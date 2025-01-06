淘寶優惠2025｜新年裝飾／家品8大推介　附年貨節攻略+獨家優惠碼

臨近新年，很多人都會裝飾家居，貼上揮春、添置擺件，讓家中充滿節日喜慶氣氛。如果想每一分錢都花得精明，就不能錯過淘寶今年首個大型促銷購物活動「淘寶年貨節」，無論是新年裝飾用品，還是賀年全盒都應有盡有！這次為大家精選了8款淘寶上買到的新年裝飾及家居用品，還有淘寶年貨節的6大慳錢攻略！當中還有「好食玩飛」獨家優惠碼！想新年在淘寶掃貨掃得最精明？立刻拉下看吧！



👉🏻即搶淘寶年貨節2025精選爆品！齊齊買得精明過個肥年！

淘寶年貨節新年裝飾推介【1】賀年揮春 免黐靜電貼

新年裝飾玻璃靜電貼¥10.8

新年當然要貼揮春，淘寶網上有各式各樣的揮春，而且有不同質料可以選擇，性價比亦非常高，如果新年前想粉飾一下家居，不妨到淘寶買揮春！近年這款靜電貼紙開始爆紅，全因它只靠靜電黏附在物品上，不用膠紙，也沒有黏貼膠，不會殘留膠漬，只要清潔玻璃窗後，噴少許清水，即可把揮春貼上。

👉🏻即買新年裝飾玻璃靜電貼¥10.8

淘寶年貨節新年裝飾推介【2】催運水晶樹 風生水起

紫水晶搖錢樹裝飾品擺件¥149（淘寶圖片）

新一年想有好運來，不妨買一棵水晶搖錢樹！不同顏色的水晶有不同的意義，粉晶代表愛情、人緣，黃晶代表財富，紫晶代表智慧、成功，無論送人還是自用都不錯，搭配今年風水布局，自然可以風生水起！

👉🏻即買紫水晶搖錢樹裝飾品擺件¥149

👉🏻即搶淘寶年貨節2025精選爆品！齊齊買得精明過個肥年！

淘寶年貨節新年裝飾推介【3】新春花果擺設 滿堂喜慶

春節喜慶室內仿真花果裝飾品¥69.9（淘寶圖片）

中式年花也是不少人裝飾家居的選擇，如果怕花精神打理新鮮的年花，可以選擇仿真年花擺設，淘寶上有各式各樣特仿真年花，無論是大吉大利的年桔、還是象徵富貴吉祥的牡丹都可以買到！而且這些仿真花連插花的部份都預先安排好，收到就可以按圖安裝，不用為插花的手藝而煩惱。

👉🏻即買春節喜慶室內仿真花果裝飾品¥69.9

淘寶年貨節新年裝飾推介【4】賀年旋轉全盒 十全十美

中式分格帶蓋新年糖果全盒¥123（淘寶圖片）

農曆新年當然要到親朋好友家中拜年聚會！招呼朋友又豈能缺少全盒呢？淘寶有各式各樣的賀年全盒！這款全盒帶有旋轉底盤，方便親友拿取，亦可以選擇單層或雙層使用，容量特大！想放多幾款瓜子、糖果，統統都放得下！

👉🏻即買中式分格帶蓋新年糖果全盒¥123

👉🏻即搶淘寶年貨節2025精選爆品！齊齊買得精明過個肥年！

淘寶年貨節新年裝飾推介【5】揮春座枱相框 福氣滿滿

新年裝飾福字書法相框¥15.8（淘寶圖片）

如果不想在門、窗上貼揮春，又想裝飾家居？淘寶也有不少以農曆新年祝福字句製作的相框畫！這款福字的相框畫就最好不過！相框裱起的揮春是由45個不同字體的福字組成，一看就知道夠福氣！店內還有不同的揮春畫，例如「家肥屋潤福旺人順」、「萬事勝意平安喜樂」、「人生小滿勝萬全」，如果全部都不合心還可以買空框、紅紙自己寫！

👉🏻即買新年裝飾福字書法相框¥15.8

淘寶年貨節新年裝飾推介【6】福字麻將套裝 越打越有福氣

福字麻將套裝¥140（淘寶圖片）

打麻將可說是拜年指定動作！如果親友上門拜年聚會，熱鬧小賭一下，不妨趁現在預先在淘寶上添置一副新麻將。這副「福」麻將全套144隻，麻將背後都刻了「福」字，加上喜慶十足的紅色，非常適合新年使用！即使平日親友上來打麻將，也感到福氣滿滿！

👉🏻即買福字麻將套裝¥140

👉🏻即搶淘寶年貨節2025精選爆品！齊齊買得精明過個肥年！

淘寶年貨節新年裝飾推介【7】揮春掛飾 粉飾牆壁不留痕跡

新年喜慶裝飾掛件木珠麻繩夾子串¥28.8（淘寶圖片）

如果想粉飾牆壁，又不想把揮春直接貼在牆身，怕在牆身留下難看的膠紙漬，可以考慮這款利用麻繩、木夾，把揮春掛起來的裝飾，只需要把麻繩兩端掛起來，牆壁馬上就充滿喜慶氣氛！而且揮春有多款選擇，五福臨門、吉祥幸福、時來運到，統統都有！

👉🏻即買新年喜慶裝飾掛件木珠麻繩夾子串¥28.8

淘寶年貨節新年裝飾推介【8】柿型旋轉茶壺 平安如意

柿柿如意輕奢高檔泡茶壺禮盒¥168（淘寶圖片）

新年糕點款式多多又美味，很容易會吃到肚脹脹，所以很多人喜歡泡茶消滯。淘寶有不少精緻茶具，這套柿柿如意自動茶具，內置過濾隔，可過濾茶渣，加上旋轉出水設計，只需把茶壺向左或向右扭，即可倒出茶。平安柿設計，寓意四季平安，實用之餘大方得體。

👉🏻即買柿柿如意輕奢高檔泡茶壺禮盒¥168

👉🏻即搶淘寶年貨節2025精選爆品！齊齊買得精明過個肥年！

淘寶年貨節優惠攻略

淘寶年貨節優惠攻略【1】天貓淘寶跨店每滿¥200減¥30

跨店每滿¥200減¥30回來了！由2025年1月6日晚上8點年貨節開始，至1月20日晚上11點59分，天貓、淘寶大量商品都有跨店每滿¥200減¥30，看準這個時機下單自然慳下不少錢！

淘寶年貨節優惠攻略【2】官方立減85折

官方精選了海量商品在年貨節期間立減85折！無需湊滿額，單件商品就可以享受到節扣優惠！

👉🏻即搶淘寶年貨節2025精選爆品！齊齊買得精明過個肥年！

淘寶年貨節優惠攻略【3】¥99全港包郵

大受港人歡迎的限時¥99全港包郵延續到2025年！想慳到盡？就要利用¥99全港包郵購買家品或日用品，例如收納箱、收納櫃、廚房清潔劑等等，這些物品「閒閒哋」都3、4公斤，如果購物時揀選帶有【HK¥99包郵】標識的商品，只要下單收貨地址為中國香港地區地址，並使用自提，就可以享有包郵免付運費優惠！慳埋慳埋團年又可以再食好啲！

淘寶年貨節優惠攻略【4】新人首單慳¥50

新用戶更可享新人優惠！三單解鎖紅包：新人首單立減¥50，滿足活動條件即可領取，第一個¥50（門檻¥51）紅包將自動發放到賬，第二個（門檻¥400）及第三個（門檻¥500）¥50紅包需主動領取。

新人更有首單0負擔優惠，包括¥0運費（直運運費最高立減¥20）、0%手續費（新用戶首筆HKD支付，手續費最高可抵HKD$5）、HK免費退（首單購買帶「HK免費退」標籤的實物商品，可享受首單免費的本地退服務）！

👉🏻即搶淘寶年貨節2025精選爆品！齊齊買得精明過個肥年！

淘寶年貨節優惠攻略【5】「好食玩飛」獨家優惠碼

買淘寶怎能沒有Code！今次淘寶開放獨家優惠碼予《香港01》好食玩飛讀者！只要結帳時滿¥168，輸入優惠碼「HOO18」即可享減¥18優惠！優惠碼數量有限，搶完即止！

HOO18 滿¥168減¥18

淘寶年貨節優惠攻略【6】3大支付優惠

想淘得精明，記得要留意各種支付方法的手續費！正所謂「小數怕長計」，今次年貨節2025就有以下3大精選支付優惠！

1. 免手續費優惠

PayMe&AlipayHK餘額可享免手續費，單筆最高立減上限HKD10，每位用戶限享一次，數量有限先到先得。

2. PayMe

用戶可於PayMe App領取買滿HKD500立減HKD20優惠券，活動期間每位用戶每日最多使用一次，全週期內最多使用兩張優惠券，優惠券領取後當日內有效，數量有限，先到先得。

3. 螞蟻銀行Ant Bank PayLater

1月6日 8pm -1月20日 可享買滿$300立減$30優惠，每日共200個名額，數量有限先到先得。

👉🏻即搶淘寶年貨節2025精選爆品！齊齊買得精明過個肥年！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略