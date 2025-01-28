除夕新年初一2025｜封路/交通5大安排:港鐵通宵行駛+巴士加強班次

除夕／新年2025｜就到2025農曆新年，除夕夜大家都會外出行年宵2025，不過當局會採取封路、道路改道措施。《香港01》頻道「好食玩飛」為大家整合港鐵、城巴、九巴、小巴等公共交通工具的特別交通安排，大家出門時記得留意！



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除夕新年初一2025｜5大交通安排

【1】封路安排

2025年1月28日開始以下道路及特別交通安排：下列時段開始逐步封閉及實施改道措施，禁止所有車輛駛入。

九龍區封路／改道安排：

黃大仙祠由1月28日晚上6時起、深水埗關帝廟由1月30日上午11時起、觀塘海濱道由1月30日中午12時起開始封路。

港島區封路／改道安排：

銅鑼灣、維多利亞公園及天后，由1月28日下午4時開始到至翌日上午會有道路封閉。

新界區封路／改道安排：

荃灣、上水、屯門、沙田由1月27日開始;葵青、大埔、將軍澳就由1月28日開始會有道路封閉安排。

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【2】港鐵加強服務安排

港鐵在1月28日開始起加密班次，及港鐵路線通宵服務班次（分鐘）安排：

港鐵加密班次安排：

港鐵路線通宵服務班次（分鐘）安排（凌晨12時30分至上午6時期間）：

港島綫：每8-15分鐘

荃灣綫：每8-15分鐘

觀塘綫：每8-15分鐘

將軍澳線（北角至寶琳）、東涌綫：每8-15分鐘

將軍澳線（調景嶺至康城）：每12-15分鐘

南港島綫：每8-15分鐘

屯馬線：每8-15分鐘

東鐵綫（金鐘至上水）：8-15分鐘



輕鐵線通宵服務班次（分鐘）安排（凌晨1時至上午5時30分期間）：

505、507、610、614P、615P及751號線 ：20分鐘

706號線：15分鐘



港鐵巴士服務安排

506號線：往兆麟方向延長服務時間至凌晨1時30分／往屯門碼頭方向延長服務時間至凌晨1時50分

K51號線：延長服務時間至凌晨12時45分

K54號線：往和田方向延長服務時間至凌晨1時15分／往兆康站延長服務時間至凌晨1時



【3】電車服務安排

電車在1月28日開始日延長服務至第2日凌晨1時30分。

【4】巴士服務

港島區

因應道路的封路及改道安排，城巴、九巴、過海巴士等，由1月28日下午開始都有相應的安排：

港島區受影響巴士路線（詳情請看下圖）

城巴：E11、25、E11A、E11B、2、5X、99、A11、N11

隧巴：914、948、968、307P、P968、102、106、307、N182、N368



港島區特別巴士服務路線（2025年1月29日凌晨）

城巴：38S

隧巴：N116、N601



港島區巴士服務調整路線（2025年1月28日至2月4日；詳情請看下圖）



城巴：33X、37B、720、780、788、789、E11A、E11B、1、1M、2、2A、2X、8P、8X、10、18、26、37A、72、77、81、82、90B、94A、98、99、592、720A、722、788 及789

過海巴士：118P、606X、619、619X 、621、970、970X、

隧巴：307、307P、373、678、690S、900、907C、907D、930、936、933、934A、935、936A、948E、950、952C、955、960B、960C、960P、960S、960X、962、962C、967X、968X、969A、969B、969C、976、978A、979、X962、182X、682A、682B、690、690S、952、980X、981P、982X、985、985B、987 、 988、962P、989、986、



九龍區

因應道路的封路及改道安排，城巴、九巴、過海巴士等，由1月28日下午開始都有相應的安排：

九龍區受影響巴士路線（以下路線延長服務時間；詳情請看下圖）



九巴：1A、2A



九龍區巴士服務調整路線（2025年1月28日至2月4日；詳情請看下圖）



九巴：1、1A、2A、2F、3M、5、5C、5D、6、6C、6D、11C、12A、13M、13X、15、17、23M、26、27、28、29M、203E、213A、213B、219X、2P、3X、5P、15X、16P、16X、24、26X、27X、613A、X6C、601

隧巴：101、106、108、101X、601P、603A

城巴：20、22、702、E22P、E22X、608、E21、E22

過海巴士：905A



九龍區巴士暫停服務路線



城巴：702（特別班次）、702A、702S

九巴：214、214P、第 3D（特別班次）、3M（特別班次）、5C（由毓華街開出的特別班次）、13M（特別班次）、14D、17（特別班次）、23（特別班次）及 28S



新界區

新界區受影響巴士路線（特別服務安排；詳情請看下圖）



九巴：N43、N64P、N243、N272



新界區巴士延長服務時間路線



九巴（由1月28日起）：60X、75K、81K、83K、260X、268C、269C、282、283、284、285、288

九巴（由1月29日起）：31、31M、34、34M、36M、37M、42M、234A、234X、235M、238M、243M、N252



新界區巴士服務調整路線（2025年1月28日；詳情請看下圖）



九巴：36X、38P、40A、40E、43P、48P、49、49P、58P、59A、61P、69C、73D、73F、73P、74B、74E、74F、74P、74P（特別班次）、82C、82D、85P、87E、90、91M、91P、93P、96、97、98、98A、98E、98P、98S、234C、234D、252X、258P、258X、259X、260C、261X、263A、263B、263C、267X、268A、268P、269P、269S、269X、270B （特別班次）、270C、271B、271X、272E、272K、272S、274P、274X、276C、277A、277P、281E、287D、290E、291P、296P、298X、T270、T277、X89D

城巴：55、78X



新界區巴士服務調整路線（2025年2月3-4日）



九巴：69P、252X、260C、267X、269A、269B、269P



新界區巴士服務調整（2025年2月1、3-4日）



九巴：259D、260X



新界區巴士暫停服務路線



九巴：58M、58P、59M、59X、68X、69X、269C、31P、44M、52P、58X、61A、61P、259E、261S、243P、78、78B



新界區巴士加強服務路線



新大嶼山巴士：N37、N38

九巴：61X、263、960、961、62X、258D、259D、268C



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【5】小巴服務

延長服務時間（詳情請看下圖）



港島：56A

九龍：16、16A、18M、19M、19S、37A、37M、54M

新界：101M、68K、109M、481B、88D、1S



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