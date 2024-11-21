國際頂尖魔術大師Franz Harary將於12月23日至2025年1月5日登陸灣仔海濱活動空間，於「Just Live喜愛現場」舉辦的《IMAGINE NATION幻》首度表演！還有多位國際知名的魔術大師一同參與，為大家帶來意想不到的視覺驚喜！限量獨家優惠門票最平HK$179起！使用推廣碼購票【HK01X95】，票價更低至76折起，免手續費！



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Franz Harary將會把歷年最成功的大場景魔術作品呈現在觀眾眼前，打造成《IMAGINE NATION幻》！（官方圖片）

頂級魔術師Franz Harary 變走開羅獅身人面像

世界知名的魔術師Franz Harary曾為已故巨星米高．積遜（Michael Jackson）的演唱會擔任魔術技術顧問，將Michael Jackson懸浮於舞臺中央，讓他邁著標誌性的太空步，隨後用50根標槍刺穿他的身體，創造出一個又一個神秘而驚險的瞬間！此外，亦曾為麥當娜（Madonna）、賈斯汀．比伯（Justin Bieber）等巨星打造舞台現場視覺效果。最令人留下深刻印象的還有讓開羅的獅身人面像及美國太空總署甘迺迪太空中心內的穿梭機，在眾人面前消失！他的魔法曾經出現在電視特輯、電視廣告。而這次Franz Harary將會把歷年最成功的大場景魔術作品呈現在觀眾眼前，匯聚成《IMAGINE NATION幻》！

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雲集世界知名魔術師 匯聚歷年最成功作品

《IMAGINE NATION幻》雲集Franz Harary歷年最成功的大場景魔術作品之餘，更邀請了一眾知名魔術大師，包括當代魔術師Danny Cole 、兩屆魔術奧林匹克獲獎者Rocco Silano 、肢體喜劇演員Mickey O’Connor 、互動微幻術師Fabio Alessandro Gocalves de Oliveira等，用獨特的幻術技巧、舞台特效，為觀眾帶來意想不到的視覺、感官體驗！

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Franz Harary連同一眾才華洋溢的頂尖魔術師，締造出精彩的舞台效果，帶大家進入奇妙的魔術世界！想體驗魔術大師Franz Harary帶來的難忘旅程？《IMAGINE NATION幻》將會在12月23日至2025年1月5日，於灣仔海濱活動空間的全新都市文化空間「Just Live喜愛現場」，舉行33場表演。

門票即日起公開發售，限量獨家優惠由HK$179起！星期六都有場！現透過《01空間》於11月30日或之前購買指定票類，早鳥優惠／優先購票每張減$100，輸入推廣碼更可獲得額外95折優惠，最多可以慳到$448！

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《IMAGINE NATION幻》

日期：2024年12月23日（一）至 2025年1月5日（日）

地點：香港灣仔海濱活動空間

票價：原價HK$188至HK$1088

（01空間早鳥優惠／優先購票：指定票類（VIP/A區/B區）每張減$100、01獨家專享—輸入推廣碼【HK01X95】額外95折）



《IMAGINE NATION幻》頂級魔術表演座位表及票價詳情：

《IMAGINE NATION幻》頂級魔術表演票價及座位表詳情

票價一 (綠色場次)：

VIP HK$688｜A區HK$588｜B區HK$488｜C區HK$288｜D區HK$188

票價二 (黃色場次)：

VIP HK$888｜A區HK$788｜B區HK$688｜C區HK$488｜D區HK$288

票價三 (紅色場次)）：

VIP HK$1,088｜A區HK$988｜B區HK$888｜C區HK$588｜D區HK$388

《IMAGINE NATION幻》頂級魔術表演活動場次及票價詳情

如何慳得最多？

如選擇紅色VIP票類3人同行，原價$3,264，每張減$100，即$2,964，再95折後，就可以慳到$448了。



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