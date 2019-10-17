秋冬蛋糕推介｜10月八款新蛋糕及切餅　附訂購生日牌資訊

港人慶祝生日習慣買個生日蛋糕，踏入秋季，不少餅店推出新口味，10月尾生日的朋友就有口福了。本篇精選8款全新推出的日式蛋糕，全部用上時令日本食材，有沖繩紫薯、北海道藍靛果、香印提子及赤肉蜜瓜等。附訂購蛋糕生日牌資訊。 （下列款式及售價以發稿日為準）

【1】沖繩紫薯 + Q彈黑糖麻糬

不少餅店都出過紫薯蛋糕，但是聖安娜餅屋新推出的沖繩紫薯系列，特別地加入黑糖麻糬。蛋糕身主要是紫薯蓉及紫薯慕絲，紫薯味夠真夠香濃又不會太甜，以香港出品的紫薯食品來說算是十分不錯。底層為朱古力脆餅，層層朱古力蛋糕之間夾有Ｑ彈的黑糖麻糬及軟糯的九洲紫薯粒，口感豐富好吃。

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聖安娜餅屋訂購生日蛋糕及生日牌資訊 提早預訂日數：前1天下午3時前 自訂生日牌：白朱古力牌配黑朱古力手寫字 可寫字數：11個中文字或27個英文字 （1磅蛋糕需另加$10特製；2磅起免費自訂生日牌）

【2】粟米忌廉 + 雙重芝士

日式雙層芝士蛋糕風潮延續了一段時間，而這次Italian Tomato推出的雙重芝士蛋糕加添了粟米忌廉，配搭新穎。忌廉用上北海道Mascarpone芝士及超甜日本粟米醬製成，配粟米芝士蛋糕及粟米牛油曲奇底。記者親試上層忌廉輕而清甜，中層粟米味最香濃，而底層芝士蛋糕則最濃郁，味道夾得很。

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【3】蜜瓜及赤肉蜜瓜 + 煉乳忌廉

日本出產的蜜瓜及赤肉蜜瓜（哈密瓜）出名清甜，用作蛋糕主角令整體味道更清新，今次新系列之中有3款以蜜瓜或赤肉蜜瓜製作的蛋糕，以果肉製成的煉乳（煉奶）忌廉配粒粒蜜瓜肉，更為香甜。其中一款蜜瓜批內更有赤肉蜜瓜醬，果味更突出。

【4】香印葡萄 + 白酒乳酪

這款蛋糕用上日本產的香印葡萄，就算連皮食用亦甜度出色。在厚厚的香印葡萄雪芳蛋糕之中，釀入以白酒、乳酪及香印葡萄製成的慕斯，口感柔滑，與鬆軟的蛋糕十分夾調。

Italian Tomato訂購生日蛋糕及生日牌資訊 提早預訂日數：前1天下午3時前 自訂生日牌：白朱古力牌配牛奶朱古力手寫字 可寫字數：10個中文字或25個英文字及符號

【5】北海道藍靛果 + 藍莓乳酪

同樣以生果作為蛋糕主角，東海堂新蛋糕系列則選用了北海道的名產藍靛果。藍靛果在北海道的產量不多，有如藍莓般酸甜有莓香，抗氧化功效卻比藍莓高幾倍，非常適合愛美的女士。這款蛋糕的慕絲及中間乳酪流心層都以藍靛果製成，底層更有藍靛果醬，可以試到莓的真果味。

【6】焦糖紅茶 + 北海道牛乳

茶味甜品有不可抵抗的吸引力，可以中和甜品的甜膩感。而這款最新的蛋糕就以紅茶慕絲夾紅茶寒天，在甘香的蛋糕上再配北海道牛乳製的焦糖醬，還有朱古力榛子脆脆，添上乳香及朱古力香，整體感覺甜而不膩。

【7】薰衣草 + 軟芝士

以花入饌的蛋糕特別吸引女生，而紫色的薰衣草亦是大熱之選。這款全新蛋糕選用淡紫色薰衣草慕絲及少量花乾舖面，突顏色及清香。內裡夾有焗北海道軟芝士蛋糕及草莓薰衣草乳酪流心，濃郁奶香伴啖啖花香，感覺相當浪漫。

【8】粟米 + 杏仁脆

除Italian Tomato，東海堂亦有推出日式粟米蛋糕，蛋糕造型弄得有如一整條巨粟米，更搶眼。其實面層是粟米慕絲，包裹北海道直送的粟米醬，而底層海綿蛋糕則夾著粟米片白朱古力杏仁脆脆，一啖可嘗多層不同口感。