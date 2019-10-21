【銅鑼灣掃街】9大銅鑼灣美食！$150高質牛扒、居酒屋、芋圓仙草

銅鑼灣，這個多購物點的地方，都有不少高質菜館，帶你去9大銅鑼灣美食點，有$150高質牛扒，又有居酒屋等，食完正餐又可以直落甜品，即刻出發！

【1】$150歎高質美國牛扒@Top Blade Steak Lab

這間牛扒房，數年前於何文田開業，以$150的牛扒配任食薯條套餐打響名堂，儘管叫價便宜，但牛扒質素甚高，質感嫩滑富肉味，咬下肉汁豐盈，配上即叫即炸，無限添加的薯條，讓人胃口大開。儘管店舖獨沽一味賣牛扒套餐，仍然吸引不少食客回頭，漸漸建立起口碑。店子於上年9月再下一城，於銅鑼灣開分店，照舊以九龍價錢$150供應套餐，對附近居民及上班族確是不可多得。

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香草平鐵牛扒$150（連任食薯條，加$48連沙律、餐湯） 重量約8安士，燒至約 medium，肉質鮮嫩富焦香，簡單以香草和鹽調味，便足以帶出肉味。(朱潤富攝)

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Top Blade Steak Lab 地址：銅鑼灣希慎道2-4號地舖 營業時間：星期一至日 12nn-10pm 電話：2657 8210

【2】居酒屋貼地價賣清酒配串燒@地元酒場

店名地元酒場，「地元」日語有地道意思，店主們Mandy、Fion和Jaa想令居酒屋可令港人飲到日本地道的酒。走進去，燈光有點昏暗，挺有氣氛的。向前走左邊有個小房間，讓你一班人聚會，談笑風生。房間一出來，旁邊有個露台，想吹吹涼風，一邊吃串燒，一邊歎酒的朋友，可坐到這位置，很Chill。

居酒屋除了酒的部分，有基本的串燒。食材方面，有八爪魚、魚干、雞軟骨等居酒屋常見菜式，不過調味有加了點心思。大腸會以白味噌調味，與白蘿蔔一同烹調，入味的白蘿蔔，咬下去多汁美味。

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居酒屋除了酒的部分，有基本的串燒。(吳鍾坤攝)

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地元酒場 地址：銅鑼灣香港波斯富街83號波斯富大廈2樓D號舖 營業時間：星期一至日 6pm-00am 電話：5702 6228

【3】日本直送A3佐賀牛午餐@華小料理屋 Hana

這間主打日本佐賀高級和牛的日菜館，也定期提供不同產區的日本和牛，例如山形牛、飛驒牛等，而且所選用的和牛都是從日本JA全農直送到港，由特定農夫飼養。

取了個午市餐牌看看，有鰻魚飯、角切魚生飯、雜錦壽司八貫、吉列熊本豚、天婦羅飯等，最便宜$148就有交易，而且更附上前菜、熱湯、和風沙律、茶碗蒸、漬物、甜品，以及飲品，極之豐富。不過一場來到，焦點當然要放在和牛這主角的身上，所以就柯打了一份日本A3和牛壽喜燒、一份網燒和牛，另外再柯打了一份鰻重。

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粉嫩的A3和牛約七成熟時，即可沾上日本生雞蛋漿，油香摻雜蛋香，入口柔滑豐腴，再伴一口用青森米煮成的白飯。(黃子卓攝)

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華小料理屋 Hana 地址：銅鑼灣登龍街金朝陽中心2期Midtown地下C舖 營業時間：星期一至日 12nn-3pm、6pm-11:30pm 電話：2895 5677

【4】日籍大廚賣關東煮@和家

關東煮，是日本關東地區的道地料理，亦是在街頭隨處可見的小食。在日本，每逢晚上時分，便利店和路邊攤那一鍋鍋翻滾著的關東煮，總令人垂涎欲滴。這間港版「深夜食堂」，晚上七點開始營業，直至翌日凌晨四點，更是香港唯一一間主打關東煮專門店，由日籍主廚親自主理，實在有種親身體驗日劇《深夜食堂》的滋味。

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餐廳有超過20款關東煮食材，有竹輪卷（$35）、和風雜菜魚腐 $25、赤蒟蒻 $35、栃尾油豆腐 $35 等。(黃寶瑩攝)

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和家 地址：銅鑼灣軒尼詩道499號永光商業大廈10樓 營業時間：星期一至六 7pm-2am；星期日休息 電話：2369 8281

【5】$480食到A4和牛西冷鐵板燒@竹

鐵板燒，集視覺、聽覺、嗅覺、味覺的享受於一身。銅鑼灣這間日本菜餐廳，午市鐵板燒套餐只需$480，就能吃到A4級數的和牛。

鐵板燒主廚林清鵬入廚廿多年，曾任職香港半島酒店的今佐日本料理、田舍家等高級日本餐廳，不但熟悉各種時令食材，處理鐵板燒時更是眼明手快，手起鏟落，精準地掌握著鐵板溫度及烹煮時間。

前菜的長崎生蠔伴酢汁，肉質肥美飽滿，味道鮮甜，簡單配上醬汁酢汁已非常好吃；好戲在後頭，享用前菜及冷盤的同時，鵬師傅已在處理甘鯛，要將魚鱗煎至酥脆，看似簡單，但稍一過火便會令魚鱗焦黑，功虧一簣。

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宮崎A4和牛西冷部位煎至五成熟，伴以時令菇菌及香脆的日本蒜片，伴和牛粒同吃可減膩。(黃子卓攝)

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竹 地址：銅鑼灣恩平道28號利園二期地下G01號舖 營業時間：星期一至四 11:30am-3:30pm、6pm-11:30pm；星期五 11:30am-3:30pm、6pm-12:30am；星期六 11:30am-4:30pm、6pm-12:30pm；星期日 11:30am-4:30pm、6pm-11:30pm 電話：2577 0611

【6】招牌芋圓仙草、麻糬牛奶冰@鮮芋仙

源自台灣的鮮芋仙，主打各式台式甜品，至今於全球已擁有近800間分店，受歡迎程度可想而知。今次香港店內菜單跟台灣大致相同，而所用大部分食材都會由台灣供應，確保質素。店舖最出名要數芋圓，口感軟糯Q彈，配搭滑嫩的仙草，便是招牌芋圓仙草冰。貪吃的客人還可自選追加20款配料，台灣老師傅就特別推介紅豆、芋頭，皆因兩者味道跟仙草冰最夾。

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招牌芋圓仙草冰$45｜芋圓質地Q彈，仙草滑嫩，是香港人喜歡的口味。(官方圖片)

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鮮芋仙 地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 地下1號舖 營業時間：星期日至四 12pm-11pm；星期五及六 12pm-00am 電話：2566 1318

【7】和牛、海鮮創意班戟@Gram cafe & pancakes

來自日本的gram cafe & pancakes去年登陸香港，香港旗艦店推出有別於鬆軟的梳乎厘班戟，而是可嚐試鹹班戟，如意大利黑松露醬虎蝦班戟、日式和牛班戟等，新穎又有創意。

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意大利黑松露醬虎蝦班戟$138｜這款班戟不止是鹹食，更可當作正餐主菜。美式班戟口感較厚實，除了爽彈的越南虎蝦、新鮮土耳其無花果外，個人認為其日本本菇也相當滋味，讓人吃不停口，而芳香的黑松露醬更有畫龍點睛之效。(鄧倩螢攝)

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Gram cafe & pancakes 地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地下1號舖 營業時間：星期一至日 11am-12am 電話：2362 8880

【8】泰國名牌「手標茶」奶茶、雪糕@手標茶ChaTraMue

手標茶ChaTraMue是泰國的茶葉老字號，自1945年開業就售賣各式茶葉，當地街邊檔、餐廳都愛用其茶葉作茶底，來沖泡泰式奶茶，可謂國民茶葉。品牌的商標為拇指比讚的手勢，因此中文取名「手標牌」、「大拇指牌」。而近幾年來，品牌都積極進攻年輕市場，開設多間自家Cafe和手調茶飲店，更推出茶味雪糕、甜品，街坊受落之餘，也吸引不少遊客幫襯。

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手調茶店的招牌泰式奶茶。(官方圖片)

手標茶ChaTraMue 香港店 地址：銅鑼灣渣甸街49號 營業時間：星期一至日 11am-11pm

【9】1,300呎創意甜品店大賣吉士菠蘿包@eat darling eat

銅鑼灣區雖有創意甜品店，不過經常大排長龍，搞到無晒興致，現在有呢間環境特別，甜品又有創意的甜品店，令想食完正餐直落食甜品的朋友多個選擇。

佔地1,300呎的甜品店，當中的港式甜品設計大膽，在菠蘿包裡加入菠蘿都未算最特別，將合桃糊變成心太軟餡料、將木瓜雪耳糖水弄成慕絲蛋糕等先叫有驚喜，賣相靚，真係睇得又好味，啱晒相機食先的朋友！

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招牌菠蘿包 $38。(唐家儀攝)

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