油麻地美食｜7間抵食推介　一君士多、平價蛇羮、打卡梳乎厘班戟

油麻地，充滿港式情懷，有占卜問卦的廟街、有霓虹燈高掛的大廈街道，而這裡的美食有茶記、車仔麵等，貼地又美味，為你綜合7間油麻地港台馬拉菜館，有鮑魚花膠車仔麵、蒜香蔥爆霸王雞、爆餡吐司等，即刻出發！

【1】高級版鮑魚花膠車仔麵@一君士多

明星食店綽頭高，不過要留得住客人，店內料理還是要做得好。有睇大台電視劇《美味天王》、《烈火雄心》、《刑事偵緝檔案IV》、《尋秦記》等，都會對藝人鄧一君的身影不陌生，年初他開了車仔麵檔，連古天樂都有去捧場。

店舖帶日本風，從裝修到食材有意洗脫車仔麵的「嗱渣」形象。車仔餸除一般魷魚、蘿蔔、豬皮外，嘩！有鮑魚、花膠、花菇、廣島蠔等，感覺相當豪氣！同場更有燒賣、牛肉球、陳皮魚蛋等，日後會陸續加入本土懷舊小食，猶如「士多」滿足不同喜好的食客，難怪開業不足半年，已經在尖沙咀開分店，令更多人食到高級版車仔麵。

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一君士多的招牌是$68一碗的「富貴車仔麵」，有鮑魚和花膠等配料。(官方圖片)

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一君士多 地址：油麻地碧街39號D舖 營業時間：星期一至日 12nn-8pm 電話：9619 6877

【2】日賣過百隻雞！蒜香蔥爆霸王雞@雞味濃

港式碟頭飯不可缺少的切雞飯，深入民心。這間位於油麻地，專門雞肉的小店，日賣過百隻，當中出品的霸王雞最有名，雞肉用金華火腿湯浸過，雞味昇華，加上蔥絲炸蒜和秘製蔥爆霸王汁，惹味得令人想吃不停口！

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蒜香蔥爆霸王雞 $48。用金華火腿湯浸過，雞味昇華。(e肚仔圖片)

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雞味濃 地址：油麻地上海街378A號得如樓大厦地舖 營業時間：星期一至日 11am-10pm 電話：2523 7228

【3】演員大廚開早餐店賣爆餡吐司@叁拾壹堂高烤吐司

另一位藝人開食店，主角石浩東Benny本身是位室內設計師，十幾年前開始學廚，期後在荃灣工廈開設了自己的Cooking Studio（演食場），開班教烹飪、賣私房菜之外，亦會拍YouTube片教煮餸！

揸鑊鏟的同時，原來Benny亦是一位演員，間中會參與無綫劇集及電影演出，「我演咗戲都有9年喇，演戲可以經歷好多唔同嘅人生，仲可以更加清楚細緻感受生活。」不過演員生活始終比較被動，收入不穩定是必然，因此Benny亦在飲食業打拼，開了一間靈感源自台灣的早餐店，大賣餃子吐司。

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一份多層次蛋吐司的早餐大功告成，儘管只有蛋和薯蓉，但簡簡單單的配搭已經很滋味，而且有「爆餡」效果！(黃寶瑩攝)

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叁拾壹堂高烤吐司 地址：油麻地德昌里1-9號德喜大廈地下4號舖 營業時間：星期一至日 8am-6pm 電話：5548 3134

【4】星級大廚平民價錢賣蛇羮@蛇王弟

一碗熱辣辣的蛇羹，行氣活血，啱晒天氣轉涼時補身。這間蛇羹店，蛇羹用料十足，蛇肉絲、雞絲夠多，湯底以蛇骨、老雞一起熬製，味道濃郁，加埋薄脆，夠惹味！

來自福建的老闆阿Dee，棄任職十載的米芝蓮星級酒樓，三十出頭之時，與友人共同做蛇羮店生意。之所以賣蛇羮，源於親戚在福建開蛇場，貨源穩定。由荃灣小店，做到油麻地分店，其街坊價的足料蛇羮是招牌賣點。

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蛇羹 $42（小）；$75（大）(e肚仔圖片)

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蛇王弟 地址：油麻地上海街209號地舖 營業時間：星期一至日 11am-11pm 電話：2772 2228

【5】森林系靚景Cafe@慢理牆城

約人食飯會想搵間靚景、坐得舒服的地方傾偈、影相，這間於酒店內的Cafe，掛滿植物的森林設計，搶眼得來影相又好睇。食物有意粉、意大利飯、黑松露薯條等西餐，慢煮食材，擺盤精美，一上枱就忍唔住想影相，難怪會成為食評網最多人儲存的油麻地餐廳。

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大熱食材牛油果，配意大利粉。(wall_is_eat@instagram)

慢理牆城 地址：油麻地砵蘭街28號M1酒店1樓 營業時間：星期一至日 12nn-5pm、5:30pm-10:30pm 電話：2710 6633

【6】重口味馬拉海南雞叻沙@峇峇娘惹

峇峇娘惹，是一種族裔的稱謂，峇峇是男生，娘惹是女生，指15世紀至17世紀之間，定居於馬六甲、印尼、新加坡、泰國和緬甸一帶的中國明代、清代移民後裔。這間餐廳以此命名，大賣傳統馬拉菜。

餐廳有叻沙、肉骨茶等傳統馬拉菜，所用的是東南亞食材和香料，偏向濃味配合當地特色口味。

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海南雞滲滲叻沙 $68，滲滲油麵、米粉兩溝，口感更有層次。(hoijun_foodie@instagram)

峇峇娘惹 地址：油麻地彌敦道501號地舖 營業時間：星期一至日 11am-11pm 電話：3594 6026

【7】發哥、Running Man都食梳乎厘班戟@am.pm Hong Kong

店舖當時以超低價的$28原味班戟打響名堂，更先後吸引到發哥周潤發幫襯，以及韓國著名綜藝節目Running Man到訪，認真巴閉。店舖更將梳乎厘班戟及布甸結合，震騰騰之餘，一切便湧出澎湃流心，完全滿足到「相機食先」的要求。

流心布甸梳乎厘班戟設四款口味，分別為黑朱古力、靜岡抹茶、白朱古力、野莓，怕甜的話選抹茶就對了。班戟質感較為實在，更像海綿蛋糕，未會入口化成一陣風，且甜味較為薄弱，對口味的話就去試試吧旱！

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新品結合流心布甸及梳乎厘班戟，賣相一流。(am.pm.hk@instagram)