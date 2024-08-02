日式放題7大優惠推介｜A5和牛/Omakase鐵板燒/送甲羅燒/買1送1

日式放題優惠合集｜自助餐優惠｜食玩買優惠｜餐飲優惠｜掛住日本又未去得旅行？一於食住日本料理先啦！《香港01》「好食玩飛」記者這次為大家整合7間高質日本放題、Omakase及火鍋優惠，銅鑼灣、旺角、荃灣、尖沙咀都有得食！其中2間仲有買一送一優惠！即睇下文。



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放題自助餐優惠【1】宮崎肉本舖 —— A5宮崎牛／送2客甲羅燒／買1送1

銅鑼灣燒肉店宮崎肉本舖現有買一送一優惠！90分鐘A5宮崎牛午市或宵夜半放題，頭盤除了有A5宮崎牛外，還有日本黑豚上肩肉、日本雞腿肉。另有超過40款放題食物，如七味雞腎、辛口雞冠、燒汁雞心、七味雞肝、黑豚芝士腸、雞皮餃子等日式美食。小食必試自家製A5宮崎牛餃子，A5和牛的油脂被餃子皮牢牢鎖實，咬下去油香四溢，甜品有自家製3.6牛乳奶凍、黑糖蕨餅及綠茶蕨餅，除買一送一外，還有獨家送2客甲羅燒（價值$176）優惠！👉🏻按此立即訂座

宮崎肉本舖｜90分鐘A5宮崎牛燒肉午市／宵夜半放題

成人（2位）：$680｜人均$340｜$1360

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地址：銅鑼灣糖街31號, Sugar+, 6樓全層

電話號碼：3568 5330



放題自助餐優惠【2】龍亭 —— Omakase鐵板燒套餐／法式鵝肝／人均$279

佐敦日本料理餐廳龍亭推出Omakase 鐵板燒套餐買一送一優惠！鐵板燒套餐有不同選擇，高級廚師發辦套餐有9道菜，有刺身、鐵板海鮮、黑松露海鮮炒飯、宮城縣厚切黑豚扒等，午市商務一人前套餐則有海膽炒飯、鐵板海鮮、澳洲牛柳粒等8道菜。不過最特別的絕對是尊貴廚師發板套餐！可以品嘗到煙燻米紙大蝦牛油果、傳統法式鵝肝、加拿大海膽伴法國黑魚子醬、鐵板酥皮芝士澳洲龍蝦等高級料理，絕對是極致奢侈的體驗！人均更只需$279起！👉🏻按此立即訂座

龍亭｜Omakase 鐵板燒套餐

午市商務一人前套餐

成人（2位）：$588｜人均$279｜原價$1,176

商務鐵板套餐

成人（2位）：$788｜人均$394｜原價$1,576

高級廚師發辦套餐

成人（2位）：$988｜人均$494｜原價$1,976

尊貴廚師發板套餐

成人（2位）：$1,314｜人均$657｜原價$2,628

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地址：佐敦寧波街寧波街27-31號

電話號碼：59666774



放題自助餐優惠【3】和牛燒肉一郎 —— 黑毛和牛／牛肉刺身／買一送一 45折👉🏻按此立即訂座

主打和牛放題的和牛燒肉一郎提供多種和牛的不同部位選擇，每款都油脂豐富、肉味濃厚，如肉眼、牛柳、西冷等，套餐E除黑毛和牛、是日黑毛和牛精選及海鮮外，更有12款日本黑毛和牛任食，包括澳洲特選牛肉、美國特選牛肉、美國嚴選牛肉、牛肉刺身、牛肉壽司、日本豚肉、雞肉等，且有酒精飲品可任飲，現有45折優惠，而現時預訂更可享買一送一優惠（每店每日6個名額），性價比極高！👉🏻按此立即訂座

另外，和牛燒肉一郎還有套餐F，頭盤有極上夏多布里昂、原黑毛和牛6款、是日精選黑毛和牛，還有大虎蝦、甲羅燒盛合、魷魚筒、帆立貝、青口等進口海鮮。主食方面除了有超過10款特選牛肉外，還有超過30款食材任揀！現有優惠，第二位半價！（每店每日8個名額）👉🏻按此立即訂座

和牛燒肉一郎｜放題套餐Set E

星期一至四

成人（2位）：$748｜人均$374｜原價$1,646

星期五至日及公眾假期

成人（2位）：$810｜人均$405｜原價$1,782

*可免費享用無限任飲啤酒、梅酒及清酒

放題套餐Set F

星期一至四

成人（2位）：$2,105｜人均$1,052.5｜原價$2,724

星期五至日及公眾假期

成人（2位）：$2,210｜人均$1,105｜原價$2,860

優惠有效期： 即日至2024年8月31日

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地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓（27368218）/

荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L6樓621-630A號舖（28161157）

*備註：優惠只適用於和牛燒肉一郎佐敦及荃灣分店／每店每日6個名額／不適用於8月25日



放題自助餐優惠【4】御滿屋日本料理 —— 海膽手卷／燒蠔壽司／榴槤加州卷 獨家優惠$230起 👉🏻按此立即訂座

香港御滿屋日本料理推出午晚市任飲任食2小時放題任食自助餐，超過70款日式刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。當中海膽手卷、鹽燒牛舌、火炙醬燒蠔壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷等，全採用新鮮食材製成！喜歡吃榴槤的就必定不能錯過榴槤加州卷、馬來西亞冷凍榴槤以及貓山王榴槤炸彈，啖啖肉夠腍身、微苦帶甘，入口非常綿密！現有獨家優惠，人均$230起！👉🏻按此立即訂座

御滿屋日本料理｜2小時放題自助餐

午市（星期一至四）

成人（1位）：$230｜原價$248

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星期五至日及公眾假期

成人（1位）：$249｜原價$268

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晚市（星期一至四）

成人（1位）：$277｜原價$298

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星期五至日及公眾假期

成人（1位）：$295｜原價$318

日期：即日起至2024年12月31日

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地址：

旺角彌敦道胡社生行1樓（36223338／36223336）／

荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心10樓（3622 1388）／

大埔安邦路3號超級城C區地下542-548號（3622 2070）



放題自助餐優惠【5】鮮燒 • 酒屋 —— $9串燒/聖子皇/燒蠔 低至半價 👉🏻按此立即訂座

鮮燒 • 酒屋推出2小時任飲任食優惠及$9串燒優惠，可以暢飲1664 Blanc、Sapporo生啤及指定清酒；或巨峰提子乳酸梳打、百香果梳打等特色飲品！還有不少新鮮海鮮，如大隻鮮甜的聖子皇、海水味十足的燒蠔等。任食超過10款的$9串燒包括：雞腿肉串、羊腿肉、雞肉爽、多春魚、牛肉串、豚肉串、日本番薯等，另外也可以半價價錢購買電子現金券，更有低至半價優惠！👉🏻按此立即訂座

鮮燒 • 酒屋｜2小時任飲任食

成人（1位）（不包酒精飲品）：$328｜原價$656

成人（1位）（包酒精飲品）：$398｜原價$796

＊每次消費可同時使用多張電子現金券，現金券金額上限為HK$1,000

優惠有效期：即日起至2025年2月5日

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地址：土瓜灣九龍城道10-16A號聯業大廈地下B舖

電話號碼：9835 9684



放題自助餐優惠【6】三郎。燒肉 —— 極上和牛盛合／12款和牛／稀有部位都有 66折👉🏻按此立即訂座

三郎。燒肉推出極上和牛盛合套餐，一個套餐可試盡12款廚師精選的和牛，還可嚐到和牛的稀有部位，包括外側後腿肉、和牛西冷、牛冧、肉眼上蓋、⁠內腹肉、友三角、和牛牛肋條、牛肩肉、和牛肉眼、三角腹肉、牛舌及和牛牛肋肉。店舖環境高雅，座位寬敞私隱度高，非常適合與朋友聚餐，坐榻榻米位置更有置身日本用餐的氣氛體驗，現套餐有66折優惠！👉🏻按此立即訂座

三郎。燒肉｜極上和牛盛合

優惠價：$1,439｜原價$2,180

優惠有效期：即日起至2024年9月6日

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地址：尖沙咀中間道15號H Zentre地下3號舖

電話號碼：2398 1813



放題自助餐優惠【7】牛摩 —— 北海道雪夢豚爽肉／送鹿兒島薩摩牛 人均$272起 👉🏻按此立即訂座

牛摩的日式火鍋放題牛肉一向性價比高，晚市120分鐘放題可任食北海道雪夢豚肉、星級牛肩胛及星級牛肌腹等優質靚肉，北海道雪夢豚肉油脂豐富，爽口、肉味濃郁；星級牛肌腹及牛肩胛牛味極重，配合打邊爐的湯底掛汁之後，味道更具層次！而自助區更有多款新鮮配料任食，價錢親民，預購還送100克鹿兒島薩摩牛！現有優惠7折！👉🏻按此立即訂座

牛摩｜北海道雪夢豚 X 牛肩胛 ‧ 120分鐘火鍋放題

成人（1位）：$272｜原價$389

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日期：即日起至2024年9月22日；兌換日期至9月30日

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地址：

沙田橫壆街3樓61-63號舖沙田中心號3樓（2606 1222）／

將軍澳調景嶺景嶺路8號都會駅2樓K01A及039號舖（2369 2188）／

將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期2樓2060-62號舖（2351 3381）／

屯門屯合街2號屯門時代廣場南翼L3樓21號舖（2613 0088）／

荃灣眾安街68號荃灣千色匯I 2樓2031號舖（2320 8260）／

上水龍琛路39號上水廣場5樓513號舖（3998 4630）



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