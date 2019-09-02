【星級小店美食#1】$150食盡九龍城7大名物　清真牛肉餅一咬爆汁

《01好食玩飛》星級小店美食挑戰第1站，記者Bu來到了有「美食天堂」之稱的九龍城！今集挑戰用150元測試可以食到多少名物，想知挑戰成功還是失敗？睇片啦！

加德士搵食指數：★★★★☆

今次九龍城挑戰，Bu一共食了5件名物，包括小食、正餐、飲品和甜品，當中不少更是九龍城特色食品，其他區很難找到。價錢算不上最便宜，但勝在CP值高！今次一共用了158元，即多了8元，挑！戰！失！敗！😭

【評分準則】 🤤店舖次序代表Bu前往的次序，並非店舖排名。 🤤評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，「抵食指數」為食品性價比評分；「打卡指數」為食品賣相和店環境美觀度的評分；「地區名物指數」為食品於當區的代表性。 🤤營業時間、售價及品質評比，均以拍攝當天為準，僅供參考。

【1】發哥推介：豪華餅店酥皮蛋撻 $8

加德士星級評分 ★★★★★

可說是九龍城美食代表的豪華餅店酥皮蛋撻，8元一個雖然比一般蛋撻貴，但每個星期日也會大排長龍！連發哥（周潤發）都是它的忠粉！店主說逢星期日和平日早上8時都有機會到店內吃蛋撻，地區名物指數爆星星！雖然要站在店外吃，但店外裝潢懷舊，可在此打卡。

抵食指數：★★★★☆

打卡指數：★★★★☆

地區名物指數：★★★★★

+ 2

豪華餅店 地址：九龍城衙前圍道136號地下 營業時間：上午6時至晚上10時

【2】懷舊之選：樂園奶茶紅豆冰$25

加德士星級評分 ★★★★☆​

奶茶紅豆冰，茶味香濃，紅豆大大粒又唔甜，CP值高。半杯紅當當的紅豆蓉，加上令人口水直流的奶茶，賣相配色美觀，打卡度不比珍珠奶茶遜色！不少附近的大學生和街坊都是這裡的熟客，地區名物指數極高。

抵食指數：★★★★★

打卡指數：★★★☆☆

地區名物指數：★★★★☆

樂園 地址：九龍城市政大廈3樓6號舖 營業時間：星期一至五早上7:15至下午15:45

【3】九龍城名物：清真牛肉館牛肉餅 $19

加德士星級評分 ★★★★★​

平日晚飯時間假日都有食門外等候，就知道清真牛肉館有多受歡迎！少人都是了它的招牌名物「清真牛肉餅」而來。煎得香脆的皮，包著惹味多汁的牛肉，售19元一個物有所值。

抵食指數：★★★★★

打卡指數：★★★☆☆

地區名物指數：★★★★★

+ 3 + 2

清真牛肉館 地址：九龍城龍崗道 1 號/九龍城打鼓嶺道33-35號地下 營業時間：上午11時至晚上10:30

【4】泰國特色：西貢越南真味特別牛肉湯粉 $68

加德士星級評分 ★★★★☆​

真味特別牛肉湯粉有甚麼特別？除了牛肉，還有牛腩片和牛丸，食材豐富滿滿蓋在河粉上，而河粉份量極多，必定飽肚。雖然在九龍城眾多泰國食店中，此店不算很出名，但用料和份量都不遜色！

抵食指數：★★★★☆

打卡指數：★★★★☆

地區名物指數：★★★☆☆

+ 4 + 3 + 2

西貢越南真味（九龍城店） 地址：九龍城獅子石道27號地舖 營業時間：上午11:30至晚上9:30

【5】滋補推介：潮州合成甜品馬蹄沙綠豆$38

加德士星級評分 ★★★★☆​

潮州特色綠豆邊即是綠豆去殼，老闆指這樣綠豆比較爽，是潮州人喜歡的。糖水十分足料，綠豆、馬蹄份量多，其他配料如蓮子、紅棗等都是大大粒，CP差值高。潮州糖水顏色不太豐富，打卡指數不太高，但多種材料都有清熱去濕的功效，食完變靚，再去其他地方打卡吧！潮州合成甜品是九龍城甜品界代表之一，地區名物指數高。

抵食指數：★★★★☆

打卡指數：★★★☆☆

地區名物指數：★★★★★

+ 2

潮州合成甜品 地址：九龍城龍崗道9號地下 營業時間：下午3時至晚上10時

↓↓↓ 九龍城$150星級小店美食路線圖 ↓↓↓

加德士提提你

街錶位數量 ★★★★★

在衙前圍道兩邊內街，極大部分也有2小時錶位，非常方便。但要注意，在候王道和龍崗道的錶位只有半小時。賈炳達道亦有1小時錶位。

停車場數量 ★★★☆☆

車場主要在外圍，除了九龍城廣場停車場外，近富豪東方酒店的御豪門和豪門，及福佬村道的成龍居也提供有蓋停車場位。

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