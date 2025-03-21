周杰倫演唱會加開座位　3.27公開發售｜附購票連結＋啟德日程

啟德體育園｜好消息！一飛難求的周杰倫演唱會於今日（3月21日）宣布再加開座位，並於3月27日公開發售！想知怎樣購票，就要留意下文！除此之外，啟德體育園的各大體育盛事及演唱會也將陸續舉行，記者亦已為大家整理出體育賽事及演唱會時間表、交通攻略等資訊詳情！



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啟德體育園｜周杰倫演唱會將加推座位

周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會2025 – 香港站》將於6月27日至29日，一連三晚在啟德主場館舉行。惟門票公開發售當日，不久便被搶購一空。而主辦方於今日（21日）為歌迷帶來好消息，演唱會將通過後移舞臺來增加額外座位。本次加推門票將於3月27日（星期四）下午3時公開發售，搶飛的朋友僅記較定鬧鐘啦！

周杰倫演唱會2025香港站 購票連結

周杰倫演唱會2025香港站（啟德體育園官網）

除了周杰倫演唱會之外，啟德體育園還有更多賽事及演唱會，以下為各項盛事的舉辦日期，不想錯過精彩活動就要留意下表！

啟德體育園演唱會賽事｜演唱會／賽事日程

【1】香港國際七人欖球賽

日期：2025年3月28日至30日

地址：啟德主場館



【2】Coldplay《Music Of The Spheres World Tour 2025》

日期：2025年4月8至9、11至12日

地址：啟德主場館



【3】謝霆鋒《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》

日期：2025年4月25至26日

地址：啟德主場館



【4】五月天演唱會

日期：2025年5月9日至11日

地址：啟德主場館



【5】林俊傑演唱會

日期：2025年5月24至25日

地址：啟德主場館



【6】周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會香港站

日期：2025年6月27日至29日

地址：啟德主場館



【7】第十五屆全運會（香港賽區）（手球、七人制橄欖球、擊劍、保齡球項目）

日期：2025年11月9日至11月21日

地址：啟德體育園、啟德體藝館、啟德主場館



【8】第十二屆殘運會暨第九屆特奧會（硬地滾球項目）

日期：2025年12月8日至12月15日

地址：啟德體育園



啟德體育園｜香港國際七人欖球賽

香港國際七人欖球賽將於3月28日至30日在新園館舉行，當中七欖著名景點「南看台」，在移師啟德主場館後，亦會全面升級。大型活動平台配合玻璃幕牆，將主場館和維多利亞港美景連接起來。

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香港國際七人欖球賽將於2025年3月28日至30日在新園館舉行。（資料圖片）

更多國際七人欖球賽資訊：

啟德體育園｜Coldplay演唱會—Marf擔當暖場嘉賓

英國超人氣搖滾樂團Coldplay早前宣布繼2009年演唱會後，相隔16年再度來港開騷！「Coldplay: Music Of The Spheres World Tour」香港站將會在2025年4月9日、11日及12日於啟德體育園舉行。Coldplay官方社交平台「突擊」公布嘉賓名單，當中包括YOASOBI、Twice、告五人等。官方更宣布，香港場的暖場嘉賓是女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）！

Coldplay世界巡迴演唱會。（資料圖片）

Coldplay世界巡迴演唱會座位表。（資料圖片）

啟德體育園｜謝霆鋒演唱會2025

謝霆鋒將於4月24日至26日，在啟德體育園主場館舉行個人演唱會《Manulife Presents Evolution Nic Live》，為第一位踏入啟德主場館開騷的亞洲歌手！不過目前門票已售罄，有興趣又未買飛的朋友就要留待下次機會啦！

啟德體育園｜五月天演唱會——首位亞洲樂團登陸啟德

繼Coldplay、謝霆鋒、林俊傑及周杰倫之後，亞洲天團五月天也在3月9日宣布，將於今年5月9至11日在啟德主場館連開三場演唱會！演唱會將於3月18日至20日，由東亞銀行信用卡優先訂票，票價由$555起，至於公開發售時間仍有待公布！

啟德體育園｜林俊傑演唱會

耀榮文化宣布將於5月24至25日，在啟德主場館舉行《JJ林俊傑 JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》！演唱會票價分為1,680元、1,380元、980元、680元以及380元，門票於3月20日上架不久後，便已火速售罄。

啟德體育園｜周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會香港站

周杰倫香港站演唱會將於6月25日至29日，一連三日在啟德體育園主場館開演唱會，票價分別為1880元、1680元、1380元、980元及680元。是次演唱會於啟德啟德體育園舉行，舞台規格上已經與之前中環海濱不同，目前團隊正緊密進行籌備工作中。

雖然門票現時已被搶購一空，但主辦方已宣布將通過後移舞臺來增加額外座位。本次加推門票將於3月27日（星期四）下午3時公開發售。

周杰倫演唱會2025香港站 購票連結

周杰倫演唱會2025香港站（啟德體育園官網）

周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會香港站座位表

周杰倫演唱會2025香港站 購票連結

周杰倫演唱會2025香港站

日期：2025年6月27日至29日

時間：晚上7:00

地址：啟德主場館

票價：HK$1880／HK$1680／HK$1380／HK$980／HK$680



周杰倫演唱會2025香港站 購票連結

啟德體育園｜全運會

除了上述賽事外，中國全運會將於11月9至11月21日舉行，香港將承辦8個競賽項目及1個群眾項目，當中包括劍擊、籃球（男子22歲以下組）、場地單車、高爾夫球、手球（男子）、七人欖球、三項鐵人、沙灘排球及保齡球（群眾項目），其中劍擊、手球、七人欖球及保齡球將在啟德體育園作賽。

啟德體育園｜第十二屆殘運會暨第九屆特奧會

全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（香港賽區）將於12月8日至15日，於德體育園舉行部份賽事！當中包括硬地滾球、輪椅舞蹈等項目，具體詳情留待官方公布！

啟德體育園｜交通——港鐵＋巴士

啟德體育園鄰近港鐵啟德站及宋皇臺站 (步行約10分鐘)，預計會接連毗鄰的車站廣場，並設有兩個公共交通交匯處，同時亦設行人通道接通土瓜灣、馬頭角、九龍城及啟德發展區。交通非常方便。

港鐵：港鐵啟德站及宋皇臺站 (步行約10分鐘)

巴士：體育園附近有啟德公共交通交匯處

巴士路線：

城巴78C線（粉嶺皇后山—啟德）

城巴78X線（粉嶺皇后山—啟德）

城巴A25線（啟德—機場）

渡輪：啟德體育園鄰近九龍城碼頭；專線小巴82線（彩興苑—啟德）

停車場：啟德體育園內設公眾停車場，供駕駛車輛的市民使用。



可從啟德站D出口，步行約10分鐘，至體育園。（資料圖片）

啟德體育園｜設30個小食站 主場館禁攜外來食品

值得一提，體育園內是禁止攜帶外來食品和飲品，連可以盛水的空瓶都不可攜帶。因此場內設有飲水機及紙杯供應，入場觀眾可免費飲水。如果想吃小食，場館內有約30個小食站，以及約45米長的酒吧。不過最觸目應該就是勝利者熱狗（$78），有12吋咁長！除了有酒水、熱食外，素食人士亦有選擇，如素咖哩角、炸素春卷等。

啟德體育園｜12類物品禁自攜入主場館

想開開心心咁入場，大家就千萬不要攜帶以下7樣物品啦！不過若帶了違禁品亦不用太擔心！場外有兩張摺枱作為「自助物品儲存區」，供市民暫時存放該違禁品，完場離開時自行取回便可。

場內違禁品：

1. 任何類型的武器或懷疑改裝武器

2. 玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）

3. 酒精飲品

4. 激光筆或指示器

5. 充氣輕於空氣的物品（如氦氣球）

6. 任何球類

7. 尺寸超過35厘米×20厘米×30厘米的手提袋（無法放置於座位下）

8. 無人機、遙控飛行裝置或風箏

9. 長度超過35厘米的雨傘和自拍棒

10. 任何非法物品

11. 任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品

12. 根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品



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