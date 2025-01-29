年初一花車巡遊2025｜封路/交通4大安排:港鐵加強服務+巴士加班次

年初一花車巡遊2025｜2025農曆新年大家都會看新春國際匯演之夜花車巡遊，不過當局會採取封路、道路改道措施，港鐵、城巴、九巴、小巴等公共交通工具都將會有特別的交通安排，大家出門時記得留意。

年初一花車巡遊2025｜封路安排

1.封路安排

1月29日的道路及特別交通安排：下列時段開始逐步封閉及實施改道措施，禁止所有車輛駛入。

尖沙咀將於年初一晚上八時舉辦新春國際匯演之夜。為配合活動，當天下午三時三十分起，尖沙咀區將分階段實施封路及改道。封路範圍涵蓋巡遊路線，包括廣東道、海防道、彌敦道，以及梳士巴利道（介乎漆咸道南與天星碼頭之間的路段）。道路預計於晚上十一時四十五分左右恢復通行。

封路/改道安排詳情

2.港鐵加強服務安排

港鐵港島線、荃灣線、南港島線及東鐵線在1月29日開始加強服務，以下港鐵路線服務班次(分鐘)安排:

港鐵服務安排

3.巴士服務

因應尖沙咀於2025年1月29日下午3時30分起實施封路，以下巴士路線將會改道，巴士站亦會作出相應調整，直至道路恢復通行。

九巴:1、1A、2、3C、14、238X、5、28、5A、5C、6、7、8、8A、9、12、13X、14X、26、35A、41A、81C、87D、92R、98D、203C、208、213X、215X、219X、234X、260X、268B、268B、270A、271、280X、281A、296D、HK1

過海巴士:110

城巴:20A、50、973、A21、A25、H1、H2、H2K

巴士服務暫停服務(2025年29日下午開始)

城巴:8P、790、796P

+ 12

4.專線小巴安排

因應尖沙咀於2025年1月29日下午3時30分起實施封路，以下小巴路線將會改道，小巴站亦會作出相應調整，直至道路恢復通行。

九龍專線小巴:3、8、8S、26A、77M、606S、78

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