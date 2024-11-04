自助餐優惠18間推介｜11月更新！酒店生蠔龍蝦任食　買1送1/$95起

自助餐優惠推介2024｜11月食自助餐最抵食，因為除了有鮑魚、生蠔、龍蝦等可任食之外，適逢蟹季，還可品嘗到鮮甜的大閘蟹！《好食玩飛》記者這次已為大家精選18間酒店自助餐，當中荃灣及屯門悅品酒店分別推出買一送一及買二送二優惠，仲有大閘蟹送！即睇內文。



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11月自助餐優惠【1】悦品酒店──送大閘蟹／生蠔龍蝦任食／買一送一 👉🏻屯門／荃灣

11月當然要瘋狂吃蟹！悅品酒店推出「蟹逅之夜 • 自助晚餐」買一送一優惠，每位食客可獲贈大閘蟹一隻，同場還有新加坡胡椒蟹、避風塘炒蟹、泰式红咖喱蟹等多款蟹任食！當中推介必食新加坡胡椒蟹，濃烈刺激的胡椒搭配金黃色的蟹膏香甜濃郁，辣度恰到好處，非常惹味！

此外，自助餐還有即開活生蠔、鱈場蟹腳、藍青口等冰鎮海鮮，當然還少不了焗芝士波士頓龍蝦、燒原條穀飼肉眼扒、燒羊鞍等熟食。而甜品區仲有回本之選Häagen Dazs雪糕同自製Waffle，保證滿載而歸。

另外，荃灣悅品酒店仲有「海之誘惑自助午餐」亦有75折優惠，不用$300就能吃到各式各樣的海鮮！包括避風塘炒賴尿蝦、金銀蒜蒸扇貝、白酒香草忌廉汁燴藍青口，及黃金螺、凍蝦、麵包蟹等冰鎮海鮮及刺身！還有Häagen Dazs 雪糕任食！

荃灣悦品酒店｜蟹逅之夜 • 自助晚餐

星期六、日及公眾假期

成人（2位）：$682｜人均$341｜原價$1249.6

成人（1位）：$483｜原價$624.8

長者（1位）：$423｜原價$547.8

小童（1位）：$330｜原價$426.8

激抵價食悅品酒店自助餐😍👉🏻屯門／荃灣

屯門悦品酒店｜蟹逅之夜 • 自助晚餐

星期五

成人（4位）：$1291｜人均$323｜原價$2367.2

成人（1位）：$457｜原價$624.8

長者（1位）：$398｜原價$547.8

小童（1位）：$304｜原價$426.8

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星期六、日及公眾假期

成人（4位）：$1411｜人均$353｜原價$2587.2

成人（1位）：$500｜原價$646.8

長者（1位）：$423｜原價$547.8

小童（1位）：$330｜原價$426.8

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荃灣悦品酒店｜海之誘惑自助午餐

星期六、日及公眾假期

成人（2位）：$418｜人均$209｜原價$765.6

成人（1位）：$296｜原價$382.8

長者（1位）：$253｜原價$327.8

小童（1位）：$202｜原價$261.8

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屯門悦品酒店｜海之誘惑自助午餐

星期六、日及公眾假期

成人（4人）：$835｜人均$209｜原價$1,531

成人（1位）：$296｜原價$382.8

長者（1位）：$253｜原價$327.8

小童（1位）：$202｜原價$261.8

優惠期：11月9日至2024年11月30日

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悦品酒店（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



悦品酒店（屯門）

地址：香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓 The Platter

電話：3899 9222



11月自助餐優惠【2】悦品酒店──肉眼牛扒／香煎盲鰽魚／買一送一👉🏻屯門／荃灣

悅品酒店仲有南歐風味的半自助晚餐，主打多款精選肉腸，如開心果肉腸，帕爾瑪火腿，高柏火腿等無限量供應，當中推介以原隻火腿製成的巴瑪火腿伴蜜瓜，味道濃厚的巴瑪火腿配上清甜的密瓜，鹹甜交織非常有層次！現時在星期六、日及公眾假期有買一送一優惠！

另一款閒日精選半自助午餐可自選一款主菜，有烤紐西蘭肉眼牛扒、香煎盲鰽魚柳伴海蜆、煙鴨胸小露筍南瓜忌廉汁意大利粉等選擇，甜品、沙律均可任食！非常適合胃口小又想吃各式各樣美食的朋友！

荃灣悦品酒店｜南歐風味火腿 • 半自助晚餐

星期六、日及公眾假期（6/11-30/11/2024）

成人（2位）：$310｜人均$155｜原價$567.6

星期一至五

成人（1位）：$219｜原價$283.8

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屯門悦品酒店｜南歐風味火腿 • 半自助晚餐

星期六、日及公眾假期（6/11-30/11/2024）

成人（4位）：$619｜人均$155｜原價$1135.2

星期一至五

成人（1位）：$219｜原價$283.8

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荃灣悦品酒店｜閒日精選半自助午餐

成人（2位）：$190｜人均$95｜原價$347.6

成人（1位）：$134｜原價$173.8

屯門悦品酒店｜南歐風味火腿 • 半自助晚餐

成人（4位）：$379｜人均$95｜原價$695.2

成人（1位）：$134｜原價$173.8

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

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11月自助餐優惠【3】六國酒店Le Menu ── 片皮鵝／佛跳牆／葡式燒乳豬 2人同行半價 👉🏻✨2人同行半價優惠👯‍♀️

六國酒店的Le Menu推出「華麗盛宴 • 自助晚餐 – 龍蝦 • 鴨肝 • 佛跳牆」自助餐優惠，2人同行半價！自助餐主打多款高級食材，包括冰鎮海鮮、特級牛扒、佛跳牆、原件鴨肝、鐵板燒及片皮鵝等，中西薈萃的美食。當中推介葡式燒乳豬，烤得金黃香脆，咬下去更是皮脆肉嫩，醃得非常入味。而自助餐在晚上更會提供精彩表演，有得食又有表演睇！

六國酒店 Le Menu｜華麗盛宴‧自助晚餐

星期一至五

成人（2位）：$1,008｜人均$504｜原價$2,016

成人（1位）：$576｜原價：$811.8

小童（1位）：$350｜原價：$492.8

👉🏻✨2人同行半價優惠👯‍♀️

星期六、日及公眾假期

成人（2位）：$1,040｜人均$520｜原價$2,081

成人（1位）：$599｜原價：$844.8

小童（1位）：$373｜原價：$525.8

優惠有效期： 即日至2024年11月30日

＊優惠不適用於11月15日及11月22日。

👉🏻✨2人同行半價優惠👯‍♀️

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



11月自助餐優惠【4】香港富麗敦海洋公園酒店──意大利、西班牙菜 低至78折 👉🏻✨低至78折望海景食自助餐✨

香港富麗敦海洋公園酒店的星耀廳環境舒適，設落地玻璃可俯瞰中國海，還有多個即席烹調美食區，可欣賞廚師手藝。而餐廳自助午餐、晚餐主打意大利、西班牙菜，有土耳其烤肉、西班牙特色水欖小食、現切意大利或西班牙火腿，及多款冰鎮海鮮，另外還有印度、新加坡、日本等多國菜色，選擇十分多元化，現有優惠低至78折！

酒店於閒日另有「綠色輕怡半自助午餐」，有冰鎮海鮮、壽司、甜品，主菜還可升級吃美國牛小排、 香煎鱸魚等美食，亦有8折優惠。

香港富麗敦海洋公園酒店｜意大利西班牙滋味盛宴晚市自助餐

星期一至四

成人（1位）：$508｜原價$657.8

星期五至六及公眾假期

成人（1位）：$754｜原價$921.8

👉🏻✨低至78折望海景食自助餐✨

香港富麗敦海洋公園酒店｜意大利西班牙滋味盛宴午市自助餐

星期六，日及公眾假期

成人（1位）：$529｜原價$646.8

👉🏻✨低至78折望海景食自助餐✨

香港富麗敦海洋公園酒店｜綠色輕怡半自助午餐

星期一至五（公眾假期除外）

成人（1位）：$338｜原價$437.8

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

👉🏻✨低至78折望海景食自助餐✨

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



11月自助餐優惠【5】香港萬麗海景酒店──雪蟹腳／無限量蒸焗龍蝦 買一送一 👉🏻買1送1優惠🔥人均$293起🦀

香港萬麗海景酒店的萬麗咖啡室推出自助餐買一送一優惠！晚餐主打多款鮮蟹美食，如雪蟹腳、珍寶蟹、梭子蟹、籠仔蒸蟹飯及蟹肉蒸蛋，還有無限量供應新鮮蒸焗龍蝦！而另一款自助午餐，同樣有雪蟹腳、麵包蟹及新鮮刺身，海鮮控絕對不能錯過！

香港萬麗海景酒店｜「蟹」逅深海秘境自助午餐

星期一至四

成人（2人）：$586｜人均$293｜原價$1,078

成人（3人）：$1,125｜人均$375｜原價$1,611

星期五至日及公眾假期

成人（2人）：$646｜人均$323｜原價$1,078

成人（3人）：$1,239｜人均$413｜原價$1,611

👉🏻 買1送1優惠🔥人均$293起🦀 香港萬麗海景酒店｜「蟹」逅深海秘境自助晚餐

星期一至四

成人（2人）：$970｜人均$485｜原價$1,778

成人（3人）：$1,860｜人均$620｜原價$2,667

星期五至日及公眾假期

成人（2人）：$1,018｜人均$509｜原價$1,778

成人（3人）：$1,953｜人均$651｜原價$2,667

優惠有效期：即日起至2024年11月22日

👉🏻 買1送1優惠🔥人均$293起🦀

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心

電話：2802 8888



11月自助餐優惠【6】九龍酒店倚窗閣──法式鵝肝／即開生蠔 $546起 👉🏻低至71優惠訂座😍

九龍酒店倚窗閣推出「蟹の饗宴」自助晚餐，一個價錢可吃盡多款以蟹入饌的美食，除了有英國麵包蟹和北海道栗蟹的原汁原味外，還可品嚐到海膽蟹肉帶子意大利麵、蟹肉鮮蠔花膠絲雞煲、鹽酥軟殼蟹等多款蟹肉料理！此外，餐廳還提供即開生蠔、法式鵝肝、鹽燒牛舌、雜綿刺身，記得留肚食埋Mövenpick雪糕，現有低至71折優惠！

另一款國際海鮮自助午餐，除了有多汁的雪花蟹腳、新鮮海蝦及低溫煮和牛面頰等美食外，還有Mövenpick雪糕可任食！

九龍酒店倚窗閣｜「蟹の饗宴」自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$546｜原價$735

長者或小童（1位）：$392｜原價$559

👉🏻低至71優惠訂座😍

星期六至日及公眾假期

成人（1位）：$574｜原價$735

長者或小童（1位）：$412｜原價$559

👉🏻低至71優惠訂座😍

九龍酒店倚窗閣｜「蟹の饗宴」自助晚餐

星期一至五

成人（1位）：$315｜原價$449

長者或小童（1位）：$292｜原價$416

👉🏻低至71優惠訂座😍

星期六至日及公眾假期

成人（1位）：$335｜原價$449

長者或小童（1位）：$310｜原價$416

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

👉🏻低至71優惠訂座😍

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



11月自助餐優惠【7】西環萬怡酒店MoMo Café──即開生蠔／日式燒蠔 低至6折 👉🏻🤤MoMo Café 6折預訂✨

MoMo Café全新推出「韓日台 · 風味之約」自助晚餐，同時滿足喜歡吃各款亞洲美食的朋友！除了有必食新鮮即開生蠔外，還有雪場蟹腳、鮮蜆、愛金螺及青口等冰鎮海鮮及刺身，日韓菜色推介韓式燴牛肋條、西京燒比目魚及日式燒蠔；另外還有紐西蘭肉眼牛排、燒羊腿等食肉獸必試熟食，現有低至6折優惠！

另外，酒店另設周末自助午餐及平日自助午餐。周末自助午餐贈送即開新鮮生蠔，還有肉眼牛排、鮮蝦鮮蜆、黃金螺、黑殼青口、雪場蟹腿、刺身及多款東南亞美食，如海南雞、東南亞咖哩配印度煎餅等任食，同樣有優惠，成人低至$187.6！

西環萬怡酒店MoMo Café｜平日自助午餐

星期一至五

成人（1位）：$187.6｜原價$268

長者（1位）：$171｜原價$228

小童（1位）：$141｜原價$188

👉🏻🤤MoMo Café 6折預訂✨

西環萬怡酒店MoMo Café｜週末自助午餐

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$236.6｜原價$338

長者（1位）：$223.5｜原價$298

小童（1位）：$193.5｜原價$258

👉🏻🤤MoMo Café 6折預訂✨

西環萬怡酒店MoMo Café｜韓日台 · 風味之約

星期一至四

成人（1位）：$328.8｜原價$548

長者（1位）：$330.2｜原價$508

小童（1位）：$245.7｜原價$378

👉🏻🤤MoMo Café 6折預訂✨

星期五至日、公眾假期及前夕

成人（1位）：$348｜原價$580

長者（1位）：$403.5｜原價$538

小童（1位）：$306｜原價$408

優惠有效期： 即日起至2024年11月30日

👉🏻🤤MoMo Café 6折預訂✨

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



11月自助餐優惠【8】荃灣西如心酒店──雪花蟹腳／泰式酸辣蟹／季節限定甜點 85折👉🏻即搶85折優惠歎蟹🦀

荃灣西如心酒店也有鮮蟹自助餐！荃灣西如心酒店的Café Circles推出「妙饗蟹饌」自助餐，有多款以蟹入饌的美食，包括冰鎮雪花蟹腳、蟹肉周打湯、和風蟹肉沙律、泰式酸辣蟹，以及蟹黃粉絲雜菜煲，另外還有一系列冰鎮海鮮、正宗印度咖哩、烤肉及季節限定的甜點，現有優惠85折！👉🏻即搶85折優惠歎蟹🦀

荃灣西如心酒店｜「妙饗蟹饌」自助午餐

星期一至五

成人：$347｜原價$408

長者或兒童：$288｜原價$338

星期六至日

成人：$441｜原價$518

長者或兒童：$373｜原價$438

👉🏻即搶85折優惠歎蟹🦀

荃灣西如心酒店｜「妙饗蟹饌」自助晚餐

星期一至四

成人：$551｜原價$648

長者或兒童：$466｜原價$548

星期五至日

成人：$628｜原價$738

長者及兒童：$543｜原價$638

優惠有效期：即日至11月30日

👉🏻即搶85折優惠歎蟹🦀

地址：荃灣楊屋道8號9樓

電話：2280 2898



11月自助餐優惠【9】九龍香格里拉 Café Kool──蟹鉗干貝御金湯／江南百花雞配蟹黃汁 7折👉🏻🤩即搶優惠食蟹食到飽🦀

九龍香格里拉 Café Kool全新「秋の頌」主題自助餐，與飲食文化大師尹達剛師傅合作，推出多款充滿日本文化的美食，包括蟹鉗干貝御金湯、和牛𦟌配蘿蔔及柱侯醬、砵仔焗海膽以及江南百花雞配蟹黃汁等，在每個周末及公眾假期的自助晚餐中，還會有即切日本吞拿魚提供，刺身愛好者定會喜歡！現時二人同行還有低至7折優惠！啱晒約埋朋友一起前往！

九龍香格里拉 Café Kool｜自助早午餐

星期六至日

成人（2位）：$956｜人均$478｜原價$1,272

👉🏻🤩即搶優惠食蟹食到飽🦀

九龍香格里拉 Café Kool｜自助午餐

星期一至五

成人（2位）：$732｜人均$366｜原價$964

👉🏻🤩即搶優惠食蟹食到飽🦀

九龍香格里拉 Café Kool｜自助晚餐

星期一至四

成人（2位）：$1,212｜人均$606｜原價$1,734

星期五至日

成人（2位）：$1,292｜人均$646｜原價$1,734

👉🏻🤩即搶優惠食蟹食到飽🦀

地址：香港九龍尖沙咀東麼地道64號閣樓

電話：2733 8753



11月自助餐優惠【10】美麗華酒店 The Mira────芝士海膽醬焗龍蝦／胡椒炒蟹／軟殼蟹 低至75折 👉🏻🤩即搶優惠食蟹食到飽🦀

美麗華酒店 The Mira餐廳Yamm推出「蟹」逅海貝自助晚宴，每位食客更可獲贈大閘蟹一隻！當中推介干邑牛油扒海蝦、百花釀蟹鉗，及煙肉蛋黃醬焗生蠔；還有作為蟹控定會喜歡的泰黃咖哩香脆軟殼蟹、麵包蟹！另外，餐廳亦提供多款冰鎮海鮮，包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、鮮鮑魚、貴妃蚌等；而甜品區除了有Haagen-Dazs雪糕，還有各款精選甜品，必定吃到回本！現有低至75折優惠！

除自助晚餐外，The Mira亦有提供每周更新的自助午餐及周末自助早午餐，由日台風味到越泰系列等多種風味菜色包羅萬有，優惠81折起！

美麗華酒店The Mira｜「蟹」逅海貝自助晚宴

星期一至四

成人（1位）： $658 | 原價$867

小童（1位）： $348 | 原價$471

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星期五至日

成人（1位）：$688 | 原價$867

小童（1位）：$368 | 原價$471

👉🏻🤩即搶優惠食蟹食到飽🦀

美麗華酒店The Mira｜周末自助早午餐

成人（1位）： $498 | 原價$603

小童（1位）： $258 | 原價$317

美麗華酒店The Mira｜自助午餐

成人（1位）：$398 | 原價$493

小童（1位）：$228 | 原價$283

優惠有效期：即日起至2025年1月1日

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地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期 The Mira Hong Kong 地下大堂

電話：23155120



11月自助餐優惠【11】港青酒店 YMCA──望維港歎自助餐／麵包蟹／即煮鮑魚 $278起 👉🏻✨$278望住維港歎自助餐✨

港青酒店YMCA再臨閣推出「愛在聖誕」自助晚餐，酒店餐廳環境舒適，可飽覽維多利亞海港，讓食客可望住海景食自助餐。而自助餐除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、麵包蟹、焗生蠔、燒T骨羊扒之外，還有即叫即煮的煎虎蝦、鮑魚等熱食；另外甜品推介牛角包布甸，像蛋撻的蛋漿，配上內軟外脆的牛角包，層次豐富，相當有驚喜！除自助晚餐外，酒店還提供「平日自助午餐」及「週末及假日早午合併自助餐」，同樣可看著維港享受美食，價錢由$278起。

港青酒店YMCA再臨閣｜「愛在聖誕」自助晚餐

星期一至四

成人：$468｜原價$845

長者：$450｜原價$845

小童：$379｜原價$581

星期五至日及特別日子

成人：$499｜原價$845

長者：$480｜原價$845

小童：$417｜原價$581

👉🏻✨$278望住維港歎自助餐✨

港青酒店YMCA再臨閣｜平日自助午餐

星期一至五

成人：$278｜原價$328

長者：$260｜原價$328

小童：$196｜原價$240

👉🏻✨$278望住維港歎自助餐✨

港青酒店YMCA再臨閣｜週末及假日早午合併自助餐

星期六、日及公眾假期

成人：$359｜原價$427

長者：$330｜原價$427

小童：$241｜原價$295

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

👉🏻✨$278望住維港歎自助餐✨

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



11月自助餐優惠【12】8度海逸酒店8度餐廳──任食生蠔／桂花田鴨／原盎菜膽花膠燉白無茸 低至7折👉🏻🔥即搶低至7折優惠🔥

8度海逸酒店的8度餐廳推出「鮮」味狂饗自助晚餐！晚餐主打即開生蠔、懷舊砵仔黃金焗蠔、海蝦及海螺等冰鎮海鮮無限任食，熟食方面有香煎鴨肝、法式芝士焗海鮮、桂花田鴨、原盎菜膽花膠燉白無茸，非常滋補！另外不得不提，餐廳更有自設糖水檔，有多款中式懷舊糖水，仲可以自由配搭配料！此外，酒店亦設有半自助午餐及自助午餐，同樣可享受多款海鮮美食，仲有Häagen-Dazs和Mövenpick雪糕任君選擇！現有優惠低至7折！

而當月生日還有生日優惠，4位或以上同行，在星期一至四惠顧，可享半價連免費餐酒一支或可選免費生日蛋糕一個連餐酒一支；於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，可享半價連免費餐酒一支及生日蛋糕一個。

8度海逸酒店8度餐廳｜「鮮」味狂饗自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$495｜原價$598

小童（1位）：$367｜原價$438

長者（1位）：$423｜原價$508

👉🏻🔥即搶低至7折優惠🔥

8度海逸酒店8度餐廳｜周末自助晚餐

星期五至日

成人（1位）：$611｜原價$718

小童（1位）：$492｜原價$578

長者（1位）：$551｜原價$648

👉🏻🔥即搶低至7折優惠🔥 8度海逸酒店8度餐廳｜半自助午餐

成人（1位）：$167｜原價$238

8度海逸酒店8度餐廳｜假日自助午餐

成人（1位）：$328｜原價$468

小童（1位）：$272｜原價$388

長者（1位）：$300｜原價$428

優惠有效期： 即日至2024年至11月30日

👉🏻🔥即搶低至7折優惠🔥

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖

電話：2126 1960



11月自助餐優惠【13】香港港麗酒店 ── 波士頓龍蝦／原隻十頭鮑魚／火焰雪山表演 低至77折👉🏻77折優惠海鮮食到飽🤤

香港港麗酒店推出「海陸珍寶薈萃」自助晚餐，喜歡吃海鮮的一定不能錯過！自助餐除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、蟹鉗、青口及海蝦外，還設有戶外燒烤區，可品嚐到多款惹味烤肉，如澳洲和牛牛頸脊、紐西蘭羊腿、羊肉腸、蕉葉魚等，仲有即煎鵝肝、紅燒原隻十頭鮑魚、紅酒燴牛臉頰等特色熱盤，每晚特定時段仲會有即製火焰雪山表演！現有優惠低至74折！

香港港麗酒店｜海陸珍寶薈萃自助晚餐

星期日至四

成人（1位）：$718｜原價$922

小童（1位）：$358｜原價$482

星期五、六及公眾假期

成人（1位）：$754｜原價$922

小童（1位）：$394｜原價$482

👉🏻77折優惠海鮮食到飽🤤

香港港麗酒店｜國際美食自助午餐

成人（1位）：$421｜原價$548

小童（1位）：$241｜原價$295

優惠有效期： 即日至2024年11月30日

👉🏻77折優惠海鮮食到飽🤤

地址：金鐘金鐘道88號

電話：2822 8890



11月自助餐優惠【14】香港尖沙咀凱悅酒店 ── 鱈場蟹腳／燒皇帝蟹腳／原條海鱸魚 低至69折 👉🏻✨低至69折優惠訂座🦀

香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳推出「滋味蟹饌及週末海鮮盛宴自助晚餐」，海鮮愛好者必試！逢星期五，自助餐有多款時令蟹饌，包括冰鎮鱈場蟹腳、燒皇帝蟹腳、芝士車輪蟹肉意大利飯等，而星期六至日則以海鮮為主題，可試到蠔皇鮑魚、泰式菠蘿海鮮炒飯及威靈頓三文魚等美食。

平日也有提供「限定主題自助晚餐」，星期一主打異國美饌，必食天多利虎蝦、巴東牛肉；星期二主打泰式風情，有蒸原條海鱸魚；星期三有亞洲菜，重點推介新加坡麥皮蝦、豉椒炒青口；星期四香辣之夜，主打川味辣子雞、水煮酸菜魚等川式名菜，辣得過癮！一個價錢，可任揀多國美食主題自助餐！現有優惠低至69折。

香港尖沙咀凱悅酒店｜滋味蟹饌及週末海鮮盛宴自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$673｜原價$978

小童（1位）：$331｜原價$482

星期五至六及公眾假期：

成人（1位）：$799｜原價$978

小童（1位）：$394｜原價$482

星期日

成人（1位）：$709｜原價$978

小童（1位）：$349｜原價$482

👉🏻✨低至69折優惠訂座🦀

香港尖沙咀凱悅酒店｜自助午餐

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$493｜原價$604

小童（1位）：$241｜原價$295

優惠有效期： 即日至2024年11月30日

👉🏻✨低至69折優惠訂座🦀

地址：尖沙咀河內道18號

電話：3721 7700



11月自助餐優惠【15】黃竹坑I-O-N南灣如心酒店 ── 雪花蟹腳／椰子甜點 低至$311 👉🏻即歎東南亞風味自助餐優惠🤤

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店10月自助餐以「東南亞滋味蟹宴」為主題，炮製多款以蟹入饌的熱食菜式，包括黃咖哩椰漿藍蟹、港式避風塘炒蟹、蟹肉蟹子丼、星洲胡椒炒加拿大雪花蟹腳等，蟹控必食！此外，自助餐更有菠蘿椰子慕絲蛋糕、班蘭椰子布甸、鮮奶椰子撻等一系列椰子甜點！成人優惠低至$311！

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店｜假日自助午餐

星期六、日及公眾假期

成人：$311｜原價$438

長者：$264｜原價$372

小童：$233｜原價$328

👉🏻即歎東南亞風味自助餐優惠🤤

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店｜自助晚餐

星期一至五

成人：$381｜原價$581

長者：$303｜原價$471

小童：$287｜原價$427

👉🏻即歎東南亞風味自助餐優惠🤤

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店｜自助晚餐

星期六至日

成人：$412｜原價$581

長者：$334｜原價$471

小童：$303｜原價$427

👉🏻即歎東南亞風味自助餐優惠🤤

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

地址：香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓 I-O-N

電話：3968 8888



11月自助餐優惠【16】維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse ── 大閘蟹／多款江南名菜 82折起 👉🏻🔥82折優惠訂座🥰

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse推出「味遊 · 杭州自助饗宴」，炮製十年花雕熟醉大閘蟹、二十年花雕酒蒸遠海梭子蟹、西湖牛肉羹、龍井蝦仁、東坡肉、蟹粉豆腐等傳統江南名菜，以及冰鎮海鮮、壽司及刺身、冷盤及熱食等。甜點方面有燕窩杏仁布甸、黑芝麻泡芙、木瓜雪耳糖水等，現時預訂，還可免費使用Kids Club兒童遊樂區，帶埋小朋友享受美食就適合不過。現有優惠82折起！

維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse｜自助午餐

星期一至五

成人（1位）：$362｜原價$442

長者（1位）：$320

小童（1位）：$221

👉🏻🔥82折優惠訂座🥰

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$463｜原價$564

長者（1位）：$398

小童（1位）：$282

👉🏻🔥82折優惠訂座🥰

維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse｜自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$681｜原價$831

長者（1位）：$542

小童（1位）：$416

👉🏻🔥82折優惠訂座🥰

星期五至日及公眾假期

成人（1位）：$726｜原價$886

長者（1位）：$598

小童（1位）：$443

👉🏻🔥82折優惠訂座🥰

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓

電話：3896 9896



11月自助餐優惠【17】六國酒店──任食4小時果漾花語下午茶 低至72折 👉🏻任食任飲4小時優惠訂座🤤

六國酒店 Le Menu 西餐廳推出秋冬版「果漾花語下午茶自餐」，有山羊芝士焦糖洋蔥撻、迷你火腿牛角包、西班牙蒜片蝦、野菌酥皮盒、蒜蓉芝士焗青口等熱盤；壽司卷、鮮果巴馬火腿、芝麻醬凍豆腐、煙三文魚小泡芙、忌廉芝士小餅乾等凍盤；以及椰汁西米糕、蘋果金寶、冰花燉雪梨糖水、葡式蛋撻等甜品，可任食任飲4小時！低至72折！

六國酒店 Le Menu 西餐廳｜果漾花語下午茶自助餐（秋冬版）

成人（1位）：$262｜原價$361

小童（1位）：$174｜原價$240

👉🏻任食任飲4小時優惠訂座🤤

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



11月自助餐優惠【18】香港金域假日酒店──超過20款的甜品／海鮮瑤柱羹／刺身 9折起✨即搶9折自助下午茶優惠🔥

香港金域假日酒店提供自助下午茶優惠，除了有超過20款的甜品，如士多啤梨青檸芝士餅、海鹽焦糖布朗尼蛋糕、杜絲朱古力焗忌廉撻任食之外，還有熟蝦、藍青口、泰式燒牛肉沙律、中式海鮮瑤柱羹、多款刺身及壽司，現有優惠9折起！

香港金域假日酒店｜自助下午茶

成人：$275｜原價$295

長者：$220｜原價$235

小童：$187｜原價$206

優惠有效期：即日至2024年11月30日

✨即搶9折自助下午茶優惠🔥

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓

電話：2315 1118



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