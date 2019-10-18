Omakase午市優惠｜精選7間400元以下Omakase廚師發辦　最平298元

廚師發辦壽司（Omakase），指由廚師嚴選最優質及最時令的食材來製作的套餐，可以品味日本料理的「最高境界」，亦試得出廚師的真功夫。既然是招牌菜，日廚都會用盡渾身解數去做，無論食物質素及賣相都會做到最好，亦因此價格昂貴，動輒上千元！ 不過，《香港01》飲食記者發現，香港多間日本餐廳的午市Omakase都相對便宜，最平298元有交易！所以今次就為大家精選7間本地好評而又抵吃的Omakase，全部400元以下。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】翔壽司 米芝蓮級立食壽司

Omakase必到高級日式餐廳吃？尖沙咀有間立食壽司店也推出2款廚師發辦套餐，380元可吃10件壽司、1件蔥吞拿魚腩手卷及麵豉湯；而450元套餐則有4款刺身、7件壽司、1件蔥吞拿魚腩手卷及麵豉湯。

其實這間餐廳的主理廚師擁有十多年在米芝蓮餐廳工作的經驗，食物質素有保證，而且食材每日由豐洲市場直送到港，包括有金目鯛、沙甸魚、生鯖魚等，新鮮好吃。不過立食非人人接受，要忍受進食環境空間不大。

翔壽司Sushi Sho 地址：尖沙咀厚福街5-6號多富閣地下4號舖 營業時間：12nn – 10:30pm

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+ 4 + 3 + 2

【2】鮨文 人氣好評日式餐廳

鮨文主打正宗日本菜，食材超過九成也是從日本進口，其中包括香港較少見的鮪魚面頰及魚鮫等。晚市Omakase套餐最平都要1580元，不過每到午市，就有平至少3倍的Omakase五道菜套餐，包括茶碗蒸、手握壽司、手卷、湯及甜品，性價比高！

鮨文有2間分店，元朗店比黃埔店便宜些少。以元朗店為例，午市五道菜Omakase有3款選擇，分別在於壽司件數，最平340元的有10件壽司，另有15件套餐（$530）及20件套餐（$700）。另有更豐富的Omakase套餐，豐儉由人。

鮨文Sushi Man 分店1：元朗仁樂坊5號利發大廈地下E舖 營業時間：12nn – 2:30pm；6:30 – 10:30pm 分店2：紅磡黃埔天地聚寶坊(第11期)地下G22A號舖 營業時間：12nn – 3pm；6:30 – 11pm

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+ 8 + 7 + 6

【3】鮨㐂 廚師發辦酒肴料理

鮨㐂是上年開業的壽司店，「㐂」字是日本古字，讀音是「喜」。主廚Tango Lai擅長炮製傳統江戶前壽司，以每日新鮮運到的食材去製作Omakase，食客好評甚多。

有6款廚師發辦午市定食套餐，價錢由338元至980元不等。其中最抵吃的338元定食套餐包括6件廚師發辦壽司、前菜、沙律、茶碗蒸、鯛魚湯及啡或甜品。其他Omakase定食選擇更有酒肴菜式供應。

鮨㐂 Sushi Yorokobu 地址：銅鑼灣渣甸街66號Aura on Pennington 18樓 營業時間：12nn – 3pm；6:30 – 11pm

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【4】豊勝手丼 特式Omakase丼

一般Omakase都會以手握壽司為主角，不過這間8月新開業的日式丼飯專門店豊勝手丼，除了推出廚師發辦壽司，更有廚師發辦的丼飯選擇！Omakase丼（$278）有多款刺身配熟食，推介磯煮鮑魚爽身入味，鰻魚玉子燒亦甚有特色。

而廚師發辦壽司可以品嚐的刺身款式更多，有9件時令海鮮製作的壽司。固定壽司款式有大拖羅、海膽、真鯛、油甘魚腩等，有時更有罕見季節性海產如伊佐木等等。不過廚師會廚房內製作Omakase，所以食客難以欣賞到師傅手藝。

豊勝手丼 Sushi Yorokobu 地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 地下3號舖 營業時間：12nn – 11pm

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【5】鮨廷 午市特平築地風味

鮨廷與翔壽司同樣是立食店，不過地方較為寛敞，可以容納12位食客。主廚Anthony曾到東京築地受訓，以正宗日式手法握製壽司，點選Omakase套餐便可欣賞主廚表演刀功，賞心悅目。

全日供應的廚師發辦盛合（$398）有10件壽司，以及沙律和味噌湯，已經算是十分抵吃，不過在午市期間（12時至5時）推出的Omakase套餐更便宜，320元就有交易！

鮨廷 Sushi Sooshi 地址：尖沙咀金馬倫道17號地下B舖 營業時間：12nn – 11pm

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【6】壽司源 300元12件抵吃壽司

這間壽司店的主廚師承香港第一代高級壽司店「見城日本料理」，用上日本直送到港的高級食材製作壽司，在元朗開店後卻以更為親民的售價供應Omakase。

每天午市分3款廚師發辦壽司組合，最便宜的只需300元，已包12件手握壽司、前菜、茶碗蒸、味噌湯及甜品，當中有海膽、拖羅等貴價款式，相當抵食。如果想試更多廚師手藝，如手卷、煮物等，可嘗500或600元的組合。

壽司源 地址：元朗青山公路1號珍珠樓地下10號舖 營業時間：12nn – 3pm；6:30 – 10:30pm

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+ 10 + 9 + 8

【7】鮨心 專屬樓層平食Omakase

餐廳有2層高，1樓吃漁村風日本料理，而2樓專吃Omakase，特別以吧枱座位設計，讓食客可以一邊品嚐壽司，一邊欣賞廚師手藝。由有十多年日菜經驗的師傅掌廚，店內9成食材來自築地，無論丼飯定食、還是壽司、煮物都落足料。例如一般做拖羅魚蓉可能會用頭頭尾尾，但此店卻是原條切碎的。

晚市廚師發辦要近千元，而午市只需約3分1價錢，298元便可享廚師發辦套餐，有9件壽司、1件手卷、前菜、湯及甜品。除了壽司主食，不得不留意茶碗蒸，嫩滑之餘，還加上了蟲草花和柚子汁，令味道更特別。

鮨心 地址：旺角彌敦道703-705號金鑽璽1樓 營業時間：12nn – 2:30pm；6:00 – 10:00pm

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