日式放題+自助餐優惠7間｜Omakase $294起　生蠔、燒肉45折起

日式放題優惠｜自助餐優惠｜食玩買優惠｜餐飲優惠｜日式放題深受港人歡迎，

《香港01》「好食玩飛」記者已為大家整合7間高質日本放題、自助餐、Omakase及火鍋優惠，在旺角、銅鑼灣、荃灣、尖沙咀、屯門都可以吃到！除了有和牛燒肉店推出一送一優惠外，還有一間低至$294就吃到Omakase！即睇下文。



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日式放題自助餐優惠【1】八瀧 Yataki──低至$294歎Omakase／日本直送食材／海膽拿破崙 買一送一 👉🏻即搶$294食Omakase優惠🔥

八瀧 Yataki有買一送一優惠！最平人均$294就可吃到高質Omakase！位於尖沙咀的八瀧 Yataki，餐廳食材均以日本直送海產為主，可吃到多款時令新鮮，如鮑魚、海膽、蟹等昂貴食材入饌美食，特別推介八瀧特色刺身五點、雪花天婦羅海膽拿破崙。

而現時訂座，更可以買一送一優惠選購所有720ml及1.8L清酒，CP值超高！此外，餐廳鄰近尖沙咀地鐵站，從尖沙咀／尖東站N1出口，步行1分鐘便能直達，相當方便！

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八瀧 Yataki｜午。廚師發辦16品

優惠價（2位）：$588｜人均$294｜原價$1,176

八瀧 Yataki｜夕之御品書- 晚市廚師發辦 - 瀧TAKI

優惠價（2位）：$1,988｜人均$994｜原價$3,976

優惠有效期：即日至2024年11月30日

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地址：尖沙咀白蘭軒道2號富峰行

電話：2778 8808



日式放題自助餐優惠【2】校長燒肉日韓料理──超過60款日韓配料／無限任飲／人均$131

校長燒肉日韓料理主打燒肉、刺身及打邊爐，一次過滿足又想燒肉，又想打邊爐的朋友，現有更有買2送2優惠！餐廳不但提供超過60款不同種類烤肉及火鍋配料，如一口牛、一口豚、豬五花等，更有多款中日韓式小食、壽司沙律、點心、甜品及雪糕，連汽水飲品、花茶、啤酒、清酒及梅酒等都可以無限任飲！現在預訂更可享買2送2優惠，人均$131就食到！👉🏻即搶校長燒肉日韓料理優惠🤤

校長燒肉日韓料理｜晚市2小時任飲任食自助餐

成人（4位）：$524｜人均$131｜原價$1,048

成人（1位）：$198｜原價$262

小童（1位）：$98

＊星期五至日、公眾假期及假期前夕加$20，另收加一服務費

優惠期： 即日至2024年11月30日

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地址：

荃灣沙咀道298號翡翠廣場2樓（3619 0212）

元朗達輝徑1號1樓3B號舖足彬大廈（2505 6933）

大埔安泰路1號大埔廣場6號地下（3113 2355）

觀塘開源道68號觀塘廣場15樓B（3188 9409）



日式放題自助餐優惠【3】香江花月──招牌日本牛乳玫瑰鍋／特選牛圈 獨家45折

主打突破傳統、養生美顏的火鍋香江花月，推出特選牛圈及日本玫瑰牛乳鍋套餐！日本牛乳玫瑰鍋，採用乳白的牛奶湯底，配上多種色彩嬌豔的花瓣，除了有緩解壓力的功效外，其華麗的賣相，打卡更是一流！而套餐包含全新推出的特選牛圈，可一次過吃到多款牛肉最精要的部位，由濃味到淡味都可以一次過品嚐得到，絕對是大滿足！現有獨家優惠45折！👉🏻立即預訂日本牛乳玫瑰鍋🤤

香江花月｜特選牛圈及日本玫瑰牛乳鍋套餐

優惠價（2-4位）：$368｜人均$184（2位計）｜原價$818

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

👉🏻立即預訂日本牛乳玫瑰鍋🤤

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈2樓（6565 7888）／荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L6樓621-630B號（6637 6688）



日式放題自助餐優惠【4】和牛燒肉一郎──黑毛和牛／牛肉刺身／新鮮海鮮 低至$358👉🏻即訂和牛吃到飽🐮

和牛燒肉一郎主打和牛放題，採用日本產地直送的新鮮和牛，還提供稀有的和牛部位，一個價錢可歎盡和牛的多重滋味，而且每款都油脂豐富、肉味濃厚。三款放題套餐均有黑毛和牛、多達30款特選牛、牛肉刺身、生牛肉壽司、雞肉、豚肉，及新鮮海鮮等美食。

套餐F更額外有精選頭盤，包括極上夏多布里昂、黑毛和牛、原塊日本A4和牛扒、原條牛舌 、原條五花肉、原隻大魷魚、帆立貝及青口。各款套餐現有優惠低至$358！👉🏻即訂和牛吃到飽🐮

和牛燒肉一郎｜放題套餐Set D

優惠價（1位）：$358｜原價$481.1

👉🏻即訂和牛吃到飽🐮

和牛燒肉一郎｜放題套餐Set E

[每日限額兩名] 優惠價（1位）：$389｜原價$663.3

優惠價（1位）：$493｜原價$663.3

和牛燒肉一郎｜放題套餐Set F

[每日限額兩名] 優惠價（1位）：$703｜原價$1,197.9

優惠價（1位）：$891｜原價$1,197.9

優惠有效期： 即日至2024年12月31日

＊優惠適用於佐敦及荃灣分店

👉🏻即訂和牛吃到飽🐮

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓（27368218）/

荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L6樓621-630A號舖（28161157）



日式放題自助餐優惠【5】西環萬怡酒店MoMo Café──即開生蠔／日式燒蠔 低至6折 👉🏻🤤MoMo Café 6折預訂✨

MoMo Café全新推出「韓日台 · 風味之約」自助晚餐，同時滿足喜歡吃各款亞洲美食的朋友！除了有必食新鮮即開生蠔外，還有雪場蟹腳、鮮蜆、愛金螺及青口等冰鎮海鮮及刺身，日韓菜色推介韓式燴牛肋條、西京燒比目魚及日式燒蠔；另外還有紐西蘭肉眼牛排、燒羊腿等食肉獸必試熟食，現有低至6折優惠！

👉🏻🤤MoMo Café 6折預訂✨

西環萬怡酒店MoMo Café｜韓日台 · 風味之約

星期一至四

成人（1位）：$328.8｜原價$548

長者（1位）：$330.2｜原價$508

小童（1位）：$245.7｜原價$378

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星期五至日、公眾假期及前夕

成人（1位）：$348｜原價$580

長者（1位）：$403.5｜原價$538

小童（1位）：$306｜原價$408

優惠有效期： 即日起至2024年11月30日

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地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



日式放題自助餐優惠【6】鮮燒 • 酒屋──$9串燒/聖子皇/燒蠔 低至半價 👉🏻鮮燒 • 酒屋半價訂座✨

鮮燒 • 酒屋主打將日本料理及川菜融合，在享受日本美食的同時，還能吃到香香辣辣的川菜，相當有驚喜！另外，餐廳更提供2小時任飲任食，以及超便宜的$9串燒優惠，除了可暢飲1664 Blanc、Sapporo生啤及指定清酒外；還可喝巨峰提子乳酸梳打、百香果梳打等特色飲品！另外推介必食聖子皇，非常大隻鮮甜，還有海水味十足的燒蠔等；另外還可以半價價錢購買電子現金券，現有低至半價優惠！

👉🏻鮮燒 • 酒屋半價訂座✨

鮮燒 • 酒屋｜2小時任飲任食

成人（1位）（不包酒精飲品）：$328｜原價$656

成人（1位）（包酒精飲品）：$398｜原價$796

鮮燒 • 酒屋｜電子現金券

$200電子現金券

優惠價：$100｜原價$200

$500電子現金券

優惠價：$250｜原價$500

＊電子現金券適用於堂食或外賣自取；每次消費可同時使用多張電子現金券，金額上限為$1,000

優惠期：即日起至2025年2月5日

👉🏻鮮燒 • 酒屋半價訂座✨

地址：土瓜灣九龍城道10-16A號聯業大廈地下B舖

電話號碼：9835 9684



日式放題自助餐優惠【7】御滿屋日本料理──海膽手卷／燒蠔壽司／榴槤加州卷 獨家優惠$230起 👉🏻優先預訂御滿屋😍

香港御滿屋日本料理推出午晚市任飲任食2小時放題任食自助餐，超過70款日式刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。當中海膽手卷、鹽燒牛舌、火炙醬燒蠔壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷等，全採用新鮮食材製成！

如喜歡吃榴槤的朋友，餐廳還提供多款榴槤美食，當中推介榴槤加州卷、馬來西亞冷凍榴槤以及貓山王榴槤炸彈，入口非常綿密！現有獨家優惠，人均$230起！👉🏻優先預訂御滿屋😍

御滿屋日本料理｜2小時放題自助餐

午市12:00-15:00（星期一至四）

成人（1位）：$230｜原價$248

👉🏻優先預訂御滿屋😍

星期五至日及公眾假期

成人（1位）：$249｜原價$268

👉🏻優先預訂御滿屋😍

晚市17:00後（星期一至四）

成人（1位）：$277｜原價$298

👉🏻優先預訂御滿屋😍

星期五至日

成人（1位）：$295｜原價$318

優惠期：即日起至2024年12月31日

＊不適用於公眾假期及公眾假期前夕

👉🏻優先預訂御滿屋😍

地址：

旺角彌敦道胡社生行1樓（36223338／36223336）／

荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心10樓（3622 1388）／

大埔安邦路3號超級城C區地下542-548號（3622 2070）



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