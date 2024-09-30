國慶煙花匯演2024｜封路/交通6大安排：港鐵加強班次+巴士改道

國慶煙花匯演2024｜為慶祝國慶75周年，香港維多利亞港兩岸將會舉行國慶煙花匯演。打算前往現場一帶的朋友要注意，因為屆時當局將採取以下封路、道路改道措施，而港鐵、城巴、九巴、小巴等公共交通工具將會有特別的交通安排。



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國慶煙花2024｜封路/交通安排

1.封路安排

10月1日的道路及特別交通安排將會於下列時段開始逐步封閉及實施，禁止所有車輛駛入，直至人群散去及道路重新開放通車：

尖沙咀一帶:由晚上6時起開始

金紫荊廣場外:由下午4時至晚上11時59分

港島區:由晚上7:30時起開始

港島區 - 封路安排詳情

九龍區 - 封路安排詳情

2.港鐵加強服務安排

港鐵在10月1日當日晚開始，以下路線會增加班次安排:

港島綫 、荃灣綫 、觀塘綫、南港島綫 由晚上8時起加強班次

東涌綫 由晚上8:30起加強班次

屯馬綫:由晚上9:30起加強班次

東鐵綫:由上午9時到晚上10:30都已經加強班次

3.巴士服務

1.港島 - 受影響的巴士 (詳情請看下圖)

因應道路的封路及改道安排，城巴、九巴、過海巴士等，由10月1日晚上6時30分起都有相應的安排:

城巴:1M、2A、2X、8、8P、5X、7、91、11、12、25、25A、40、40M、722、780、H1、H2、H2K、2、4、15、18、30X、720、788

過海巴士:307、905、930、960、961、978、102、103、106、110、118、170、104、603、673

巴士服務暫停服務:15C

巴士加強服務:

城巴70、780、788及789

過海巴士:102、118、619、930X、952、962X及969

+ 3

2.九龍及新界

因應道路的封路及改道安排，城巴、九巴、過海巴士等，由10月1日晚上5時10分起都有相應的安排:

九巴:1、1A、2、3C、14、238X、5、28、5A、5C、6、7、8、8A、9、11、95、203E、12、13X、14X、26、35A、41A、81C、87D、92R、98D、203C、208、213X、215X、219X、234、260X、268D、269B、270A、271、280X、281A、296D、HK1

過海巴士:110、973、H1、H2、H2K、

城巴:20A、50、796X、A21、A25、

巴士服務暫停服務:8P、W4、790、796P

巴士加強服務:

城巴:795X、796X

+ 11

4.專線小巴安排

港島:約7時30分起有改道安排

受影響之港島專線小巴:22S、10、31、54

九龍及新界 :約6時起有改道安排

受影響之九龍專線小巴:3、8、8S、26、74、74S、26A、78

受影響之新界專線小巴:606S、610S

需要暫停服務之九龍專線小巴:CX1、77M

5.電車服務

當日會根據需求及路面情況而加開班次。

6.渡輪服務

多間渡輪公司期下渡輪，為為配合維多利亞港的煙花匯演，大部分都會取消由晚上8時至930開出的航班。

（全文完）

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