選黃藍食店靠三App一地圖　教你用WhatsGap｜和你Eat｜Openrice

隨著反對修訂《逃犯條例》示威持續，市民轉趨以消費來表態，飲食界的黃藍之分也越見明顯，越來越多分辨食店立場的App和地圖相繼出現。 最新一個App「和你Eat」在10月12日推出，並剛剛在11月17日被推介上連登。有見及此，《香港01》飲食版記者分別試用各個黃藍食店App和地圖，比較哪個最準確，哪個包含的食店資料最多。

【1】和你Eat —— 食店分類最詳細

「和你Eat」是最新開發的黃藍食店App，開發人員希望透過改變「同路人」的消費習慣，令良心企業在港人抗爭期間得到支持，繼續為港人服務。長遠而言，「和你Eat」亦會推出不同企業合作計劃，協助社會各界有需要人士，凝聚香港。

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【2】Whatsgap —— 支持光顧與否你有得揀

「Whatsgap」以整理全港夾公仔店為由開發，不但有全港夾公仔店鋪資料，也有黃藍食店的資料。

【3】黃藍商戶地圖 —— 不用下載、配合Google Map使用

開發人員根據各種資料來源，把商戶分類為黃店和藍店，給用家多一個參考。除了最基本的Fact Check，曾涉及爭議、發聲明澄清、疑被擺上枱的商戶都會歸類為綠色商戶。假如是老闆或Facebook官方專頁發表評論，旗下分店會歸類至此地圖。若言論之涉及某員工或分店，相關資料則被加入分店資料中。

【4】Openrice App黃藍綠店清單 —— 最齊黃藍食店

「Openrice App黃藍綠店清單」是連登仔已Openrice App功能製作的黃藍綠店清單。截至11月18日上午11時，已經有3204間餐廳被列入名單中。當中有逾1200間黃店，而且黃店都根據18區分類，藍店1892間，綠店則有95間。

不過說到底，大家用得以上幾個App和商戶地圖，都是想支持良心食店。總結而言，並沒有哪個App最為優勝，同時以幾個App和地圖互補就最好了。