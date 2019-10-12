【番茄控注意】精選5間番茄餐廳　必試日式番茄沾麵　巴辣茄牛麵

番茄是日常經常吃到的食材，不過不少「番茄控」的迷戀程度，是要專程找特濃特豐盛的番茄食物！香港近年都有多間番茄專門店崛起，本篇就嚴選出5間番茄專門店，介紹每間必吃濃茄菜式。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】蕃茄達人The Tomatoman 東京過江香辣番茄沾麵

十月才開店的番茄沾麵店The Tomatoman由日本東京來，主打番茄沾湯，湯色深紅濃郁非常。湯頭以雞、豬、蔬菜及有機意大利番茄熬煮約5小時而成，還有6種辣度可選，茄酸配辣味十分配胃。而愛茜荽的朋友必點香菜番茄汁沾麵或撈麵，滿滿的茜荽山併番茄麵一起吃，入口清香味道非常夾。特別介紹大家一個神秘吃法，就是吃完麵條之後，另外追加芝士粉飯或白飯，放入剩下的番茄湯內，撈勻享用，這樣就能一餐裡品嘗到2種番茄美食了。

蕃茄達人The Tomatoman 地址：中環歌賦街13 號地舖 營業時間：11:30am – 9:30pm

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【2】Tomato Story 咖哩秘製番茄飯配車厘茄汁

同樣今年開業的新店Tomato Story推出多款番茄主題菜式，主打「番茄湯通粉系列」及「咖哩番茄飯系列」。番茄清湯以60斤番茄及蔬菜真材實料熬製而成，茄味清甜。通粉系列並非用一般茶記通粉，而是配意大利捲通粉；而咖喱飯亦非配白飯，而是由番茄湯加茄蓉煮成的紅飯，濃郁味道互相呼應。網評又推介番茄龍蝦汁野菌天使麵（$118）、番茄牛肋肉蛋包飯（$128）等。餐廳還供應支裝鮮榨車厘茄汁，這樣加配飲品便可以自製全茄餐了。

Tomato Story 地址：灣仔軒尼詩道8-12號中港大廈地下A號舖 營業時間：12nn – 10pm

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【3】番茄師兄 人氣鮮牛濃茄湯

坊間番茄湯底大多以豬骨熬煮，不過此店卻用上即日屠宰的騸牯牛骨，配以大量番茄、洋葱及西芹，熬製7小時而成，湯底更濃郁鮮味。主打5款茄湯麵食，包括犇犇有禮、滑一滑、豚豚圓圓、一貝子等，菜名有趣特別。食客最推介犇犇有禮（$78），一碗有齊牛面頰、牛坑腩及崩沙腩；而配花蜆的一貝子（$68）亦是招牌麵食之一。愛辣之人建議加添店家自製的麻辣汁，麻味甚香，提升口感層次。

番茄師兄 地址：深水埗基隆街255號地舖 營業時間：12nn – 10pm

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【4】正品蕃茄湯麵店 自家製番茄麵條

2間分店皆在荃灣的街坊米線店亦打正旗號做番茄湯麵，勝在湯底、配料和麵類選擇多。加入鮮雞與豬骨熬煮的番茄湯底共有4款：香芹、酸菜、黑胡椒、風味辣；可配招牌肉餅或腐皮墨魚卷等十多款配料。如想茄味更濃，必點店家自家製的番茄麵，在製作麵糰時預先加入番茄，令麵身紅彤彤，入口滿滿番茄味。

正品蕃茄湯麵店 分店1：荃灣大壩街29號安康大廈地舖 營業時間：7am – 10pm 分店2：荃灣荃灣街市街115號蘊崇大廈地舖 營業時間：11am – 10pm

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【5】蕃滿門 巴辣番茄螺絲粉

蕃滿門是本地品牌連鎖食店，總店設於大埔，是最多分店的一間番茄專門店。起初以焗飯、意粉起家，有傳店中秘製茄汁用上4款番茄和雜菜熬製而成，所以特別濃郁酸甜。網友多推招牌番茄滑蛋濃湯螺絲粉（$47），可以自選6種辣度，由微辣至巴辣，加$2更可轉麻辣湯底。配料方面亦相當多元，推介脆皮鹹豬手、吉列脆魚柳、黑椒牛扒等，都會分碟另上。

蕃滿門 分店：尖沙咀新港中心地庫大食代、九龍灣E-Max、奧海城二期大食代、大埔安海寶花園地舖