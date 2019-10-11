連登仔OpenriceApp製黃藍綠食店清單　收錄千間黃店呼籲「懲罰」

反對修訂《逃犯條例》示威持續，當中不少食店都表態政治立場，網民就將食店劃分為黃店、藍店、綠店，黃店包括曾以罷工、推出「黑衣人」優惠等方式支持示威活動；藍店則是支持政府和警方的食店，綠店則是聲稱政治中立的食店。 為了方便市民區分，有連登網民特意在Openrice App上製作黃藍綠店清單，總共收錄近2600間食店。

《香港01》記者根據連登討論區宣傳海報上的指示，首先登入Openrice App，再掃描海報上的QR code，便會出現由用家「hker2019」所製作的名單，截止10月11日下午3時，收錄了約2600間食店，當中黃店佔996間，藍店有1505間，綠店有87間，更設有打邊爐黃店名單，暫時有14間火鍋店。另外有不少連鎖食店都因政治原因被網民抵制，因此亦有一張罷食的連鎖食店名單，暫時收錄135間。

2600間食店分成黃藍綠三色

帖文引來不少網民留言，有人感謝製作名單的連登仔，「幾方便仲可以睇埋食物相」、「成日用，唔知食乜可以filter地區」，不過有人就指該頁面很大可能會因政治原因被Openrice刪除。

（連登截圖）

位於黃店清單前列的3間食肆，都分別各有逾3萬人「收藏」，以下為各食肆特色：

【1】Little Vegas - 34.9k用戶收藏

位於銅鑼灣的Little Vegas主打美國菜，連裝潢都充滿美式風格，最受歡迎的是明太子忌廉天使麵和適合打卡的富士山雪糕。有網民評價明太子忌廉天使麵非常creamy，但濃而不膩，不過就嫌天使麵不夠多，不夠飽肚。富士山是波子汽水味藍色汽水，加上雲呢拿雪糕，外型酷似富士山。

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+ 3 + 2

Little Vegas

地址：銅鑼灣耀華街3號百樂中心25樓

電話：2622 2369

營業時間：星期一 6pm-10:30pm

星期二至四 12nn-3:30pm, 6pm-10pm

星期五至日 12nn-3:30pm, 6pm-10:30pm

【2】街坊Cafe - 33.9k用戶收藏

位於旺角通菜街的街坊Cafe主打西餐，招牌菜式是卡邦拿河粉和明太子溫泉蛋意粉，有網民極力推介明太子溫泉蛋意粉，他形容溫泉蛋爆蛋汁，紫菜亦有非常多，又指將溫泉蛋與意粉撈勻更加惹味！另外有網民就推介黑松露野菌忌廉汁蟹籽蝦子麵，因為蟹籽和醬汁夠多，令蝦子麵充滿香味。甜品方面，吉士雞蛋仔伴雪糕亦頗受歡迎，有網民就指雞蛋仔外脆內軟，加上意大利Tiramisu，令蛋香味更加出色！

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街坊Cafe

地址：旺角通菜街1號威達商業大厦地下1E,F& H號舖

電話：9061 3820

營業時間：星期一至四，12nn-10:30pm

星期五至六，12nn-11pm

星期日，12nn-10:30pm

公眾假期前夕 12:nn - 11pm

【3】Seoulmate Cafe - 30.5k用戶收藏

同樣位於銅鑼灣的黃店，Seoulmate Cafe主打韓式美食，最受歡迎的是「打卡必備」的火山鰻魚櫻花蝦飯，用蛋白包裹住炒飯，砌成火山形狀，更用紫菜為火山貼上五官，最頂是流心蛋黃，非常吸睛！網民就指表面的蛋白偏甜，裏面的炒飯就偏鹹，而鰻魚櫻花蝦的份量算多，有飽足感，甚至建議三人一起分享！

😊😊😊 點擊下圖看看火山鰻魚櫻花蝦飯有幾吸睛 😊😊😊

+ 2

Seoulmate Cafe

地址：銅鑼灣駱克道491-499號京都廣場4樓

電話：2104 6788

營業時間：星期一至四，12nn - 10pm

星期五至六，12nn - 11pm

星期日及公眾假期 12nn - 10pm

公眾假期前夕 12nn - 11pm