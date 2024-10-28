淘寶優惠｜睡房收納10推介！慳位衣帽架／真空壓縮袋+1招慳足¥400

淘寶優惠｜房間環境舒適，連睡眠質素也能提升。想擁有一個舒服的睡眠空間，一系列的收納用品就必不可少！《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家搜羅10款睡房便宜好物，現時淘寶還推出新會員優惠，最高可慳足¥400，正是大家入手的好時機！想知詳情？即睇下文！（產品實際價格以最新報價為準）



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穿了一次的衣服經常不知怎樣處理，又未至於髒到要丟進洗衣機洗，但又不能與乾淨的衣服放在一起，於是很多時候也直接丟到椅子上，久而久之便「堆積如山」！而現時淘寶有不少為此而設的多功能掛衣架，設計亦相當節省位置！

睡房掛衣架推介

淘寶優惠｜睡房家品收納推介【1】三角架款掛衣架

三角架款的掛衣架，設有滾輪設計，即使單手也能輕易移動，打掃起來非常方便！而香港即將踏入秋冬，三角架的結構也有利於掛衣服時不會輕易傾倒，正好適合掛上厚重的外套。此外，這款掛衣架的底層更設有置物區，可配搭收納箱或髒衣籃一同使用，加上純白色的簡約設計適合任何家居風格，擺在房間不但不會顯得突兀，還時尚美觀！

淘寶｜三角架款掛衣架

價錢：¥29.9起（約港幣$33）

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淘寶優惠｜睡房家品收納推介【2】門後掛鉤免打孔置物架

如果想用盡每一吋空間，或是家居空間有限，或者可以選擇這款門後掛鉤免打孔置物架，免打孔的設計，不但買回來便可以立刻使用，同時也適合租屋居住的朋友。另外，門後掛架還可因應門的厚度自由調節，就不怕經常開關門時會偏移位置，推介用作掛外套、背包、帽子等經常無處安放的小物件。

淘寶｜門後掛鉤免打孔置物架

價錢：¥16.9起（約港幣$18.5）

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淘寶優惠｜睡房家品收納推介【3】小型衣帽架

相較於闊身的掛衣架，這種小型衣帽架更加節省空間，對於衣服不多，或家裡空間較小的朋友比較友善。除了腳架設置了滾輪，打掃時方便移動外，底部亦設有底籃，可擺放髒衣服或手袋、背包等物件。此外，衣帽架採用金屬衣杆，即使是厚重的衣服也能安心懸掛上去。

淘寶｜小型衣帽架

價錢：¥87.3起（約港幣$76.6）

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除了要處理衣服之外，內衣褲、襪子這種小型的衣物在整理時也是一大難題，即使有了可放置的抽屜，也容易散亂，而且亦難以尋找，這時候收納盒便是非常實用的存在。

衣櫃收納盒推介

淘寶優惠｜睡房家品收納推介【4】網格衣服褲子收納盒

衣服和褲子這些還可以用衣架掛起處理，但細小的衣物如襪子、內衣或內褲又如何讓它整齊有序？衣服褲子收納盒以分隔袋設計，格數有6或9格選擇，而且大小剛好可以收納如內褲、打底褲或襪子，以及把整個收納盒放進抽屜，讓這些貼身物品放得更整齊。

淘寶｜網格衣服褲子收納盒

價錢：¥12.8起（約港幣$14）

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淘寶優惠｜睡房家品收納推介【5】可視收納袋

這款可視收納袋以較為挺身的材質製造，不容易變型或壓垮，有利於向上疊加，配搭透明的網紗設計，也方便尋找想要的衣物。而收納袋收藏亦相當方便，只要抽起底層的隔板便可摺疊起來，而店舖亦提供多款尺寸的收納袋，最大的有52厘米深，即使放毛公仔、毛毯也可以。

淘寶｜可視收納袋

價錢：¥25起（約港幣$27.3）

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淘寶優惠｜睡房家品收納推介【6】抽屜式衣櫃內衣收納盒

塑膠材質的收納盒較易清洗和耐用，而且較為防潮，適合環境潮濕的香港使用，而抽屜式的設計，在提取衣服時亦十分方便。除了採用透明的材質以便尋找之外，店舖亦貼心地在抽屜印上襪子、內褲及內衣的可愛圖案，更有利於尋找和整理。

淘寶｜抽屜式衣櫃內衣收納盒

價錢：¥53.9起（約港幣$59）

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除了衣服和內衣褲外，想房間整齊企理，和更有個人風格，放置書本、小擺設的置物架也是睡房必備的好物。

房間置物架推介

淘寶優惠｜睡房家品收納推介【7】免鑽牆收納架

不少人都會在房間放置小物件增加氛圍，製造屬於自己休息的空間。但很多時候這些小物件，例如相架、書本或是小玩具不知可以放哪裡，這時候就可以使用這種免打孔牆面置物架，首先不用鑽牆安裝已經非常方便，適合獨居的女生，或是租住房間的朋友；其次承重力強，不易掉落，無論是置在書桌上，還是床尾也非常適合。

淘寶｜牆面收納架

價錢：¥11.5起（約港幣$13）

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淘寶優惠｜睡房家品收納推介【8】免打孔洞板置物架

相較於直接配備掛籃的置物架，這種洞洞板設計的置物架，可自由設置掛籃的位置及配搭不同的配件，例如掛勾，方便掛髮圈、鑰匙，或收納盒子，放筆、筆記等學習用品，可更靈活地因應個人需要擺放，加上不用打孔，安裝也十分簡單便利。

淘寶｜免打孔洞板置物架

價錢：¥29.8起（約港幣$32.4）

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踏入換季時分，夏天的衣服，或是床單被套也需要更換，但要收藏的東西太多很佔空間？淘寶也有不少可抽真空的衣物收納袋，亦是家居收納的好幫手。

睡房真空壓縮袋推介

淘寶優惠｜睡房家品收納推介【9】防潮防霉真空壓縮袋

太力真空壓縮袋最大的尺寸只需要一個袋便能裝下四張棉被，非常適合一般家庭使用，而且還有免泵氣的款式，即使家中沒有抽真空的電器也可使用。另外，壓縮袋的拉鏈以雙邊設計，即使受到強力的壓迫也不會漏氣，加上採用防潮、防霉、防蟲和防塵的物料，即使在潮濕的香港也能安心使用。

淘寶｜太力真空壓縮袋

價錢：¥6.9起（約港幣$7.5）

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淘寶優惠｜睡房家品收納推介【10】日本抗菌免抽氣真空壓縮袋

除了常見的塑膠真空壓縮袋外，以透氣、耐磨的牛津布材料設計的日本抗菌免抽氣真空壓縮袋也十分適合房間收納，而且大號的收納袋可放6斤重的被子，以及配備排氣網孔，達至抗菌的效果。另外，壓縮袋亦不需要用抽氣泵抽氣也能輕易壓縮，而且壓縮袋更可重複使用，只需水洗或放進洗衣機簡單清洗便可，非常便利。

淘寶｜日本抗菌免抽氣真空壓縮袋

價錢：¥29.8起（約港幣$32.68）

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