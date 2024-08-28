日式放題+自助餐優惠推介8間｜Omakase買1送1　A5和牛任食$131起

日式放題優惠合集｜自助餐優惠｜食玩買優惠｜餐飲優惠｜日本料理一向也是港人最愛，《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了8間高質日本放題、Omakase、自助餐及火鍋優惠，銅鑼灣、旺角、荃灣、尖沙咀都可以吃到！有餐廳更推出一送一或買二送二優惠！即睇下文。



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日式放題自助餐優惠【1】校長燒肉日韓料理 —— 超過60款日韓配料／無限任飲／人均$131

主打燒肉、刺身等日式料理，還可以打邊爐的校長燒肉日韓料理，現有買2送2優惠！校長燒肉日韓料理提供超過60款不同種類烤肉及火鍋配料，如一口牛、一口豚、豬五花等，更有中日韓式小食、壽司沙律、點心、甜品及雪糕，連汽水飲品、花茶、啤酒、清酒及梅酒等都可以無限任飲！現在預訂更可享買2送2優惠，人均$131就食到！👉🏻按此立即訂座

校長燒肉日韓料理｜晚市2小時任飲任食自助餐

成人（4位）：$524｜人均$131｜原價$1,048

成人（1位）：$198｜原價$262

優惠期： 即日至2024年11月30日

👉🏻按此立即訂座

地址：

荃灣沙咀道298號翡翠廣場2樓（3619 0212）

元朗達輝徑1號1樓3B號舖足彬大廈（2505 6933）

大埔安泰路1號大埔廣場6號地下（3113 2355）

觀塘開源道68號觀塘廣場15樓B（3188 9409）



日式放題自助餐優惠【2】和牛燒肉一郎 —— 黑毛和牛／牛肉刺身／買一送一 45折👉🏻按此立即訂座

主打和牛放題的和牛燒肉一郎提供多種和牛的不同部位選擇，每款都油脂豐富、肉味濃厚，如肉眼、牛柳、西冷等，套餐E除黑毛和牛、是日黑毛和牛精選及海鮮外，更有12款日本黑毛和牛任食，包括澳洲特選牛肉、美國特選牛肉、美國嚴選牛肉、牛肉刺身、牛肉壽司、日本豚肉、雞肉等，且有酒精飲品可任飲，現有45折優惠，而現時預訂更可享買一送一優惠（每店每日6個名額）！

另外，和牛燒肉一郎還有套餐F，頭盤有極上夏多布里昂、原黑毛和牛6款、是日精選黑毛和牛，還有大虎蝦、甲羅燒盛合、魷魚筒、帆立貝、青口等進口海鮮。主食方面除了有超過10款特選牛肉外，還有超過30款食材任揀！現有優惠，第二位半價！（每店每日8個名額）👉🏻按此立即訂座

和牛燒肉一郎｜放題套餐Set E

星期一至四

成人（2位）：$748｜人均$374｜原價$1,646

星期五至日及公眾假期

成人（2位）：$810｜人均$405｜原價$1,782

*可免費享用無限任飲啤酒、梅酒及清酒

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和牛燒肉一郎｜放題套餐Set F

星期一至四

成人（2位）：$2,105｜人均$1,052.5｜原價$2,274

星期五至日及公眾假期

成人（2位）：$2,210｜人均$1,105｜原價$2,860

優惠期： 即日至2024年9月30日

👉🏻按此立即訂座

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓（27368218）/

荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L6樓621-630A號舖（28161157）

*備註：優惠只適用於和牛燒肉一郎佐敦及荃灣分店／每店每日6個名額／不適用於8月25日



日式放題自助餐優惠【3】宮崎肉本舖 —— A5宮崎牛／送2客甲羅燒／買1送1

銅鑼灣燒肉店宮崎肉本舖現有買一送一優惠！90分鐘A5宮崎牛午市或宵夜半放題，頭盤除了有A5宮崎牛外，還有日本黑豚上肩肉、日本雞腿肉。另有超過40款放題食物，如七味雞腎、辛口雞冠、燒汁雞心、七味雞肝、黑豚芝士腸、雞皮餃子等日式美食。

小食必試自家製A5宮崎牛餃子，A5和牛的油脂被餃子皮牢牢鎖實，咬下去油香四溢，甜品有自家製3.6牛乳奶凍、黑糖蕨餅及綠茶蕨餅，除買一送一外，還有獨家送2客甲羅燒（價值$176）優惠！👉🏻按此立即訂座

宮崎肉本舖｜90分鐘A5宮崎牛燒肉午市／宵夜半放題

成人（2位）：$680｜人均$340｜$1,360

優惠期： 即日至2024年10月31日

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地址：銅鑼灣糖街31號, Sugar+, 6樓全層

電話號碼：3568 5330



日式放題自助餐優惠【4】御滿屋日本料理 —— 海膽手卷／燒蠔壽司／榴槤加州卷 獨家優惠$230起 👉🏻按此立即訂座

香港御滿屋日本料理推出午晚市任飲任食2小時放題任食自助餐，超過70款日式刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。當中海膽手卷、鹽燒牛舌、火炙醬燒蠔壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷等，全採用新鮮食材製成！喜歡吃榴槤的就必定不能錯過榴槤加州卷、馬來西亞冷凍榴槤以及貓山王榴槤炸彈，啖啖肉夠腍身、微苦帶甘，入口非常綿密！現有獨家優惠，人均$230起！👉🏻按此立即訂座

御滿屋日本料理｜2小時放題自助餐

午市（星期一至四）

成人（1位）：$230｜原價$248

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星期五至日及公眾假期

成人（1位）：$249｜原價$268

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晚市（星期一至四）

成人（1位）：$277｜原價$298

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星期五至日及公眾假期

成人（1位）：$295｜原價$318

優惠期：即日起至2024年12月31日

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地址：

旺角彌敦道胡社生行1樓（36223338／36223336）／

荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心10樓（3622 1388）／

大埔安邦路3號超級城C區地下542-548號（3622 2070）



日式放題自助餐優惠【5】鮮燒 • 酒屋 —— $9串燒/聖子皇/燒蠔 低至半價 👉🏻按此立即訂座

鮮燒 • 酒屋推出2小時任飲任食優惠及$9串燒優惠，可以暢飲1664 Blanc、Sapporo生啤及指定清酒；或巨峰提子乳酸梳打、百香果梳打等特色飲品！還有不少新鮮海鮮，如大隻鮮甜的聖子皇、海水味十足的燒蠔等。任食超過10款的$9串燒包括：雞腿肉串、羊腿肉、雞肉爽、多春魚、牛肉串、豚肉串、日本番薯等，另外也可以半價價錢購買電子現金券，更有低至半價優惠！👉🏻按此立即訂座

鮮燒 • 酒屋｜2小時任飲任食

成人（1位）（不包酒精飲品）：$328｜原價$656

成人（1位）（包酒精飲品）：$398｜原價$796

＊每次消費可同時使用多張電子現金券，現金券金額上限為HK$1,000

優惠期：即日起至2025年2月5日

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地址：土瓜灣九龍城道10-16A號聯業大廈地下B舖

電話號碼：9835 9684



日式放題自助餐優惠【6】牛摩 —— 北海道雪夢豚爽肉／送鹿兒島薩摩牛 人均$272起 👉🏻按此立即訂座

牛摩的日式火鍋放題牛肉一向性價比高，晚市120分鐘放題可任食北海道雪夢豚肉、星級牛肩胛及星級牛肌腹等優質靚肉，北海道雪夢豚肉油脂豐富，爽口、肉味濃郁；星級牛肌腹及牛肩胛牛味極重，配合打邊爐的湯底掛汁之後，味道更具層次！而自助區更有多款新鮮配料任食，價錢親民，預購還送100克鹿兒島薩摩牛！現有優惠7折！👉🏻按此立即訂座

牛摩｜北海道雪夢豚 X 牛肩胛 ‧ 120分鐘火鍋放題

成人（1位）：$272｜原價$389

優惠期：即日起至2024年9月22日｜兌換日期至9月30日

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地址：

沙田橫壆街3樓61-63號舖沙田中心號3樓（2606 1222）／

將軍澳調景嶺景嶺路8號都會駅2樓K01A及039號舖（2369 2188）／

將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期2樓2060-62號舖（2351 3381）／

屯門屯合街2號屯門時代廣場南翼L3樓21號舖（2613 0088）／

荃灣眾安街68號荃灣千色匯I 2樓2031號舖（2320 8260）／

上水龍琛路39號上水廣場5樓513號舖（3998 4630）



日式放題自助餐優惠【7】龍亭 —— Omakase鐵板燒套餐／法式鵝肝／人均$279

佐敦日本料理餐廳龍亭推出Omakase 鐵板燒套餐買一送一優惠！鐵板燒套餐有不同選擇，高級廚師發辦套餐有9道菜，有刺身、鐵板海鮮、黑松露海鮮炒飯、宮城縣厚切黑豚扒等，午市商務一人前套餐則有海膽炒飯、鐵板海鮮、澳洲牛柳粒等8道菜。

不過最特別的絕對是尊貴廚師發板套餐！可以品嘗到煙燻米紙大蝦牛油果、傳統法式鵝肝、加拿大海膽伴法國黑魚子醬、鐵板酥皮芝士澳洲龍蝦等高級料理，絕對是極致奢侈的體驗！人均更只需$279起！👉🏻按此立即訂座

龍亭｜Omakase 鐵板燒套餐

午市商務一人前套餐

成人（2位）：$588｜人均$279｜原價$1,176

龍亭｜商務鐵板套餐

成人（2位）：$788｜人均$394｜原價$1,576

龍亭｜高級廚師發辦套餐

成人（2位）：$988｜人均$494｜原價$1,976

龍亭｜尊貴廚師發板套餐

成人（2位）：$1,314｜人均$657｜原價$2,628

優惠期：即日至2024年9月30日

👉🏻按此立即訂座

地址：佐敦寧波街寧波街27-31號

電話號碼：59666774



日式放題自助餐優惠【8】悅品酒店 —— 和牛壽喜燒烏冬／沖繩島脆皮黑糖雞／鮮人參雞湯 買一送一 屯門👉🏻按此立即訂座／荃灣👉🏻按此立即訂座

悅品酒店性價比極高！在星期六、日供應的「和風•韓流•滋味之旅」自助午餐以日韓美食為主題，提供和牛壽喜燒烏冬、日式醬燒牛肋骨肉、燒沖繩島脆皮黑糖雞，還有必點韓國美食鮮人參雞湯。現時還有驚喜優惠，荃灣悅品酒店買一送一；屯門悦品度假酒店買二送二。屯門👉🏻按此立即訂座／荃灣👉🏻按此立即訂座

悦品酒店（屯門）｜和風•韓流•滋味之旅週末自助午餐

成人（4位）：$811.2｜人均$202.8｜原價$1487.2

優惠有效期：9月2日至9月22日

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悦品酒店（荃灣）｜和風•韓流•滋味之旅週末自助午餐

成人（2位）：$405.6｜人均$202.8｜原價$734.6

優惠有效期：9月2日至9月22日

👉🏻按此立即訂座

悦品酒店（屯門、荃灣）｜和風•韓流•滋味之旅週末自助午餐

成人（1位）：$287.3｜原價$371.8

小童（1位）：$202.3｜原價$261.8

長者（1位）：$244.8｜原價$316.8

優惠有效期：即日至12月1日

👉🏻按此訂座屯門分店／👉🏻按此訂座荃灣分店

悦品酒店（屯門）

地址：香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓 The Platter

電話：3899 9222



悦品酒店（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



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