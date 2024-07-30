長者優惠自助餐8間推介！任食生蠔龍蝦花膠/D24榴槤甜品 低至$171

長者自助餐優惠2024｜自助餐優惠｜不少酒店自助餐優惠也會惠及長者，很多只要夠60歲就有份。《香港01》「好食玩飛」記者為大家推薦8間有長者優惠的自助餐，除了生蠔、龍蝦鮑魚、花膠、蟹腳任食外，當然少不了夏天必吃的一系列榴槤甜品！現時自助餐優惠更低至$171！即睇內文！



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長者自助餐優惠【1】西環萬怡酒店MoMo Café ── 雪場蟹腳／肉眼牛排／午市送即開生蠔 低至59折👉🏻按此立即訂座

位於西環萬怡酒店的MOMO Café提供自助餐優惠，愛吃蠔的老友記定不能錯過。周末自助午餐時段送免費即開新鮮生蠔，另有鮮蝦鮮蜆、黃金螺、黑殼青口、雪場蟹腿、刺身及6款Movenpick雪糕任揀，性價比極高。

酒店另有「泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐」及「黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐」兩款自助餐，有新鮮即開生蠔、燒澳洲優質帶骨肉眼牛排和冰鎮海鮮，還有東南亞風味的金銀蒜酒蒸生蠔、泰式酸湯比目魚，比目魚搭配泰式酸湯，酸和辣互相平衡，老友記吃剛剛好。而「黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐」另有提供即片黑毛豬風乾火腿，現有低至59折優惠！

西環萬怡酒店自助餐MoMo Café｜泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐👉🏻按此立即訂座

星期一至四：

長者（1位）：$330.2｜原價$559

成人（1位）：$356.2｜原價$603

小童（1位）：$245.7｜原價$416

👉🏻按此立即訂座 黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐

星期五至日，公眾假期及前夕：

長者：$403.5｜原價$592

成人：$435｜原價$638

小童：$306｜原價$449

👉🏻按此立即訂座

「泰」好味平日自助午餐

星期一至五：

長者：$171｜原價$251

成人：$201｜原價$295

小童：$141｜原價$207

👉🏻按此立即訂座

星期六、日及公眾假期：

長者（1位）：$223.5｜原價$328

成人（1位）：$253.5｜原價$372

小童（1位）：$193.5｜原價$284

＊65歲或以上為長者

優惠有效期： 2024年7月1日至2024年8月31日

👉🏻按此立即訂座

長者自助餐優惠【2】港青酒店YMCA再臨閣 ── 即煮鮑魚／維港靚景／燒有骨牛肉西冷低至76折 👉🏻按此立即訂座

位於尖沙咀的港青酒店YMCA再臨閣，從尖沙咀站L4或L6步行約1分鐘就可直達，非常方便老友記！酒店提供平日自助午餐，餐廳環境舒適，可飽覽維多利亞海港，自助午餐冷熱盤有雞肝醬配法包多士、燒有骨牛肉西冷、南京鹽水鴨、關東煮等任君選擇，吃完午飯記得留肚吃甜品，有多款Haagen-Dazs雪糕、馬卡龍及麵包布甸任食！現有低至76折！

港青酒店YMCA再臨閣｜平日自助午餐👉🏻按此立即訂座

星期一至五

長者：$250｜原價$328

成人：$278｜原價$328

小童：$196｜原價$240

＊60歲或以上為長者

優惠有效期：7月31日起至2024年8月30日

👉🏻按此立即訂座

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



長者自助餐優惠【3】黃竹坑I-O-N南灣如心酒店 ── 避風塘鮑魚／招牌肉骨茶／時令海鮮 低至64折👉🏻按此立即訂座

黃竹坑 I-O-N推出「港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴」自助晚餐及假日自助午餐，啱晒追求「鑊」氣的老友記。推介必試惹味的避風塘瀨尿蝦、豉椒炒蜆、椒鹽鮮魷、避風塘鮑魚、艇仔粥等港式惹味菜，仲有招牌肉骨茶、新加坡咖喱雞配椰漿飯、馬來西亞串燒等東南亞美食，一個自助餐飽嚐多款國際菜。港式甜點清甜又滋補，如蓮蓉西米焗布甸、木桶豆腐花，潤喉又解膩。現有低至64折優惠！

黃竹坑 I-O-N 南灣如心酒店｜港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴自助晚餐

星一至四

長者：$303｜原價$471

成人：$381｜原價$581

小童：$287｜原價$427

星期五至日

長者：$334｜原價$471

成人：$412｜原價$581

小童：$303｜原價$427

👉🏻按此立即訂座

假日自助午餐

星期六、日及公眾假期

長者：$264｜原價 $372

成人：$311｜原價$438

小童：$233｜原價 $328

＊65歲或以上為長者

優惠有效期：2024年7月1日至2024年8月31日

👉🏻按此立即訂座

地址：香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓 I-O-N

電話：3968 8888



長者自助餐優惠【4】香港朗廷酒店 ── 生蠔／綠咖喱波士頓龍蝦／咖喱牛肋肉 78折起👉🏻按此立即訂座

位於尖沙咀的五星級酒店香港朗廷酒店，從尖沙咀站L5步行約1分鐘就到，十分方便，老友記最啱。酒店推出酸、香、辣俱全的泰國菜為主題的自助餐午餐、自助晚餐。晚餐必試椰香綠咖喱波士頓龍蝦、絲網海鮮春卷及泰式紅咖喱牛肋肉，新鮮食材的原味道搭配惹味的醬料，酸酸辣辣在夏天最適合。而午餐則有泰式黃咖喱豬頸肉、巴東牛肉等中東亞熱盤美食，愛吃中菜記得試埋花雕辣酒煮東風螺、砂窩雲吞雞，吃完來一客清甜的椰奶燕菜糕甜品解膩，現有優惠78折起。

香港朗廷酒店｜國際美饌海陸饕餮自助午餐按此立即訂座

星期一至五

長者／小童（1位）：$298｜原價$383

成人（1位）：$388｜原價$471

星期六、日及公眾假期

長者／小童（1位）：$378｜原價$383

成人（1位）：$468｜原價$471

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「Amazing Thailand」主題自助晚餐

星期一至四

長者／小童（1位）：$468｜原價$515

成人（1位）：$738｜原價$812

星期六、日及公眾假期

長者／小童（1位）：$538

成人（1位）：$798｜原價$812

＊65歲或以上為長者

優惠有效期： 2024年7月5日至2024年8月31日

按此立即訂座

地址：尖沙咀北京道8號

電話：2375 1133



長者自助餐優惠【5】悦品酒店 ── 即開生蠔／焗芝士波士頓龍蝦／和牛西冷牛扒 低至68折 屯門👉🏻按此立即訂座 ／荃灣👉🏻按此立即訂座

悅品酒店推出共4款自助餐，悦品 • 悦嘗食自助晚餐在星期五至日提供，主打款式多樣的時令海鮮，除自助餐必備的冰鎮海鮮外，還有即開活生蠔、焗芝士波士頓龍蝦、避風塘炒蟹、鱈場蟹腳等即煮美食。老友記可先吃一碗港式生滾粥開開胃，有牛肉、雞、鮑魚、帶子、蝦，非常足料。另外熱盤有矜貴食材製成的燒和牛西冷牛扒、燒羊鞍、上湯龍蝦伊麵等，又能飽肚又能回本！甜品還有提供Häagen Dazs雪糕，現有低至66折優惠！👉🏻按此立即訂座

喜歡日本料理的老友記，在星期六、日可試試和風•韓流•滋味之旅自助午餐，以日韓美食為主題，提供和牛壽喜燒烏冬、日式醬燒牛肋骨肉、燒沖繩島脆皮黑糖雞等日韓美食，鮮人參雞湯還可補補血氣，老友記最啱。👉🏻按此立即訂座

悦品酒店（屯門）｜悦品 • 悦嘗食自助晚餐

星期五

長者（1位）：$369.7｜原價$547.8

成人（1位）：$425｜原價$624.8

兒童（1位）：$282.8｜原價$426.8

星期六、日 及公眾假期

長者（1位）：$393.4｜原價$547.8

成人（1位）：$464.5｜原價$646.8

兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8

👉🏻按此立即訂座 悦品酒店（荃灣）｜悦品 • 悦嘗食自助晚餐

星期六、日 及公眾假期

長者（1位）：$393.4｜原價$547.8

成人（1位）：$448.7｜原價$624.8

兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8

👉🏻按此立即訂座

和風•韓流•滋味之旅自助午餐

星期六、日

長者（1位）：$227.6｜原價$316.8

成人（1位）：$267｜原價$371.8

小童（1位）：$188｜原價$261.8

＊65歲或以上為長者

優惠有效期：即日至2024年9月1日

屯門👉🏻按此立即訂座／荃灣👉🏻按此立即訂座

悦品酒店（屯門）

地址：屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓 The Platter

電話：3899 9222



悦品酒店（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



長者自助餐優惠【6】8度海逸酒店8度餐廳 ── 任食生蠔／紐西蘭青口／即叫即製海鮮火鍋 7折起 👉🏻按此立即訂座

8度海逸酒店8度餐廳全新推出的泰饗時光海鮮自助晚餐及自助午餐，適合喜歡吃海鮮的老友記！晚餐主打即開生蠔、紐西蘭青口、海蝦及海螺等冰鎮海鮮無限任食，另設有專櫃即叫即製海鮮火鍋，瀨尿蝦、 沙白、花甲、海花螺及扇貝等海鮮食材輪流供應。熱食方面，有紅燒花膠、燒牛肉、意式香草烤春雞、燒羊扒及紅酒燴牛肋條。另外甜品有多款Mövenpick雪糕、芒果拿破崙及鮮果蛋白蛋糕。另有2.5小時半自助午餐及自助午餐供應，現時更有低至7折優惠！

此外，當月生日還有生日優惠，4位或以上同行，在星期一至四惠顧，可享半價連免費餐酒一支或可選免費生日蛋糕一個連餐酒一支；於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，可享半價連免費餐酒一支及生日蛋糕一個。

8度海逸酒店8度餐廳｜泰饗時光海鮮自助晚餐👉🏻按此立即訂座

平日自助晚餐

星期一至四

長者（1位）：$423｜原價$508

成人（1位）：$495｜原價$598

小童（1位）：$367｜原價$438

👉🏻按此立即訂座

周末自助晚餐

星期五至日

長者（1位）：$551｜原價$648

成人（1位）：$611｜原價$718

小童（1位）：$492｜原價$578

👉🏻按此立即訂座

假日自助午餐

長者：$300｜原價$428

成人：$328｜原價$468

小童：$272｜原價$388

＊60歲或以上為長者

優惠有效期： 2024年7月1日至2024年至11月30日

👉🏻按此立即訂座

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖

電話：2126 1960



長者自助餐優惠【7】九龍酒店倚窗閣 ── 即開生蠔／加拿大雪花蟹腳／榴槤甜品 74折起 👉🏻按此立即訂座

九龍酒店倚窗閣推出「海味之珍，果香之尊自助晚餐」，以一向受歡迎的海鮮與夏日必食的榴槤作為主題，喜歡吃榴槤的老友記切勿錯過。自助餐款式多，光是蠔便有多款配搭，如鮮蠔蟹肉味噌飯、蒜香燒廣島蠔及吉列炸蠔配海膽蛋黃汁、涼伴四川麻辣生蠔等，可慢慢試盡。

如想吃原汁原味的，也有即開生蠔、加拿大雪花蟹腳等冰鎮海鮮，另有鹽燒牛舌、法式香煎鵝肝和肉汁豐富、口感柔軟的燒加拿大帶骨肉眼扒，老友記定會喜歡。甜品方面，記得吃榴槤芝士蛋糕、D24榴槤泡芙及榴槤香芒卷，清甜的味道消暑一流。另外酒店亦有國際海鮮自助午餐，提供多款時令海鮮，如雪花蟹腳、海蝦，還有低溫煮和牛面頰。現有74折優惠！

九龍酒店倚窗閣｜海味之珍，果香之尊自助晚餐

星期一至四

長者或小童（1位）：$437｜原價$559

成人（1位）：$609｜原價$735

星期五至日

長者或小童（1位）：$489｜原價$559

成人（1位）：$661｜原價$735

👉🏻按此立即訂座

海鮮國際自助午餐

星期一至四

成人（1位）：$351｜原價$449

長者或小童（1位）：$326｜原價$416

星期五

成人（1位）：$331｜原價$449

小童（1位）：$307｜原價$416

長者（1位）：$326｜原價$416

星期六至日

長者或小童（1位）：$386｜原價$416

成人（1位）：$446｜原價$449

＊60歲或以上為長者

優惠有效期：即日起至年8月31日

👉🏻按此立即訂座

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



長者自助餐優惠【8】香港逸東酒店 ── 生蠔／鮑魚麻辣雞鍋／松葉蟹蟹腳 77折起👉🏻按此立即訂座

香港逸東酒店普慶餐廳推出全新蟹及龍蝦主題自助餐，供應超過200款日韓美食及時令海鮮冷盤，招牌海鮮包括生蠔、松葉蟹蟹腳、海蝦、翡翠螺及青口等，同時也照顧到不吃生冷食物，又想吃海鮮的老友記，提供薑蔥炒蟹、鮑魚麻辣雞鍋、泰式咖哩大頭蝦、避風塘小龍蝦及清酒煮蜆等多款熟食海鮮。愛吃肉的老友記，記得試脆皮豬蹄、蟹肉三文魚威靈頓，鮮甜的蟹肉與三文魚配搭金香的酥皮，味道相當有驚喜。而每兩位惠顧晚市自助餐，更可享夏日羊羹果凍一份！現有優惠77折起！

香港逸東酒店普慶餐廳｜蟹及龍蝦主題自助餐👉🏻按此立即訂座

自助午餐

星期一至五

成人：$427｜原價$482

長者／兒童：$295｜原價$383

星期六、日及公眾假期

成人：$515｜原價$566

長者／兒童：$405

👉🏻按此立即訂座

自助晚餐

星期一至四：

成人：$691｜原價：$724

長者／兒童：$502｜原價：$526

星期五至日及公眾假期

成人：$765｜原價：$800

長者／兒童：$555｜原價：580

＊60歲或以上為長者

優惠期：即日起至2024年8月31日

👉🏻按此立即訂座

地址：佐敦彌敦道380號

電話：2710 1901



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