國慶煙花2024｜封路/交通6大安排：港鐵加強班次+巴士/小巴改道

國慶煙花匯演2024｜為慶祝國慶75周年，香港維多利亞港兩岸將會舉行國慶煙花匯演。打算前往現場一帶的朋友要注意，屆時當局將採取以下封路、道路改道措施，而港鐵、城巴、九巴、小巴等公共交通工具都將會有特別的交通安排。國慶煙花匯演2024｜18大免費觀賞煙花地點｜附前往方法

國慶煙花2024｜封路/交通安排

1.封路安排

10月1日的道路及特別交通安排將會於下列時段開始逐步封閉及實施，禁止所有車輛駛入，直至人群散去及道路重新開放通車：

尖沙咀一帶:由晚上6時起開始,尖沙咀及西九文化區

金紫荊廣場外:由下午4時至晚上11時59分

港島區:由晚上7:30時起開始，港島灣仔、中區、山頂及東區相關路段

港島區 - 封路安排詳情

九龍區 - 封路安排詳情

2.港鐵加強服務安排

港鐵在10月1日當日晚開始，以下路線會增加班次安排:

港島綫 、荃灣綫 、觀塘綫、南港島綫 由晚上8時起加強班次

東涌綫 由晚上8:30起加強班次

屯馬綫:由晚上9:30起加強班次

東鐵綫:由上午9時到晚上10:30都已經加強班次

3.巴士服務

1.港島 - 受影響的巴士 (詳情請看下圖)

因應道路的封路及改道安排，城巴、九巴、過海巴士等，由10月1日晚上6時30分起都有相應的安排:

城巴:1M、2A、2X、8、8P、5X、7、91、11、12、25、25A、40、40M、722、780、H1、H2、H2K、2、4、15、18、30X、720、788

過海巴士:307、905、930、960、961、978、102、103、106、110、118、170、104、603、673

巴士服務暫停服務:15C

巴士加強服務:

城巴70、780、788及789

過海巴士:102、118、619、930X、952、962X及969

+ 3

2.九龍及新界

因應道路的封路及改道安排，城巴、九巴、過海巴士等，由10月1日晚上5時10分起都有相應的安排:

九巴:1、1A、2、3C、14、238X、5、28、5A、5C、6、7、8、8A、9、11、95、203E、12、13X、14X、26、35A、41A、81C、87D、92R、98D、203C、208、213X、215X、219X、234、260X、268D、269B、270A、271、280X、281A、296D、HK1

過海巴士:110、973、H1、H2、H2K、

城巴:20A、50、796X、A21、A25、

巴士服務暫停服務:8P、W4、790、796P

巴士加強服務:

城巴:795X、796X

+ 11

4.專線小巴安排

港島:約7時30分起有改道安排

受影響之港島專線小巴:22S、10、31、54

九龍及新界 :約6時起有改道安排

受影響之九龍專線小巴:3、8、8S、26、74、74S、26A、78

受影響之新界專線小巴:606S、610S

需要暫停服務之九龍專線小巴:CX1、77M

5.電車服務

當日會根據需求及路面情況而加開班次。

6.渡輪服務

天星小輪、新渡輪、港九小輪、愉景灣航運、珀麗灣客運及富裕小輪將於當日下午五時二十分起陸續調整及暫停部分航班服務，以配合煙花匯演;為為配合維多利亞港的煙花匯演，大部分都會取消由晚上8時至930開出的航班。

7.中環至半山自動扶梯

延長服務時間至十月二日凌晨二時。

（全文完）

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