年初一花車巡遊2025｜封路/交通4大安排:港鐵加強服務+巴士加班次
撰文：多多
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年初一花車巡遊2025｜2025農曆新年大家都會看新春國際匯演之夜花車巡遊，不過當局會採取封路、道路改道措施，港鐵、城巴、九巴、小巴等公共交通工具都將會有特別的交通安排，大家出門時記得留意。
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年初一花車巡遊2025｜封路安排
1.封路安排
1月29日的道路及特別交通安排：下列時段開始逐步封閉及實施改道措施，禁止所有車輛駛入。
尖沙咀將於年初一晚上八時舉辦新春國際匯演之夜。為配合活動，當天下午三時三十分起，尖沙咀區將分階段實施封路及改道。封路範圍涵蓋巡遊路線，包括廣東道、海防道、彌敦道，以及梳士巴利道（介乎漆咸道南與天星碼頭之間的路段）。道路預計於晚上十一時四十五分左右恢復通行。
封路/改道安排詳情
2.港鐵加強服務安排
港鐵港島線、荃灣線、南港島線及東鐵線在1月29日開始加強服務，以下港鐵路線服務班次(分鐘)安排:
港鐵服務安排
3.巴士服務
因應尖沙咀於2025年1月29日下午3時30分起實施封路，以下巴士路線將會改道，巴士站亦會作出相應調整，直至道路恢復通行。
九巴:1、1A、2、3C、14、238X、5、28、5A、5C、6、7、8、8A、9、12、13X、14X、26、35A、41A、81C、87D、92R、98D、203C、208、213X、215X、219X、234X、260X、268B、268B、270A、271、280X、281A、296D、HK1
過海巴士:110
城巴:20A、50、973、A21、A25、H1、H2、H2K
巴士服務暫停服務(2025年29日下午開始)
城巴:8P、790、796P
+12
4.專線小巴安排
因應尖沙咀於2025年1月29日下午3時30分起實施封路，以下小巴路線將會改道，小巴站亦會作出相應調整，直至道路恢復通行。
九龍專線小巴:3、8、8S、26A、77M、606S、78