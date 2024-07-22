室內好去處｜荔枝角射箭場5000呎　新手都玩得　記者實試有滿足感

室內好去處｜巴黎奧運即將開幕，不少人想響應全城運動，但礙於炎炎夏日又擔心下雨，而有所卻步，其實室內運動好去處有不少選擇！荔枝角有一間逾5,000呎的室內射箭場，設有5款不同程度的「反曲弓」課程，不論大人小朋友、經驗老到的玩家還是射箭新手都可以體驗到射箭的樂趣！記者落場試玩後，由零經驗新手都可以變每箭都中黃靶的「高手」，認為是一場超有滿足感的體驗！



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位於荔枝角的室內射箭場「領先射箭」由幾位本地年輕射箭愛好者創立，近日完成擴張工程，新增場地A及場地B，方便不同類型的射箭玩家。射箭場面積超過5,000呎，而且地理位置十分便利，不論市區還是大西北的朋友都能輕鬆抵達，就算在炎炎夏日也可歎著冷氣玩射箭。《香港01》「好食玩飛」記者就參與了體驗班課程，即使是新手亦能體驗到射箭的樂趣！

兩大射箭場 適合不同玩家

「領先射箭」將場地升級至5,000呎空間，按學員經驗分配不同場地進行練習。場地A特別設計6條長達7米新手距離的靶道，主要提供初學者體驗及學習射箭基礎，多條靶道可以讓大家與朋友一同遊玩。

場地B則有12條長達18米符合標準距離的靶道，場內更會提供專業的反曲弓等進階射箭器材，適合經驗豐富的射箭人士！

不論場地A還是場地B均有完善的射箭配套提供，例如護指、前護臂以及箭袋等，因此任何人想去玩，無需自備任何弓箭及裝備都可以輕鬆體驗。

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5個不同程度射箭班 親子同樂

「領先射箭」提供5個不同程度的射箭班及1個兒童班，亦有親子同樂體驗班，大人小朋友都可以盡情玩。（錢伊藍攝）

「領先射箭」提供5個不同程度的射箭班及1個兒童班，讓不同年齡層和不同程度人士都能參加，亦有親子同樂體驗班，大人小朋友都可以盡情玩。記者實測，即使是零經驗的新手亦可以輕鬆體驗射箭的樂趣。體驗班每堂1小時30分鐘，每位只需$200。

記者參與體驗班課程，教練會先帶學員熱身，其後示範並指導學員射箭的動作。當學員射箭的起始動作沒有問題後，教練才會進一步教導如何調整高低左右。每6枝箭為一組，教練會在每組結束後根據箭靶上的結果調整學員動作，並且在射箭期間亦會時刻觀察學員的動作。記者從一開始會不中靶到最後可以6箭都射中黃靶，甚至正中靶心，超有滿足感！

至於已經有一定程度射箭經驗的射手，想更進一步提升射箭技巧，可報名參加器材班或改善射箭技術的恆常班。「領先射箭」亦設有團體包班及私人班，可根據需要調整課程內容，甚至購買套票租用場地用作練習。

桌遊休息區

射箭場內特別設有休息區，擺放了大量桌上遊戲，在緊張刺激的射箭過程中，透過輕鬆的桌上遊戲活動放鬆身心，同時幫助射手提高反應能力等。場內還有飲品、零食等出售，讓大家可以隨時補充體力。

夏日限時優惠

「領先射箭」推出夏日限時優惠，由7月12日起至8月31日，參加首堂射箭體驗班，2人同行及追蹤Instagram可享95折優惠；反曲弓基礎班即減$100折扣，讓大家可以與親朋好友在暑假享受室內射箭的樂趣！

領先射箭

地址：九龍荔枝角永康街79號創匯國際中心13樓F室

營業時間：星期一、三、五14:00-23:00；星期二、四19:00-23:00；星期六至日、公眾假期10:00-23:00（19:00後不開放練習）

查詢：9848 3360



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