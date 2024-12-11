鳥貴族香港首店直擊！串燒貴日本$10仍抵食？記者實試雞釜飯必點

鳥貴族香港首店直擊！居酒屋鳥貴族在日本有不少粉絲，今年更開到過嚟香港！首間位於屯門的香港分店12月16日正式開業，記者作為串燒控，當然要率先前往店舖，為大家直擊這間店的水準，試食後推介秘制醬汁雞腿貴族燒、鹽燒雞胸貴族燒等串燒，另外推介大家可試3款香港限定菜式。想知更多，即睇記者直擊情況和食評啦！



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香港鳥貴族｜佔地2000呎 還原日本店裝修

鳥貴族的香港首店位於屯門市廣場，佔地2,000呎，提供近百個座位，包括二人至六人座，適合家庭聚餐、朋友歡聚及小型派對。裝修設計方面，有木樑間隔和紙球燈籠，還原了日本總店的裝修風格。記者獲邀到新店，試試這間過江龍的水準如何。

香港鳥貴族｜串燒每串貴日本10蚊

記者發現，香港店的餐牌跟日本店的一樣，有3種串燒口味，分別是秘製、鹽燒和香辣。秘製醬汁串燒包括有雞腿、雞肝、雞心、芝士雞肉丸；而鹽燒有雞翅根、雞中翼、雞尾、雞腎、雞皮、雞爽肉、雞胸脆骨、鹽燒雞柳串配芥末、明太子蛋黃醬燒雞胸肉串、鹽味麻油燒雞肝；香辣有雞胸貴族燒、雞腿貴族燒等等。

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不過香港串燒售價就與日本有岀入啦！日本店的串燒價錢統一為370日圓（約19港元），可是香港店的串燒價錢是每串$29.9，貴日本店足足10蚊！只有快速餐牌（前菜、蔬菜、無酒精飲品）的售價為$19.9。

香港鳥貴族｜店員推薦特色菜 記者私心1物

如果要說鳥貴族必點之選，記者最推介未必是串燒，反而是鐵板烤山藥蓉，外表普通，味道卻岀乎意料！第一口已經哇了一聲的感覺，山藥跟生蛋黃、紫菜拌勻，再加上鹹味醬汁，有點像吃章魚燒的口感，非常特別！

另外，明太子薯仔沙律、貴族雞湯燴飯、醬汁炸雞排丼飯也值得一試。店員最推薦貴族雞釜飯，釜飯是使用日本米，非常特別，上桌後點火炊飯，還要等30分鐘才能食用！邊等邊吃串燒，好快就可以食了！

香港鳥貴族｜香港限定3物 前菜／甜品／無酒精飲品

值得一提，香港分店更有香港限定菜式！分別是前菜，柚子醋枝豆伴小貝柱，味道又甜又鮮，再加上芥末點綴，令貝柱的鮮味更突出！限定甜品則有抹茶蕨餅配雪糕；限定無酒精飲品包括熱情果果茶、荔枝果茶、蜜桃果茶，記者品嚐了熱情果果茶和荔枝果茶，味道清新、淡淡的茶味，易入口！

香港鳥貴族｜品牌為何受日本人追捧？

有39年歷史的連鎖燒鳥品牌鳥貴族，於1985在日本大阪創立，菜式價錢統一，370日圓（約19港元）。鳥貴族在日本國內擁有超過600間直營與加盟店，主打鮮嫩多汁、份量滿分的雞肉串燒，一口肉串一口啤酒，非常過癮。

鳥貴族部分分店營業至深夜，成為許多日本人下班後的聚會場所首選，就連旅客也會把鳥貴族當成行街血拼後小酌、體驗日本居酒屋文化的必去地點。不過，由於香港首店設於商場，所以營業時間未能至深夜。

鳥貴族（Torikizoku）

地址：屯門市廣場1期1樓1108-1111號舖

營業時間：11:30 - 22:00

電話：3974 5663



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