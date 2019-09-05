台灣人氣梳乎厘班戟店王子神谷登陸香港　7款必食推介率先睇

台灣人氣梳乎厘班戟店「王子神谷おうじかみや」（王子神谷），在香港的第一間分店即將開幕！香港店的產品較台灣店多，梳乎厘班戟、雪糕、飲品合共有26款！01記者跟大家率先參觀試食！

梳乎厘班戟店「王子神谷おうじかみや」（王子神谷）在台灣人氣極高，台南總店最高紀錄是日賣一千個梳乎厘班戟，現時全台灣有十間分店，第一間海外分店8月在馬來西亞開幕，第二間則落戶香港，在尖沙咀美麗華商場登陸！粉絲注意，新店預計要到10月才正式開業，不過《香港01》飲食頻道記者阿Bu跟大家率先參觀試食，讓大家預先了解新店名物！

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款式比台灣店多 部分香港獨家發售

香港店的甜品款式較台灣店多，梳乎厘班戟、雪糕、飲品合共有26款。梳乎厘班戟在開幕初期有9款口味，其中兩款原味焦糖和珍珠瀑布是台灣原有口味，其餘七款是因應香港和台灣人的口味差異，特別設計出來，在香港獨家發售。

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必食4款梳乎厘班戟

【1】北海道夕張哈蜜瓜雪糕及果肉梳乎厘班戟 $88

招牌梳乎厘班戟，烤焗時已聞到陣陣蛋香，班戟入口軟綿綿，充滿蛋香味。店員指製作梳乎厘班戟的材料，包括麵粉，雞蛋和鮮奶都是來自日本，而焦糖脆脆和忌廉都是在店內每天新鮮製作。北海道夕張哈蜜瓜雪糕，加入哈蜜瓜汁製成，哈蜜瓜味極濃，還有一整排又熟又甜的果肉，雖然梳乎厘班戟中價錢最高的款式，但CP值高，必定要試。

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日本鮮果製沙冰 珍珠香軟清甜不膩

飲品方面有茶品和沙冰，沙冰有日本蜜瓜、水蜜桃、台灣芒果，和菠蘿沙冰等，都是用新鮮日本和台灣水果製作，再加上日本牛乳蓋。職員指牛乳蓋由日本鮮奶加鮮奶油混合製成，跟一般茶品店用奶蓋粉做出來奶蓋不同。茶品方面，有水果茶和黑糖波霸鮮奶。必飲之選是雪球波霸系列，珍珠軟綿清甜不膩，再加上一個雪糕球，一杯飲品多重享受！

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+ 10 + 9 + 8

王子神谷香港店菜單（王子神谷提供圖片）