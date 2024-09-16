中秋好去處｜市集商場24大推介　LED火龍表演+2千花燈陣+文創市集

中秋好去處｜中秋節約上家人好友逛逛市集、商場，感受中秋佳節氣氛！《香港01》《好食玩飛》記者整合24個中秋好去處，灣仔利東街有精彩LED火龍表演，旺角朗豪坊、荔枝角D2 Place、中環街市、南豐紗廠等均設中秋市集，每個都各具特色，有猜燈謎、古董影樓、扭蛋區等等，立即看內文安排中秋節行程啦！



每年利東街的LED火龍表演都會吸引大批市民觀賞。（資料圖片）

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中秋好去處【1】利東街LED火龍+綵燈會

一年一度的利東街「LED 火龍舞鼓賀中秋」盛會將於今年中秋節正日（9 月 17 日）晚上8時半舉行，LED火龍長達18米，宛如古代巨龍身上的麟片般靈活生動，加上LED醒獅及鼓樂演出，將節日熱鬧氣氛推至最高峰！舞龍路線由利東街中庭延至皇后大道東入口，再前往莊士頓道入口，最後返回利東街中庭，街道兩端入口均有定點表演，歷時約一小時，適合一家大小及旅客近距離觀賞和打卡！

與此同時，由即日起至10月15日會舉行綵燈會，逾800個燈籠、剪紙、紙紮。由中國頂級花燈大師製作的舞動金魚造型燈籠，魚身線條優雅俐落，締造出魚兒在絢麗的燈籠海之中翩翩起舞的效果！

利東街LED火龍+綵燈會

綵燈會

舉辦日期：即日至10月15日

時間：10:00-23:00（每日下午17:00亮燈）

地點：灣仔利東街



LED火龍

舉辦日期：9月17日

時間：20:30-21:30

地點：灣仔利東街



中秋好去處市集【2】荔枝角D2 Place「人月厚豚圓市集」

荔枝角D2 Place的中秋市集每年都人氣旺盛。今年則由Marketoo聯乘插畫cheeky cheeky厚面子主辦，當中有近70間本地設計、手作品牌加入，部份品牌更設計中秋主題商品。此外，亦有有趣的市集活動，包括DIY填色燈籠工作坊、搞笑猜燈謎遊戲等，活動同樣亦有免費紀念品可換領，有主題鎖匙扣、徽章和插畫扇。當然少不了月亮造型打卡位！

荔枝角D2 Place Marketoo市集 x cheeky cheeky – 人月厚豚圓市集

舉辦日期：9月14-18日

時間：13:00-20:00（中秋節正日9月17日延長開放至22:00)

地點：荔枝角長義街9號 D2 Place ONE 2樓 The Space



中秋好去處市集【3】朗豪坊「Honey Moon中秋市集」

白紙市集聯乘本地插畫家Johnee Lau，一連28日於朗豪坊9樓至12樓長廊舉辦Honey Moon中秋市集。除了有近40個檔位，還有限時Johnee Lau設計中秋系列3款紀念品，布袋、花燈及杯墊可免費換領。

朗豪坊 x 白紙市集 x Johnee – Honey Moon中秋市集

舉辦日期：即日至9月30日

時間：12:00-21:00

地點：旺角朗豪坊9樓至12樓長廊



中秋好去處市集【4】中環街市Marketoo市集 x Hello Wong – 賞花賞月想吞POP

Marketoo市集與Hello Wong首個聯乘的主題市集將於9月一連兩個星期進行，當中的攤擋有本地自家設計產品、手作產品、手工飲品和食品，除左近200間攤檔外, 也有Hello Wong搞笑插畫燈籠、中秋吞POP主題活動和中秋主題紀念品，勿錯過啦！

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Marketoo市集 x Hello Wong – 賞花賞月想吞POP

舉辦日期：即日至9月19日

時間：12:00-20:00

地點：中環街市2樓24小時行人通道及1樓活動場地



中秋好去處市集【5】石硤尾「阿青小矮人村莊手作市集」

香港本地插畫師阿青跟賽馬會創意藝術中心合作，聯乘2024年的中秋市集，主題為小矮人村莊，插畫師阿青希望村外人藉著中秋節日來臨村莊，一同享受中秋氣氛！活動相當豐富，有紮染輕體驗工作坊、工作室導賞之外，還有猜燈謎、集點卡遊戲等等，重頭戲更加是打卡位「阿青許願樹」，大家一定要來放低願望呀！

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阿青小矮人村莊手作市集

舉辦日期：9月14-15日

時間：13:00-19:00

地點：石硤尾白田街30號 JCCAC 賽馬會創意藝術中心中庭、L1 藝廊及2樓平台



中秋好去處市集【6】美孚饒宗頤文化館中秋市集+夜光龍表演+2,000盞花燈

饒宗頤文化館全館開放以來已經踏入第10個年頭，適逢中秋佳節9月14日至9月18日舉行年度開放日，邀請市民走進藏身於城市中的活化歷史建築群，體驗豐富中秋活動，包括大型中秋市集《人凡兩團圓》、古蹟導賞遊、2,000盞由市民繪畫的花燈、插畫師聯乘的扭蛋區、古董影樓相機即影即有活動。中秋節當日還有幻影夜光龍表演，在場觀眾還可輕輕觸碰龍身，沾沾「龍」氣，象徵著吉祥如意、事事順心！

饒宗頤文化館中秋市集

舉辦日期：9月14-18日

時間：14:00-21:00（14、15日）/ 16:00-22:00（16、17日）/ 13:00-20:00（18日）

地點：美孚青山道800號 饒宗頤文化館 (室內＋戶外市集攤檔)



中秋好去處【7】大埔Lake House「Blue Moon 2024」

大埔Lake House每年中秋節都會有賞月活動，今年亦不例外，將於9月7日至18日下午6時至11點舉行「Blue Moon 2024」中秋活動。活動有多個打卡位，例如白鷺湖上10米高月亮裝飾、草地上5米高月兔等。

另外又有賞月小船，或可放水燈祈福，氣氛浪漫。提提有興趣的朋友，活動門票售價$30起，而且需現場購票，而大會亦貼心提供免費穿梭巴士往返大埔墟港鐵站與會場。

大埔Lake House「Blue Moon 2024」中秋活動

舉辦日期：即日至18日

時間：18:00-23:00

地點：新界大埔滘紅林路2號

費用：$30起



中秋好去處【8】荃灣廣場「糖果色幸福燈籠陣」

荃灣廣場由9月12日至10月31日將為大家帶來「Blooms of Happiness 快樂綻放」，特設5米高多巴胺粉紅巨萌毛毛兔及3米高巨型滿月，同場更設逾200個小燈籠製成的糖果色幸福燈籠陣。另外更為大家準備了不少中秋特備節目，包括街舞表演、彩繪體驗、魔術表演、大派閃光棒等，盡情綻放多巴胺！

荃灣廣場推出「月滿中秋•限定賞」，在以下其中一間商戶： CROCS、 Petmium寵物百貨、Popcorn General Store、 Simple L及偶遇台北，消費滿$1,500，即賞【Pinkoi x Moomin】Moomin璀璨中秋月餅禮盒 （限量版）！

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荃灣廣場糖果色幸福燈籠陣

舉辦日期：即日至10月31日

時間：10:30-22:00

地點：荃灣廣場L5空中樂園



中秋好去處【9】YOHO MALL形點「YOHO『寵』愛中秋」

YOHO MALL形點有迪士尼小熊維尼及勞蘇陪大家慶中秋！由即日起至9月22日期間，小熊維尼及勞蘇將首度登陸元朗「YOHO MALL」 山下菓子甜蜜花園限定店，現場還提供4大打卡位，包括1.4米高的立體勞蘇公仔、巨大化草莓勞蘇及小熊維尼頭像打卡裝置，以及小熊維尼之森，帶你走入可愛的小熊維尼世界，盡情與牠們打卡影相。而同場亦有超過50件會場獨家精品，如毛絨匙扣、初秋適用的輕便毛毯、Winnie the Pooh抱抱士多啤梨抱枕等，不少還是日本及澳洲直送！迪士尼及勞蘇Fans絕不能錯過！

此外，商場亦設有「中秋美食及寵物精品市集」，和可愛的小熊維尼及勞蘇打完卡後，還可順道逛逛行集！

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大埔Lake House「Blue Moon 2024」中秋活動

舉辦日期：即日至9月22日

時間：11:00-21:00

地點：YOHO MALL I 中庭



中秋好去處【10】MOKO 新世紀廣場「MOKO呼嚕Panda遊世界」

MOKO新世紀廣場將於9月17日至10月13日舉辦「MOKO呼嚕Panda遊世界」，響應新一對國寶大熊貓10月1日抵港盛事！商場設有多個打卡位，當中最吸引的，當然是4米長的側臥大熊貓，大肚腩還會隨著呼吸時大時小，發出「呼嚕呼嚕」的打呼聲音！非常逼真可愛。此外，商場還會於中秋期間，有一連串熊貓相關活動，如熊貓三寶見面會、餵食超仿真熊貓、熊貓沙畫作品展等，如完成商場指定活動，還可換取中秋熊貓燈籠！

MOKO 新世紀廣場「MOKO呼嚕Panda遊世界」

舉辦日期：9月17日至10月13日

時間：10:00-22:00

地點：MOKO 新世紀廣場 MTR層中庭



MOKO呼嚕Panda遊世界 — 「熊貓三寶」見面會

日期：2024年9月17、18、22、29日及10月1日



MOKO呼嚕Panda遊世界 — 餵食巨型熊貓

日期：2024年9月17日（星期二）及10月1日（星期二）

＊詳情請留意商場日內公布



中秋好去處【11】維多利亞公園 甲辰年(2024)市區中秋綵燈會x保良市集

由保良局舉行的「維園中秋保良市集」將於9月12至14日晚上6時半至晚上11時，在維多利亞公園舉行！除了有大型綵燈會外，市集將販售一系列傳統文化藝術品、本地手工藝品、中秋小物、節慶傳統小食等，還有多個創意工作坊，如即製手作燈籠、中國書法體驗及漢服體驗等，充滿濃厚中華文化特色，在中秋佳節下逛這個市集，相當有節日氣氛！

維多利亞公園 甲辰年(2024)市區中秋綵燈會x保良市集

舉辦日期：即日至9月14日

時間：18:30-23:00

地點：維園6號足球場（近天后站出入口）



中秋好去處【12】Mikiki「秋月祭」中秋主題裝置及大型市集

新蒲崗Mikiki商場由即日起至10月1日有「秋月祭」中秋主題裝置及大型市集，商場中庭將化身成結合現代元素的中式「秋月庭院」給你盡情打卡！庭院內更有2米高的巨型滿月裝置以及玉兔擺設，充滿濃厚節日氣息。打完卡還可在商場內逛市集，市集匯聚逾30個本地特色品牌，售賣多款中秋節應節食品、精緻禮盒、人氣小食及生活用品等，當中連主打爆餡糯米糍的人氣老字號「民豐粉麵行」也會有期間限定店！

中秋前夕（9月15日），Mikiki商場還會請來本地新晉女歌手黃曦桃Tao Tao、《全民造星5》盧信宥Ash，以及創作歌手張明偉Aaryn現場演唱！此外，商場更會舉辦多個工作坊，包括寵物月餅工作坊（9月14、18日）、親子水墨畫燈籠工作坊（9月15日）及幻彩月球燈工作坊（9月21日），有興趣緊記Mark實日子啦！

Mikiki「秋月祭」中秋主題裝置及大型市集

舉辦日期：即日至10月1日

時間：11:30-21:00

地點：Mikiki 地下中庭A區（近六福）



中秋好去處【13】啟德AIRSIDE Marketoo市集 x 香城 - 玩轉兔朋友 AIRSIDE OUT

啟德AIRSIDE於2024年9月14日至18日將會有「Marketoo市集 x 香城 - 玩轉兔朋友 AIRSIDE OUT」市集，市集除了聯乘人氣插畫家「香城」設計可愛兔兔擺設，可打卡影相外，還有超過100間攤檔，部分品牌更有中秋主題產品。此外，市集將舉行一連串的文化活動，如Busking、玩遊戲贏獎品等，讓你過一個多元化、玩味十足的中秋節！

Marketoo市集 x 香城 - 玩轉兔朋友 AIRSIDE OUT

舉辦日期：9月14日至9月18日

時間：13:00-20:00（9月17日延長至22:00）

地點：九龍啟德協調道2號



中秋好去處【14】油塘「大本型」「繽紛彩燈型中秋」

油塘「大本型」商場由即日起至10月6日，有「繽紛彩燈型中秋」舉行一系列中秋活動！商場除了會展出75隻不同形態的中秋玉兔裝置外，在商場的中庭及3樓平台花園，還會有一座約6米高的超巨型「七彩兔仔大燈籠」，讓大家仿如置身於玉兔園區！另外，商場還有沉浸式玩樂體驗的「中秋萬花筒」，在漫天的花燈映照下非常夢幻，站在房間角落更可拍出生動的照片。到了晚上，在空中花園更可欣賞大型月亮裝置、心形玉兔打卡位及賞花燈走廊等充滿中秋氣氛的大型藝術裝置！

中秋節正日（9月17日），商場的空中花園亦有賞月晚會，適合與親朋好友一同前往。在於9月14至17日、9月28日至10月1日期間，露天廣場更有雲集各式各樣文創品牌的市集，不但有攤位遊戲玩，還有精彩的表演活動，讓大家玩住過中秋！

油塘「大本型」「繽紛彩燈型中秋」

中秋齊賞月晚會

舉辦日期：2024年9月17日

時間：20:00-22:00

地點：空中花園



中秋暨國慶市集嘉年華

舉辦日期：9月14至17日

9月28日至10月1日

時間：14:00-22:00

地點：露天廣場



中秋好去處【15】黃金海岸商場「懷舊金秋．傳承時光」

黃金海岸商場由即日起至10月1日期間，商場中庭將會化身「黃金餅家」懷舊中式餅家 ，以「懷舊金秋．傳承時光」為主題，讓大家過一個充滿情懷的中秋節！商場中庭會以香港的懷舊餅家作為設計藍本，置設多個打卡點，如傳統餅店櫃枱的經典場景，走進去仿如時光倒流回到五、六十年代！非常適合打卡。此外，現場還有當年「月餅會」的簡介、中秋節傳統小食「豬籠餅」典故，讓大家一睹相當具年代色彩的珍貴回憶，從中細味香港的人情味。

而商場也會舉辦的懷舊燈籠竹編工作坊，只要消費滿$800或以上，就可參與懷舊燈籠竹編工作坊（9月14日），在導師指導下編織出傳統竹編燈籠作為紀念！

黃金海岸商場「懷舊金秋．傳承時光」

舉辦日期：即日起至10月1日

時間：10:00-23:00

地點：黃金海岸商場中庭



懷舊燈籠竹編工作坊

舉辦日期：9月14日

時間：14:00-15:30；15:45-17:15

地點：黃金海岸商場中庭



中秋好去處【16】東薈城「Lost Dogs' Disco」

東薈城由9月13日至10月13日期間，東薈城名店倉將為大家帶來「Lost Dogs' Disco」科技藝術團隊 ENESS 的光影藝術！團隊在世界各地已舉行過百個展覽，而 Lost Dogs' Disco雕塑將會在二樓中庭廣場及四樓平台廣場展出，一共16隻巨型充氣狗狗，造型可愛且色彩斑斕，還會有充滿童趣的叫聲，讓你渡過一個充滿藝術感的中秋！此外，LUB CG會員及準會員只要透過TAIKOO+流動應用程式參與特「寵」任務，尋找及掃瞄場內指定3個二維碼，還可獲贈會員積分。

「Lost Dogs' Disco」光影派對及特「寵」任務詳情

日期：2024年9月13日至10月13日

時間：11:00-21:00

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場及四樓平台廣場



中秋好去處【17】life@KCC及joy@KCC「秋日「喵」燈園」

由即日起至11月2日，life@KCC及joy@KCC將會搖身一變成《秋日「喵」燈園》，特設7大以喵星人為主題的打卡熱點，如充滿節日氣氛的彩色傳統花燈、萌貓花燈公園、喵星人月餅爭奪戰等，在戶外空中花園更有近3米高的充氣巨型萌貓可以打卡影靚相！

此外，於指定週末亦有期間限定的「5大週末節日活動巡禮」，推出一系列應節活動，如「彩燈密碼解謎夜」、露營及閱讀結合的「月下童話營」、萬聖節活動體驗「幽靈彩繪舞會」、4大秋日「特色主題工作坊」以及家長及寵物主人必逛的「寵愛．童樂」秋月市集等，可以玩遊戲贏禮物，非常適合帶埋小朋友參加！

life@KCC呈獻《秋日「喵」燈園》活動詳情：

日期：即日起至10月31日

時間：10:00-22:00

地點：life@KCC – 3樓及9樓空中花園Green@KCC／joy@KCC – 2樓中庭



中秋好去處【18】奧海城「玉兔迎月慶中秋」

小型的燈籠就見得多，但放大100倍的巨型燈籠你何曾見過？今個中秋節，奧海城「玉兔迎月慶中秋」活動，將傳統文化手藝「大白兔燈籠」放大100倍，以3米高立體吹氣裝置呈現在大家眼前！此外，同場還會有中秋特設的「滿夕團圓」食品展，集合不同中秋應節食品、海味禮盒以及特色月餅任君選擇，當中還有不少獲獎品牌也會參展！

另外，商場還有以中秋為主題的創意手藝工作坊，有專業導師教導親子製作中秋閃閃蝴蝶翼、月兔小夜燈、花環燈籠及幸福水墨團扇 ，還有手繪藝術體驗，期間商場還會有不少優惠活動，讓大家盡情享受中秋歡欣氣氛。

奧海城「玉兔迎月慶中秋」

日期︰即日起至2024年9月18日

地點︰奧海城2期地下主題中庭



中秋「滿夕團圓」食品展

日期︰2024年9月4日至9月18日

時間︰11:00-21:00

地點︰奥海城2期地下主題中庭



中秋好去處【19】屯門市廣場「中秋花燈展廊」

屯門市廣場將於商場三樓特設「中秋花燈展廊」，展出150個由區內15間小學製作的創意燈籠，讓大家能夠近距離欣賞學生充滿童心的創作。此外，屯門市廣場中央廣場亦會舉辦「月滿慶中秋食品展」，將會售賣熱門多款中秋月餅品牌、應節食品及海味乾貨等，讓大家大手入貨慶祝中秋！

而商場另外也推出中秋消費禮遇「中秋慶團圓晚飯賞」，只要消費滿指定金額就可換領紅燒鮑魚一罐，加上場內多間食肆及零售商戶也會推出不同消費優惠。

屯門市廣場「中秋花燈展廊」

日期：即日至9月18日

地點：屯門市廣場三樓



「月滿慶中秋食品展」

日期：即日至9月17日

時間︰11:00-21:00

地點︰屯門市廣場中央廣場



「中秋慶團圓晚飯賞」

日期：9月14至17日



中秋好去處【20】荃新天地「月滿中秋嘉年華」

荃新天地花園廣場佈置多個可愛發光玉兔，讓大家可以與家人好友隨意打卡！於9月12至18日期間，廣場更特設一系列中秋燈謎競猜、有獎攤位遊戲、街頭音樂表演，更有以中秋節為主題的手作市集，除了有應節食品、咖啡花茶、花藝布藝、鈎織皮革等不同的原創手作，讓大家在中秋除了賞月，還可享受製作手作的樂趣。

此外，於9月23日至11月30日期間， 商場S⁺REWARDS會員只要於荃新天地「時裝」、「運動服裝及用品」商戶消費滿指定金額，即可免費換領$20現金券。

荃新天地「月滿中秋嘉年華」

日期：2024年9月12日至18日

時間：12:00-20:00

地點：荃新天地1期花園廣場



中秋好去處【21】One North朗壹廣場「午間音樂會」

聽住弦樂慶祝中秋節定是另一番體驗！朗壹廣場將會邀請年青弦樂團Asiartic Camerata 藝亞室樂團於中秋前的星期五（9月13日），為大家帶來一場優雅的午間音樂會！

此外，由即日起至9月13日期間，朗壹廣場還會舉行中秋節燈籠工作坊以及環保月餅罐工作坊，讓大家親手製作的燈籠過節，以及將用過的月餅罐加工製作成精美收納盒，讓中秋更具意義！而於中秋節假期當日，One North朗壹廣場的親子龍獅團，為大家獻上舞獅表演！

One North朗壹廣場

午間音樂會 - Asiartic Camerata 藝亞室樂團



日期：9月13日 （星期五）

時間：12:00-13:30

地點：朗壹廣場地下中庭



中秋節毛毯圖案紙燈籠工作坊



日期：9月14日 （星期六）

時間：3:00-16:00

參加辦法: 以商場消費 HK$200或S+ Rewards點數換領名額



親子龍獅團舞獅表演

日期：9月18日 （星期三）

時間：12:00-12:30

地點：朗壹廣場地下中庭



環保月餅罐掛牆收納盒工作坊

日期：9月18日 （星期三）

時間：15:00-16:00

參加辦法：以商場消費滿HK$200或S+Rewards點數換領名額



中秋好去處【22】大埔新達廣場「月圓市集」+「秋月賞」賞你高達10%回贈

由 9月 13 日至 22 日，新達廣場為大家帶來 「月圓市集」！當中除了多達12 檔的市集售賣各種生活小物及手作精品外，於指定日子更為大家準備了各種精彩節日活動，包括繽紛扭氣球、面繪派對及傳統燈籠工作坊，最適合一家大小的親子活動！

另外新達廣場亦為大家準備「秋月賞」，由9月13日至 10 月 13 日，於商場指定商戶以電子貨幣即日累積消費滿$300即賞$30 餐飲贈券，相等於10 % 回贈，一於把握機會，慶中秋同時享盡優惠！

新達廣場「月圓市集」市集活動詳情：

日期：9月13日至9月22日

地點：新達廣場L1中庭



新達廣場「秋月賞」優惠詳情：

日期： 9月13日至10月13日

時間： 上午10時至下午10時

地點： 新達廣場L1顧客服務中心

詳情： 即日以電子貨幣累積消費滿$300即賞$30餐飲贈券



中秋好去處【23】香港仔中心「中秋美食賞」

今年中秋，香港仔中心特別呈獻「月食月賞」及「龍騰躍動 月滿賞甜」中秋美食賞，於9月7至8日、13至15日、17至18日，於香港仔中心商舖消費滿港幣$300或以上，可換領港幣$30香港仔中心美食現金券乙張，可即時於場內指定餐廳使用，行街食飯一take 過，獎賞爆燈！

在人月兩團圓的中秋節正日（9月17日），憑當天消費，即可於下午2至5時換領甜蜜美食 (美食券換領時段：下午1至5時)，消費滿港幣$100 即可換領Mövenpick雪糕、棉花糖或爆谷杯其中一款；消費滿港幣$300更可享盡3款甜蜜美食，甜點的美味和節日的歡樂交織在一起，盡情沉浸於這份甜蜜中團聚歡慶！

中秋好去處【24】沙田新城市廣場Chill Out中秋Party

沙田新城市廣場1期3樓的「Chill Park」於9月14日開幕，適逢中秋節更推出「Chill Out中秋Party」，邀請多間本地啤酒、甜品及寵物食品品牌推出熊貓主題慶節食品，寵主可以帶著毛孩一起去享用美食。現場不單有本地街頭音樂人獻唱多首流行歌曲，更設有面部彩繪師，為大家繪畫節日彩繪，更添氣氛！Chill Park還有「Panda Me聯『萌』企劃」，場內有5大貼地打卡位及80隻熊貓BB組成的「Chill級熊貓應援團」，大家可以跟熊貓BB們打卡拍照。

新城市廣場更派大禮，即日起至9月18日消費滿指定金額，並追蹤小紅書，即可獲得「Chill可愛熊貓燈籠」。指定日子消費滿指定金額，即可以DIY個人化布袋、行李牌或寵物圍巾。另外，於聯乘熊貓主題餐飲及聯場（MOKO新世紀廣場）消費滿指定金額更可獲海洋公園門票，親身入園探熊貓！

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沙田新城市廣場Chill Out中秋Party

日期：9月17-18日 （星期二、三）

時間：

9月17日（中秋正日）中午12時至晚上10時

9月18日（中秋翌日）中午12時至晚上7時30分

地點：沙田新城市廣場1期3樓Chill Park



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