換新鈔2025｜中銀/渣打/滙豐換領日期＋安排｜1間銀行設長者專櫃

換新鈔2025｜滙豐銀行、渣打銀行及中國銀行（香港）今日（1月14日）起提供換新鈔兌換服務！雖然今年特設網上預約，但在推出後不久便已額滿。不過有興趣換新鈔的朋友，仍可直接前往三間銀行現場排隊。想知詳情，就要留意下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

每逢新年，不少市民也會到銀行換新鈔以便派利是！即日起（1月14日）至28日期間，滙豐銀行、渣打銀行及中國銀行（香港）開始提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務。「迎新鈔」雖然並非全新鈔票，但仍然保持新淨，適合用作封利是。

為了應付市民換鈔需求，今年三間銀行還特別增設網上預約兌換服務。不過，三間銀行的新鈔網上預約服務於推出後不久已額滿，但渣打銀行官網顯示仍可預訂「迎新鈔」套裝。

滙豐銀行、渣打銀行及中國銀行（香港）由即日至28日提供新鈔兌換服務。（資料圖片）

換新鈔2025｜3間銀行換新鈔安排

為了方便市民換鈔，三間換鈔銀行將會實施以下措施，以便市民兌換新鈔。

1. 延長營業時間：

提供換鈔服務的首三日（即日至16日），提早營業至早上8時，並安排額外營業時段（早上8時至9時），專門提供換鈔服務。

2. 網上預約服務：

即日起，市民可於網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務。

3. 實施人流管理措施：

銀行將實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及進行分流。

銀行將於換鈔服務期間實施人流管理措施。（資料圖片）

換新鈔2025｜滙豐銀行換新鈔安排

滙豐銀行由即日起至20日期間，再次推出自動櫃員機「迎新鈔」提款服務，提供港幣20元及50元「迎新鈔」予市民兌換。市民可在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及三間覆蓋全港18個公共屋村的流動銀行兌換。

滙豐銀行將再次推出自動櫃員機「迎新鈔」提款服務。（資料圖片）

旺角：

地址：旺角彌敦道673號旺角滙豐大廈低層地下

營業時間：上午6時至凌晨12時



觀塘：

地址：觀塘開源道71號皇子大廈地下

營業時間：24小時



屯門市廣場

地址：屯門市廣場第二期高層地下1號舖

營業時間：24小時



至於流動銀行服務時間及地點，可瀏覽滙豐銀行官方網頁。提提大家，流動銀行的自動櫃員機只提供港幣20元的「迎新鈔」。

此外，即日起，滙豐銀行客戶可經流動理財（完整版及簡易版）或滙豐香港網站預約兌換新鈔套裝（套裝總值港幣3,000元或6,000元）。另外，亦可使用PayMe或滙豐流動理財應用程式，以「轉數快」派發電子利是，向親友送上新年祝福。

市民和滙豐客戶可使用PayMe或滙豐流動理財應用程式，以「轉數快」派發電子利是。（Payme）

換新鈔2025｜中國銀行（香港）換新鈔安排

由即日起，中銀香港各分行提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，設有兌換新鈔專窗，以及提供總值3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元及20張50元新鈔予市民兌換。

為縮短輪候時間，市民可透過手機銀行及本行網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。另外，中銀分行亦由即日起至16日期間，提前1小時於早上8時營業，並設有派籌登記安排，專門提供換鈔服務。

市民即日起可透過手機銀行及中國銀行（香港）本行網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。（資料圖片）

中銀香港BoC Pay今年繼續提供「Phone 利是」服務，更聯乘海洋公園推出一系列熊貓主題電子利是封，以便市民派發電子利是，每次可同時發出10封電子利是，還可賺取積分，及有機會參與積分大抽獎。

換新鈔2025｜渣打銀行換新鈔安排

渣打銀行由即日起至2025年1月27日期間，可於網上預訂新鈔兌換服務，市民可在渣打香港網頁預訂新鈔及「迎新鈔」套裝，並於指定時段到相關分行領取，節省排隊時間。提提大家，現時預訂新鈔套裝名額已滿，不過仍可透過網上預訂「迎新鈔」套裝。

渣打銀行由即日起至2025年1月27日期間，可於網上預訂新鈔兌換服務。（資料圖片）

網上預訂新鈔套裝總值（每套）﹕$3,000

–$20（$2,000／100張）

–$50（$1,000／20張）



網上預訂迎新鈔套裝總值（每套）﹕$1,000

– $50 （$1,000／20張）



如果是優先私人理財及「優先理財」客戶，可聯絡客戶服務經理預留新鈔／「迎新鈔」套裝，以便於所選擇的時間及分行換領。

渣打銀行新鈔兌換服務時間表：

2025年1月14日（星期二）：早上8時至換罄為止

2025年1月15日（星期三）：早上8時至換罄為止

2025年1月16日（星期四）：早上8時至換罄為止

2025年1月17日（星期五）至1月28日（星期二）：早上9時至換罄為止



此外，為方便長者兌換新鈔及迎新鈔，渣打銀行同時設有長者專屬座位。其中觀塘分行、沙田廣場分行以及元朗分行更設有長者專屬櫃位。

設長者專屬座位之分行：

鰂魚涌分行、香港仔分行、德輔道中分行、188德輔道中分行、太古城中心分行、旺角分行、觀塘分行、沙田廣場分行、元朗分行、屯門分行、北角中心分行



渣打銀行的客戶，可使用SC Mobile App，於「轉賬及付款」點擊「e-利是」，派發電子利是予親友。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略