【霜降】港島區3間高質燉湯店推介　原盅椰子、花膠燉鮮奶夠滋潤

二十四節氣中的「霜降」是秋天最後一個節氣，屬秋天過渡至冬天的時期。今年的「霜降」的日子是10月24日，根據傳統說話，此時氣溫開始下降，天氣漸冷，由於季節轉換特別容易傷肺和胃，因此飲食上需要以「平補」、健脾養胃和潤燥為主，減少吃辛辣和油膩的刺激性食物，避免刺激胃部。 《香港01》飲食頻道記者介紹以下3間性價比高燉湯店，讓大家適時進補。

【1】椰小盅燉湯專門店 - 原盅椰子燉湯

這間燉湯店位於太古城中心的誠品內，賣點是選用充滿椰香的越南老椰子的原盅椰子湯水，椰子湯更加燉足4小時！由於老椰子味道極香，加上椰子水配合竹笙、鮑魚和烏雞等滋補食材，香氣逼人，非常適合都市人進補！不過若只有燉湯不免會吃不飽，只需加$9，便可變成套餐，套餐包括由糙米、紫薯粒、小米等的穀物飯，高纖又健康，適合愛飯人士！更加進補的人士，可以選擇長白山人蔘燉烏雞！價錢大多約$60，而長白山人蔘燉烏雞湯也只是$69，頗為抵吃！

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椰小盅燉湯專門店 地址：太古太古城道18號太古城中心1樓誠品生活L106號舖 電話：34191147 營業時間：星期一至日10am - 10pm

【2】球哥燉湯－平價老火靚湯好選擇

這間燉湯小店位於上環，供應多款家常小菜，但主打平價老火湯，款式至少有18款湯水，例如蘋果雪耳排骨、無花果排骨、花旗參雞湯、椰子栗子燉雞湯等，普遍約$50至$60，最為昂貴的是$96花膠螺頭雞燉湯！老火湯非常足料，湯頭用二十多斤豬軟骨熬三小時，將湯頭逐盅倒入，再將湯水燉足6小時，非常入味！店鋪會根據時令，決定使用的食材，既配合氣節，又健康滋補！

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球哥燉湯 地址：上環蘇杭街88號地下 電話：2111 0904 營業時間：星期一至六7:45am-9:30pm（逢星期日休息）

【3】Soupday 湯譜－花膠燉鮮奶湯夠滋陰

這間中式燉湯店位於中環，由一名80後的美國長大的青年人創立，店內的餐牌都用英文，非常有ABC風格！招牌有女士必飲的養顏花膠燉鮮奶湯 ，有花膠、鮮奶、桃膠、雞腳、雞肉和豬肉，網民形容有淡淡的鮮奶味，但不算太濃和太稀，花膠、桃膠等亦非常足料。有網民亦推介松茸菇螺頭瑤柱燉湯，螺頭湯香甜，加上桂圓肉、瑤柱和松茸，非常濃郁和鮮甜！花膠燉鮮奶湯和松茸菇螺頭瑤柱燉湯都是$68，非常抵食！

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