深水埗主教山配水庫｜8.1起免預約參觀　交通、開放時間一文看

前深水埗配水庫（又稱：深水埗主教山配水庫）在2021年6月成為一級歷史建築後，僅有限度開放予市民參觀，為了讓參觀的市民可以更了解其歷數背景，過往需預約自助／個人／團體導賞團才能進入前深水埗配水庫。



不過從2024年8月1日開始，大家無需事先預約，即可進入前深水埗配水庫參觀！《香港01》「好食玩飛」整理了參觀前深水埗配水庫前的各種注意事項，包括開放時間、地點、交通等等，讓大家做足準備輕鬆參觀！



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前深水埗配水庫為一級歷史建築（廖雁雄攝）

前深水埗配水庫｜建築特色｜全港唯一圓形地下配水庫

2021年6月，前深水埗配水庫獲古物諮詢委員會確認為一級歷史建築。前深水埗配水庫是香港第一個以圓形築成的地下配水庫，原牆身沒有鋼筋，是以重力形式靠混凝土自身重量抵擋水壓。由混凝土的地基、108條由花崗石粗琢的支柱、紅磚的半圓拱券、五邊形花崗岩墊石、混凝土的天花，不同的顏色加上簡約的線條，組成此配水庫獨特的色彩與風格，無論是歷史還是美學上，前深水埗配水庫都有值得參觀的地方。

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前深水埗配水庫｜參加導賞團｜專人講解歷史及建築

如果想了解更多前深水埗配水庫的歷史背景，可以參加由水務署舉辦的導賞團。2024年8月1日起，水務署將於星期一至五（每月首個星期二為休館日）下午舉辦一節團體導賞團，而星期六及日下午則舉辦兩節個人導賞團，如希望參加導賞團，可透過水務署「前深水埗配水庫導賞團」網站專頁預約參加。

如已預約參加導賞團，可於導賞團集合時間（活動開始前15分鐘）前往巴域街 (近聖方濟各英文小學對出行人路) 集合，隨後會步行上山至配水庫，到達後參觀配水庫內部、外部設計和建築結構，以及介紹九龍食水供應系統發展歷史等，親身了解深水埗配水庫。

參加者亦可以預先於水務署網站下載「語音導賞」，透過自助導賞語音，探索前深水埗配水庫歷史故事。

前深水埗配水庫鄰近石峽尾港鐵站（水務署圖片）

前深水埗配水庫｜參觀地點｜近石峽尾、需行山路

前深水埗配水庫位處九龍深水埗的主教山上，前往參觀的市民可以乘坐港鐵至觀塘線石峽尾站，於A出口出站後，步行往石峽尾街，再轉至巴域街前往深水埗配水庫。從巴域街出發需步行約15分鐘，路程主要為狹窄山路及梯級，需要一定的體力，前往參觀的市民需考慮是否需要由照料者陪同及協助前往。

前深水埗配水庫地址

九龍深水埗的主教山上（經巴域街前往）



前深水埗配水庫｜開放時間｜每月首個星期二、指定日子暫停

由2024年8月1日起，前深水埗配水庫的開放時間為星期一至日 (包括公眾假期)上午9時至中午12時（最後入場時間：上午11時30分）及下午2時至下午5時（最後入場時間：下午4時30分），但留意每月的第一個星期二、元旦、農曆年初一及初二暫停開放。

開放時間（2024年8月1日起）

星期一至日 (包括公眾假期)：

上午9時至中午12時（最後入場時間：上午11時30分）

下午2時至下午5時（最後入場時間：下午4時30分）

每月的第一個星期二、元旦、農曆年初一及初二暫停開放



前深水埗配水庫有導賞團專人講解歷史及建築。（水務署圖片）

前深水埗配水庫｜入場費用｜免費參加

前深水埗配水庫入場及導賞團費用全免。

前深水埗配水庫｜年齡限制｜參加者必須年滿8歲

參加者必須於參觀當日年滿8歲；未滿16歲的參加者必須由成人陪同參加。另外，參加者不可攜同嬰兒進入前深水埗配水庫。

前深水埗配水庫參觀人數有限制嗎？ 水務署會按先到先得方式安排參觀人士入場。為維持秩序，本署會視乎需要而採取適當的人流控制措施。如有其他特別安排，水務署會透過本活動網頁另行公布。

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