沙。怕曬的大家可以來充滿陽光氣息的「莎迪玩沙區」感受夏日與海灘，小編建議大家可以戴上墨鏡和穿著夏日裝束打卡！

玩耍過後可以前往蛋糕左邊的「芭芭拉休閒吧」chill下~蟹老闆和章魚哥也在這裡等待大家，可以企入吧檯和蟹老闆、章魚哥合照。在指定日子，「休閒吧」會免費派發可愛又精美的海綿寶寶主題糖果，大家記得Mark低時間！

「海綿寶寶糖果派發活動」

活動日期：逢星期六及星期日（2024年7月20日始 至 8月25日止）

活動時間：下午2時半至5時半 派完即止



暑假好去處｜第二站——與海綿寶寶、派大星一齊衝浪！

觀賞海綿寶寶蛋糕，又玩完泥沙，就要到「Cool爆衝浪區」，海綿寶寶正在等待著你和他一齊衝浪，主辦方十分細心，設置了3D傾斜的衝浪板讓大家站上去打卡，但小朋友站上去的時候要小心跌親，除了和海綿寶寶打卡合照，還能看見正在向珊迪買雪糕的派大星！

暑假好去處｜第三站——海綿寶寶限定店！限量「金像獎」玩具/海綿寶寶自拍站

參加完派對，當然要到「酷樂好物期間限定店」搶購獨家精品！店內出售許多海綿寶寶周邊商品，有毛絨公仔、盲盒等，更有香港獨家商品，如T恤、地氈、毛巾、帆布袋等等，不容錯過！不過，小編發現萬眾期待的移動電源、雨傘、水樽、飯盒尚未推出，粉絲們需要耐心等待。

+ 1

值得一提的是皇牌藝術家TOO NATTHAPNG為紀念海綿寶寶25週年，特別設計極具紀念意義的「金像獎」版本海綿寶寶軟膠玩具。玩具約高11cm，結合高端SOFTVINYL物料及匠人級塗裝技術精工製作，全球限量50件且各附獨立編號，每人只限購買一個，售完即止。各位海綿寶寶的粉絲記得Mark實日子搶購！

25週年全球限定50件的海綿寶寶軟膠公仔，十分具有紀念價值！（林樂昕攝）

限定店內更設海綿寶寶自拍站，讓大家有機會和海綿寶寶、派大星等角色同框合照，價格也只需要60元一套，為這個夏日派對留下難忘的回憶！

「酷樂好物期間限定店」

營業日期：2024年7月17日至2024年9月1日

營業時間：早上10時 至 晚上10時

營業地點： LCX Oasis 3（Xplus對出）



在指定日子到LCX，並讚好LCX及海綿寶寶指定社交平台帳號，即可免費領取海綿寶寶紙扇！紙扇上印有海綿寶寶和他的好朋友，每日換領名額有限，換完即止。

「LCX x 海綿寶寶 Treasure Summer」

日期：2024年7月17日-9月1日

時間：10:00-22:00

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX



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