長者自助餐7大優惠｜任食生蠔龍蝦、悦品酒店買2送2　人均$94起

長者自助餐9月優惠推介！不少酒店自助餐優惠也會惠及長者，部分自助餐更只需年滿60就可以享有長者優惠！除了生蠔、龍蝦鮑魚任食外，更有不少高質海鮮熱食推介！現時自助餐優惠更低至人均$94，即睇內文！



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長者自助餐優惠【1】西環萬怡酒店MoMo Café ── 即開生蠔、雪場蟹腳／人均$171起

萬怡酒店ＭoMo Café推出「泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐」（星期一至星期四）及「泰式美饌•海鮮自助晚餐」（星期五至日），兩者都有新鮮即開生蠔、冰鎮海鮮、招牌特色石烤比薩、金銀蒜酒蒸生蠔等，不過「泰式美饌•海鮮自助晚餐」則另有即片阿根廷天使紅蝦刺身、黑毛豬風風乾火腿、香草燒羊腿，多種熟食選擇，老友記吃剛剛好！

MoMo Café另有平日及周末自助午餐，除了有兩隻新鮮即開生蠔、刺身、冰鎮海鮮、烤肉、甜點外，更有中式點心、豉汁蒸蒸比目魚、豬腳薑及粵式慢煮香辣牛面頰，長者只需$171就食得到！

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西環萬怡酒店MoMo Café

平日自助午餐（星期一至五）

長者（1位）：$171｜原價$250.8

成人（1位）：$201｜原價$294.8

小童（1位）：$141｜原價$206.8

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週末自助午餐（星期六、日及公眾假期）

長者（1位）：$223.5｜原價$327.8

成人（1位）：$253.5｜原價$371.8

小童（1位）：$193.5｜原價$283.8

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泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐（星期一至四）

長者（1位）：$330.2｜原價$558.8

成人（1位）：$356.2｜原價$602.8

小童（1位）：$245.7｜原價$415.8

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泰式美饌•海鮮自助晚餐（星期五至日）

長者（1位）：$403.5｜原價$591.8

成人（1位）：$435｜原價$638

小童（1位）：$306｜原價$448.8

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＊65歲或以上為長者

優惠有效期： 即日起至2024年9月30日

長者自助餐優惠【2】港青酒店YMCA再臨閣 ── 早午自助餐歎南京鹽水鴨／人均$260起

港青酒店YMCA再臨閣提供「平日自助午餐」及「週末及假日早午合併自助餐」，餐廳環境舒適，可飽覽維多利亞海港，兩款自助餐冷熱盤均有雞肝醬配法包多士、燒有骨牛肉西冷、南京鹽水鴨、關東煮、芝士拼盤等任君選擇，吃完午飯記得留肚吃甜品，除了有回本之選的Haagen-Dazs雪糕外，還有多款馬卡龍及麵包布甸任食！早午合併自助餐更可以在早上11時左右開始，對於習慣早起的老友記來說非常方便！

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港青酒店YMCA再臨閣

平日自助午餐（星期一至五；9月17日適用）

長者：$260｜原價$328

成人：$278｜原價$328

小童：$196｜原價$240

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週末及假日早午合併自助餐（星期六、日及公眾假期；9月18日適用）

長者：$330｜原價$427

成人：$359｜原價$427

小童：$241｜原價$295

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*60歲或以上為長者

優惠有效期：即日起至2024年9月30日

長者自助餐優惠【3】黃竹坑 I-O-N南灣如心酒店 ── 任食避風塘鮑魚、椒鹽鮮魷／人均$264起

黃竹坑 I-O-N推出「港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴」自助晚餐及假日自助午餐，啱晒追求「鑊」氣的老友記。一個價錢歎盡惹味避風塘瀨尿蝦、椒鹽鮮魷、避風塘鮑魚、艇仔粥等港式菜，仲有招牌肉骨茶、新加坡咖喱雞配椰漿飯、串燒等東南亞美食！

如果怕煎炸食物容易熱氣，也有冰鎮海鮮、水耕菜沙律吧、招牌湯麵吧等，一個自助餐飽嚐多款國際菜。港式甜點清甜又滋補，如蓮蓉西米焗布甸、木桶豆腐花，潤喉又解膩。

黃竹坑 I-O-N南灣如心酒店

假日自助午餐（星期六、日及公眾假期；9月18日適用）

長者：$264｜原價$372

成人：$311｜原價$438

小童：$233｜原價$328

👉🏻按此立即訂座 自助晚餐（星期一至星期四）

長者：$303｜原價$471

成人：$381｜原價$581

小童：$287｜原價$427

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自助晚餐（星期五至星期日；9月18日適用）

長者：$334｜原價$471

成人：$412｜原價$581

小童：$303｜原價$427

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*65歲或以上為長者

優惠有效期：即日起至2024年9月30日

長者自助餐優惠【4】悦品酒店 ── 送大閘蟹、即開生蠔、波士頓龍蝦／買1送1、買2送2

悅品酒店趁著中秋特別推出「蟹逅之夜 • 自助晚餐」，每位食客可獲贈大閘蟹一隻！同場還有新加坡胡椒蟹、避風塘炒蟹、泰式红咖喱蟹等多款蟹任食！愛蟹人士切勿錯過！

此外，自助餐還有即開活生蠔、鱈場蟹腳、藍青口等冰鎮海鮮，當然還少不了焗芝士波士頓龍蝦、燒原條穀飼肉眼扒、燒羊鞍等熟食。甜品區還有Häagen Dazs 雪糕及多款西餅蛋糕任揀！現時荃灣分店買一送一；屯門分店買二送二，老友記可以約埋朋友一起去！

悦品酒店（屯門）｜蟹逅之夜•自助晚餐

星期五及中秋節（9月17日）

限時買2送2優惠：$1,291.2/4位｜人均 $322.8｜原價$2,367.2

長者（1位）：$397.8｜原價$547.8

成人（1位）：$457.3｜原價$624.8

小童（1位）：$304.3｜原價$426.8

優惠有效期：即日起至12月1日

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星期六、日及公眾假期及中秋節翌日（9月18日）

限時買2送2優惠：$1,411.2/4位｜人均 $352.8｜原價$2,587.2

長者（1位）：$423.3｜原價$547.8

成人（1位）：$449.8｜原價$646.8

小童（1位）：$329.8｜原價$426.8

優惠有效期：即日至12月1日

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悦品酒店（荃灣）｜蟹逅之夜•自助晚餐

星期六、日及中秋節

限時買1送1優惠：$681.6/2位｜人均 $340.8｜原價$1249.6/2位

長者（1位）：$423.3｜原價$547.8

成人（1位）：$482.8｜原價$624.8

小童（1位）：$329.8｜原價$426.8

優惠有效期：即日起至9月22日

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長者自助餐優惠【5】悦品酒店 ── 波士頓龍蝦、烤草飼羊架／買2送2人均$94起！

悅品酒店亦另有「閒日精選半自助午餐」優惠，半自助餐可自選一款主菜，有烤紐西蘭肉眼牛扒、香煎盲鰽魚柳伴海蜆、煙鴨胸小露筍南瓜忌廉汁意大利粉等主菜可選，而且甜品、沙律均任食！現有優惠低至$95！

至於另一款「南歐風味半自助晚餐」，主打多款特色肉腸，如開心果肉腸 、帕爾瑪火腿及煙熏牛肉腸，款款以優質火腿製成，配搭主菜波士頓龍蝦、美國安格斯肉眼扒或烤草飼羊架同樣美味！以上兩款半自助餐，荃灣悅品酒店買一送一；屯門悦品度假酒店買二送二！

另外，想吃日本料理的，可試試在星期六、日供應的「和風•韓流•滋味之旅」自助午餐。自助餐以日韓美食為主題，提供和牛壽喜燒烏冬、日式醬燒牛肋骨肉、燒沖繩島脆皮黑糖雞，還有必點韓國美食鮮人參雞湯。荃灣悅品酒店買一送一；屯門悦品度假酒店買二送二。

悦品酒店（屯門）

閒日精選半自助午餐

限時買2送2優惠：$379.2｜人均$94.8｜原價$695.2

成人（1位）：$134.3｜原價$173.8

優惠有效期：9月2日至9月22日

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和風•韓流•滋味之旅週末自助午餐

限時買2送2優惠：$811.2｜人均$202.8｜原價$1487.2

長者（1位）：$244.8｜原價$316.8

成人（1位）：$287.3｜原價$371.8

小童（1位）：$202.3｜原價$261.8

優惠有效期：9月2日至9月22日

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南歐風味火腿 • 半自助晚餐

成人（4位）：$619.2｜人均$154.8｜原價$1135.2

成人（1位）：$219.3｜原價$283.8

優惠有效期：9月2日至9月22日

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悦品酒店（荃灣）

閒日精選半自助午餐

限時買1送1優惠：$189.6｜人均$94.8｜原價$347.6

成人（1位）：$134.3｜原價$173.8

優惠有效期：9月2日至9月22日

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和風•韓流•滋味之旅週末自助午餐

限時買1送1優惠：$405.6｜人均$202.8｜原價$734.6

長者（1位）：$244.8｜原價$316.8

成人（1位）：$287.3｜原價$371.8

小童（1位）：$202.3｜原價$261.8

優惠有效期：9月2日至9月22日

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南歐風味火腿 • 半自助晚餐

限時買1送1優惠：$309.6｜人均$154.8｜原價$567.6

成人（1位）：$219.3｜原價$283.8

優惠有效期：9月2日至9月22日

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*65歲或以上為長者

長者自助餐優惠【6】8度海逸酒店 ── 任食生蠔、紐西蘭青口、海鮮火鍋／人均$167起

8度海逸酒店推出泰饗時光海鮮自助餐，適合喜歡吃海鮮的老友記！自助午餐有即叫即製海鮮火鍋，瀨尿蝦、花甲、海花螺及扇貝等海鮮食材輪流供應，就算老友記吃慣熱食都不用擔心！

自助午餐及晚餐則同樣供應生蠔、海蝦、海螺及青口等冰鎮海鮮；燒春雞、燒羊扒等熱食。另外甜品有多款Mövenpick雪糕、芒果拿破崙及鮮果蛋白蛋糕等。酒店亦提供半自助午餐，可以自選四川擔擔麵、日式雜錦剌身壽司拼盤、泰式海南雞等多款主菜，無限供應精選沙律及特式甜品！

此外，當月生日還有生日優惠，4位或以上同行，在星期一至四惠顧，可享半價連免費餐酒一支或可選免費生日蛋糕一個連餐酒一支；於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，可享半價連免費餐酒一支及生日蛋糕一個。

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8度海逸酒店8度餐廳

泰饗時光海鮮自助晚餐（星期一至四）

長者（1位）：$423｜原價$508

成人（1位）：$495｜原價$598

小童（1位）：$367｜原價$438

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泰饗時光海鮮自助晚餐（星期五至日；9月17及18日適用）

長者（1位）：$511｜原價$648

成人（1位）：$611｜原價$718

小童（1位）：$492｜原價$578

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假日自助午餐（星期六、日；9月18日適用）

長者（1位）：$300｜原價$428

成人（1位）：$328｜原價$468

小童（1位）：$272｜原價$388

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半自助午餐（星期一至五；9月18日不適用）

成人（1位）：$167｜原價$238

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＊60歲或以上為長者

優惠有效期：即日起至2024年至11月30日

長者自助餐優惠【7】九龍酒店倚窗閣 ── 鮮蠔蟹肉味噌飯、榴槤甜品／人均$307起

九龍酒店倚窗閣的「生蠔、和牛與榴槤夢自助晚餐」，一次過滿足喜歡吃海鮮、和牛及榴槤的老友記！除了即開生蠔外，當中推介韓式粉絲泡菜蠔煱、蒜香燒廣島蠔及鮮蠔蟹肉味噌飯，另有雪花蟹腳、紐西蘭青口、刺身等冰鎮海鮮任食。

熟食方面有和牛面頰、鹽燒牛舌、香煎鵝肝及加拿大帶骨肉眼。而甜品當然是令一眾榴槤控為之著迷的榴槤芝士撻、榴槤芝士蛋糕 、D24榴槤泡芙外，仲有多達9款Mövenpick雪糕、火焰雪山、法式梳芙厘及芒果拿破崙等。另外，中秋節還有「中秋海鮮國際自助午餐」優惠，提供即開生蠔、加拿大雪花蟹腳、青口、慢煮和牛臉頰等熟食！

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九龍酒店倚窗閣

國際海鮮自助午餐（星期一至四）

長者（1位）：$307｜原價$317

成人（1位）：$331｜原價$603

小童（1位）：$307｜原價$317

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中秋國際海鮮自助午餐（9月14日至18日適用）

長者（1位）：$307｜原價$317

成人（1位）：$446｜原價$603

小童（1位）：$307｜原價$317

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生蠔、和牛與榴槤夢自助晚餐（星期一至四）

長者（1位）：$412｜原價$471

成人（1位）：$574｜原價$867

小童（1位）：$412｜原價$471

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中秋自助晚餐（9月14日至18日適用）

長者（1位）：$412｜原價$471

成人（1位）：$623｜原價$867

小童（1位）：$412｜原價$471

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*60歲或以上為長者

優惠有效期：即日起至2024年9月30日

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