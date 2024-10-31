兒童自助餐13推介｜6歲以下免費／Häagen Dazs任食／人均$95起

兒童自助餐11月優惠推介！不少酒店自助餐有兒童優惠，餐飲選擇合小朋友口味，有餐廳更會提供兒童遊樂場，小朋友即使細食也可以回本！《好食玩飛》這次精選了13間酒店自助餐，小童低至$95，部分餐廳6歲以下免費，即睇下文！



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兒童自助餐優惠推介【1】悅品酒店 — 自助餐任食波士頓龍蝦、送大閘蟹／人均$209起

11月當然要瘋狂吃蟹！悅品酒店推出「蟹逅之夜 • 自助晚餐」買一送一優惠，每位食客仲可獲贈大閘蟹一隻，同場還有新加坡胡椒蟹、避風塘炒蟹、泰式红咖喱蟹等多款蟹任食！當中推介必食新加坡胡椒蟹，濃烈刺激的胡椒搭配金黃色的蟹膏香甜濃郁，辣度恰到好處，非常惹味！

此外，自助餐還有即開活生蠔、鱈場蟹腳、藍青口等冰鎮海鮮，當然還少不了焗芝士波士頓龍蝦、燒原條穀飼肉眼扒、燒羊鞍等熟食。而甜品區仲有回本之選Häagen Dazs雪糕同自製Waffle！

荃灣悅品酒店仲有海之誘惑自助午餐亦有75折優惠，不用$300就能吃到各式各樣的海鮮！包括避風塘炒賴尿蝦、金銀蒜蒸扇貝、白酒香草忌廉汁燴藍青口，及黃金螺、凍蝦、麵包蟹等冰鎮海鮮及刺身！還有Häagen Dazs 雪糕任食！老友記可以約埋朋友一起去！

悦品酒店（荃灣） — 海之誘惑自助午餐

星期六、日及公眾假期

優惠價（2人）：$418｜人均$209｜原價$765.6

小童： $202｜原價$261.8

成人： $296｜原價$382.8

長者： $253｜原價$327.8

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悦品酒店（屯門） — 海之誘惑自助午餐

星期六、日及公眾假期

優惠價（4人）：$835｜人均$209｜原價$1,531.2

小童：$202｜原價$261.8

成人：$296｜原價$382.8

長者：$253｜原價$327.8

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悦品酒店（荃灣） — 蟹逅之夜 • 自助晚餐

星期六、日及公眾假期

優惠價（2人）：$682｜人均$341｜原價$1,249.6

小童：$330｜原價$426.8

成人：$483｜原價$624.8

長者：$423｜原價$547.8

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悦品酒店（屯門） — 蟹逅之夜 • 自助晚餐

星期五

優惠價（4人）：$1,291｜人均$323｜原價$2,367.2

小童：$304｜原價$426.8

成人：$457｜原價$624.8

長者：$398｜原價$547.8

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星期六、日及公眾假期

優惠價（4人）：$1,411｜人均$353｜原價$2,587.2

小童：$330｜原價$426.8

成人：$500｜原價$646.8

長者：$423｜原價$547.8

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*3至11歲為小童

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

兒童自助餐優惠推介【2】悅品酒店 — 半自助餐歎肉眼牛扒、香煎盲鰽魚／人均$95起

悅品酒店另有南歐風味半自助晚餐，主打多款精選肉腸，如開心果肉腸，帕爾瑪火腿，高柏火腿等無限量供應，當中推介以原隻火腿製成的巴瑪火腿伴蜜瓜，味道濃厚的巴瑪火腿配上清甜的密瓜，鹹甜交織非常有層次！現時在星期六、日及公眾假期有買一送一優惠！

另一款閒日精選半自助午餐可自選一款主菜，有烤紐西蘭肉眼牛扒、香煎盲鰽魚柳伴海蜆、煙鴨胸小露筍南瓜忌廉汁意大利粉等選擇，甜品、沙律均可任食！非常適合胃口小又想吃各式各樣美食的朋友！

悦品酒店（荃灣） — 閒日精選半自助午餐

優惠價（2人）：$190｜人均$95｜原價$347.6

成人：$134｜原價$173.8

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悦品酒店（屯門） — 閒日精選半自助午餐

優惠價（4人）：$379｜人均$95｜原價$695.2

成人：$134｜原價$173.8

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悦品酒店（荃灣） — 南歐風味火腿 • 半自助晚餐

星期一至五

成人：$219｜原價$283.8

星期六、日及公眾假期

優惠價（2人）：$310｜人均$155｜原價$567.6

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悦品酒店（屯門） — 南歐風味火腿 • 半自助晚餐

星期一至五

成人：$219｜原價$283.8

星期六、日及公眾假期

優惠價（4人）：$619｜人均$155｜原價$1,135.2

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*3至11歲為小童

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

兒童自助餐優惠推介【3】港青酒店YMCA再臨閣 — 焗生蠔、波士頓龍蝦／人均$196起

港青酒店YMCA再臨閣推出「愛在聖誕」自助晚餐，提供波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、焗生蠔、即煎虎蝦、即煮鮑魚等多款海鮮及熱食，啱晒小朋友！自助餐亦供應切肉、凍食、海鮮、甜品等。再臨閣另提供「平日自助午餐」及「週末及假日早午合併自助餐」，早午合併自助餐於上午11:45便開始，帶買小朋友食完去玩就剛剛好！

港青酒店YMCA再臨閣 — 「愛在聖誕」自助晚餐

星期一至四

小童：$379｜原價$581

成人：$468｜原價$845

長者：$450｜原價$845

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星期五至日及公眾假期

小童：$417｜原價$581

成人：$499｜原價$845

長者：$480｜原價$845

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港青酒店YMCA再臨閣 — 平日自助午餐

星期一至五

小童：$196｜原價$240

成人：$278｜原價$328

長者：$260｜原價$328

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港青酒店YMCA再臨閣 — 早午合併自助餐

星期六、日及公眾假期

小童：$241｜原價$295

成人：$359｜原價$427

長者：$330｜原價$427

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*3至11歲為小童

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

兒童自助餐優惠推介【4】西環萬怡酒店MoMo Café ── 即開生蠔、石烤披薩／人均$141起

MoMo Café推出「韓日台 · 風味之約」自助餐，提供韓式美食如韓式炒年糕、韓式燴牛肋條；日式料理如：日式燒蠔、西京燒比目魚；台式餐點如：客家鹹豬腩肉、鹽酥雞等，更有新鮮即開生蠔、刺身、海鮮、招牌石烤披薩等，多種熟食選擇，非常適合小朋友吃！

另外，酒店另設周末自助午餐及平日自助午餐。周末自助午餐贈送即開新鮮生蠔，還有肉眼牛排、鮮蝦鮮蜆、黃金螺、黑殼青口、雪場蟹腿、刺身及多款東南亞美食，如海南雞、東南亞咖哩配印度煎餅等任食，同樣有優惠，兒童低至$141！

西環萬怡酒店MoMo Café ── 平日自助午餐

星期一至五

小童：$141｜原價$188

成人：$201｜原價$268

長者：$171｜原價$228

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西環萬怡酒店MoMo Café ── 週末自助午餐

星期六、日及公眾假期

小童：$194｜原價$258

成人：$254｜原價$338

長者：$224｜原價$298

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西環萬怡酒店MoMo Café ── 韓日台美饌•生蠔海鮮自助晚餐

星期一至四

小童：$246｜原價$378

成人：$356｜原價$548

長者：$330｜原價$508

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星期五至日、公眾假期及前夕

小童：$306｜原價$408

成人：$435｜原價$580

長者：$404｜原價$538

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*3至11歲為小童

優惠有效期： 即日起至2024年11月30日

兒童自助餐優惠推介【5】維港凱悅尚萃酒店 — 5歲或以下免費／免費Kids Club／人均$221起

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse推出「味遊 · 杭州自助饗宴」，炮製十年花雕熟醉大閘蟹、二十年花雕酒蒸遠海梭子蟹、西湖牛肉羹、龍井蝦仁、東坡肉、蟹粉豆腐等傳統江南名菜，以及冰鎮海鮮、壽司及刺身、冷盤及熱食等。甜點方面有燕窩杏仁布甸、黑芝麻泡芙、木瓜雪耳糖水等。食客更可免費使用Kids Club兒童遊樂區，帶埋小朋友享受美食就適合不過，5歲或以下更可免費享用自助餐！

維港凱悅尚萃酒店 — 「味遊 · 杭州自助饗宴」自助午餐

星期一至五

小童：$221

成人：$362｜原價$442

長者：$320

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星期六、日及公眾假期

小童：$282

成人：$463｜原價$564

長者：$398

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維港凱悅尚萃酒店 — 「味遊 · 杭州自助饗宴」自助晚餐

星期一至四

小童：$416

成人：$681｜原價$831

長者：$542

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星期五至日及公眾假期

小童：$443

成人：$726｜原價$886

長者：$598

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*5歲或以下兒童免費

（每位成人可攜帶1位小童；其他所有同行小童須按小童價錢收費。）

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

兒童自助餐優惠推介【6】荃灣西如心酒店 — 任食雪花蟹腳、泰式酸辣蟹／人均$288起

荃灣西如心酒店Café Circles獻上「妙饗蟹饌」自助餐，推出以時令鮮蟹入饌的美食，包括冰鎮雪花蟹腳、香濃的蟹肉周打湯、和風蟹肉沙律、泰式酸辣蟹、蟹黃粉絲雜菜煲等，更有其他壽司刺身、冰鎮海鮮、精選烤肉、正宗印度咖哩、季節限定甜品等。

荃灣西如心酒店 — 「妙饗蟹饌」自助午餐

星期一至五

小童：$288｜原價$338

成人：$347｜原價$408

長者：$288｜原價$338

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星期六至日

小童：$373｜原價$438

成人：$441｜原價$518

長者：$373｜原價$438

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荃灣西如心酒店 — 「妙饗蟹饌」自助晚餐

星期一至四

小童：$466｜原價$548

成人：$551｜原價$648

長者：$466｜原價$548

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星期五至日

小童：$543｜原價$638

成人：$628｜原價$738

長者：$543｜原價$638

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*3至11歲為小童

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

兒童自助餐優惠推介【7】黃竹坑I-O-N南灣如心酒店 — 雪花蟹腳、椰子甜點／人均$233起

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店10月自助餐以「東南亞滋味蟹宴」為主題，炮製多款以蟹入饌的熱食菜式，包括：黃咖哩椰漿藍蟹、港式避風塘炒蟹、蟹肉蟹子丼、星洲胡椒炒加拿大雪花蟹腳等。此外，自助餐更有菠蘿椰子慕絲蛋糕、班蘭椰子布甸、鮮奶椰子撻等一系列椰子甜點任君選擇，絕對能夠滿足各位喜歡吃甜品的小朋友！

黃竹坑I-O-N南灣如心酒店 — 假日自助午餐

星期六、日及公眾假期

小童：$233｜原價$328

成人：$311｜原價$438

長者：$264｜原價$372

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黃竹坑I-O-N南灣如心酒店 — 自助晚餐

星期一至五

小童：$287｜原價$427

成人：$381｜原價$581

長者：$303｜原價$471

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星期六至日

小童：$303｜原價$427

成人：$412｜原價$581

長者：$334｜原價$471

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*3歲至12歲為小童

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

兒童自助餐優惠推介【8】九龍酒店倚窗閣 ── 法式鵝肝、即開生蠔／人均$392起

九龍酒店倚窗閣推出「蟹の饗宴」自助晚餐，喜歡吃蟹的老友記絕對可以滿載而歸！除了有即開生蠔、法式鵝肝、鹽燒牛舌、雜綿刺身、Mövenpick雪糕等冷盤及熱食外，更有英國麵包蟹、北海道栗蟹、海膽蟹肉帶子意大利麵、蟹肉鮮蠔花膠絲雞煲、鹽酥軟殼蟹等多款蟹肉料理！酒店另有「國際海鮮自助午餐」，提供蟹腳、海蝦、低溫煮和牛面頰等。

九龍酒店倚窗閣 ── 「蟹の饗宴」自助晚餐

星期一至四

小童：$392｜原價$559

成人：$546｜原價$735

長者：$392｜原價$559

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星期五至日及公眾假期

小童：$412｜原價$559

成人：$574｜原價$735

長者：$412｜原價$559

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九龍酒店倚窗閣 ── 國際海鮮自助午餐

星期一至五

小童：$292｜原價$416

成人：$315｜原價$449

長者：$292｜原價$416

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星期六、日及公眾假期

小童：$310｜原價$416

成人：$335｜原價$449

長者：$310｜原價$416

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*4歲至11歲為小童

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

兒童自助餐優惠推介【9】8度海逸酒店 — 任食生蠔、法式芝士焗海鮮／人均$167起

8度海逸酒店推出「鮮」味狂饗自助晚餐，晚餐主打即開生蠔、懷舊砵仔黃金焗蠔、海蝦及海螺等冰鎮海鮮無限任食，熟食方面有香煎鴨肝、法式芝士焗海鮮、桂花田鴨、原盎菜膽花膠燉白無茸，非常滋補！另外不得不提，餐廳更有自設糖水檔，有多款中式懷舊糖水，仲可以自由配搭配料！自助午餐及晚餐則同樣供應生蠔、海蝦、海螺及青口等冰鎮海鮮；燒春雞、燒羊扒等熱食，人均$167起！另外，只要2位成人惠顧，同行的1位5歲或以下的小童便可免費用餐。

另外甜品有多款Mövenpick雪糕、芒果拿破崙及鮮果蛋白蛋糕等。此外，當月生日還有生日優惠，4位或以上同行，在星期一至四惠顧，可享半價連免費餐酒一支或可選免費生日蛋糕一個連餐酒一支；於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，可享半價連免費餐酒一支及生日蛋糕一個。

8度海逸酒店 — 「鮮」味狂饗自助晚餐

星期一至四

長者：$423｜原價$508

成人：$495｜原價$598

小童：$367｜原價$438

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星期五、六日及公眾假期及前夕

長者：$511｜原價$648

成人：$611｜原價$718

小童：$492｜原價$578

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8度海逸酒店 — 假日自助午餐

星期六及日

長者：$300｜原價$428

成人：$328｜原價$468

小童：$272｜原價$388

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8度海逸酒店 — 半自助午餐

星期一至五；用公眾假期除外

成人：$167｜原價$238

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*5歲或以下兒童免費

（每位成人可攜帶1位小童；其他所有同行小童須按小童價錢收費。）

優惠有效期：即日起至2024年至11月30日

兒童自助餐優惠推介【10】美麗華酒店 — 芝士海膽醬焗龍蝦、去殼生蠔／人均$228起

美麗華酒店推出「蟹」逅海貝自助晚宴，每位食客更可獲贈大閘蟹一隻！當中推介干邑牛油扒海蝦、芝士海膽醬焗龍蝦及煙肉蛋黃醬焗生蠔；蟹控必食的泰黃咖哩香脆軟殼蟹、麵包蟹！餐廳亦提供多款冰鎮海鮮，包括波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、貴妃蚌等；而甜品區除了有Haagen-Dazs雪糕，還有各款精選甜品，小朋友都可以吃回本！

除自助晚餐外，The Mira亦有提供每周更新的自助午餐及周末自助早午餐，由日台風味到越泰系列等多種風味菜色包羅萬有，優惠81折起！

美麗華酒店 — 「蟹」逅海貝自助晚宴

星期一至四

小童: $348 | 原價$471

成人: $658 | 原價$867

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星期五至日

小童: $368 | 原價$471

成人: $688 | 原價$867

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美麗華酒店 — 週末自助早午餐

小童: $258 | 原價$317

成人: $498 | 原價$603

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美麗華酒店 — 自助午餐

小童: $228 | 原價$283

成人: $398 | 原價$493

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*3歲至11歲為小童

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

兒童自助餐優惠推介【11】香港港麗酒店 — 波士頓龍蝦、火焰雪山表演／人均$241起

香港港麗酒店推出「海陸珍寶薈萃」自助晚餐，除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、蟹鉗、青口及海蝦外，還設戶外燒烤區，可品嚐到多款惹味烤肉，如澳洲和牛牛頸脊、紐西蘭羊腿、羊肉腸等，仲有即煎鵝肝、紅燒原隻十頭鮑魚、紅酒燴牛臉頰等熱盤，每晚特定時段仲會有即製火焰雪山表演，大人小朋友都可以食得開心！6歲以下的小童更可免費用餐！

香港港麗酒店 — 「海陸珍寶薈萃」自助晚餐

星期日至星期四

小童: $358｜原價$482

成人: $718｜原價$922

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星期五、六及公眾假期

小童: $394｜原價$482

成人: $754｜原價$922

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香港港麗酒店 — 國際美食自助午餐

小童: $241｜原價$295

成人: $421｜原價$548

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*6至12歲為小童（每位成人可攜帶一位小童）

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

兒童自助餐優惠推介【12】尖沙咀凱悅酒店 — 燒皇帝蟹腳、蠔皇鮑魚／人均$241起

尖沙咀凱悅酒店推出「滋味蟹饌及週末海鮮盛宴自助晚餐」，逢星期五有多款時令蟹饌，包括冰鎮鱈場蟹腳、燒皇帝蟹腳、芝士車輪蟹肉意大利飯等，而星期六至日則以海鮮為主題，可試到蠔皇鮑魚、泰式菠蘿海鮮炒飯及威靈頓三文魚等美食。

平日也有提供「限定主題自助晚餐」，星期一主打異國美饌，必食天多利虎蝦、巴東牛肉；星期二主打泰式風情，有蒸原條海鱸魚；星期三有亞洲菜，重點推介新加坡麥皮蝦、豉椒炒青口；星期四香辣之夜，主打川味辣子雞、水煮酸菜魚等川式名菜，辣得過癮！

尖沙咀凱悅酒店 — 滋味蟹饌及海鮮盛宴自助晚餐

星期一至四

小童: $331｜原價$482

成人: $673｜原價$978

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星期五至六

小童: $394｜原價$482

成人: $799｜原價$978

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星期日

小童: $349｜原價$482

成人: $709｜原價$978

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尖沙咀凱悅酒店 — 週末自助午餐

星期六、日及公眾假期

小童: $241｜原價$295

成人: $493｜原價$604

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*5歲以下小童免費

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

兒童自助餐優惠推介【13】金域假日酒店 — 海鮮瑤柱羹、燒牛肉沙律／人均$187

金域假日酒店Bistro on the Mile推出自助下午茶優惠，提供藍青口、泰式燒牛肉沙律、蜜椒金沙骨、中式海鮮瑤柱羹、多款刺身及壽司等美食；海鹽焦糖布朗尼蛋糕、杜絲朱古力焗忌廉、柚子白朱古力餅撻等多達20款甜品，非常適合小朋友胃口！

香港金域假日酒店 — 自助下午茶

小童：$187｜原價$206

成人：$275｜原價$295

長者：$220｜原價$235

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*3歲至11歲為小童

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

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