復仇者「星爵」都去過百好咖啡餅店　6間港式懷舊茶餐廳推介

近年懷舊風在港大行其道，五、六十年代盛極一時的懷舊冰室成為不少人的打卡熱點！《香港01》飲食頻道記者搜集了6間必去的懷舊港風茶餐廳，包括連「星爵」基斯柏特去過的百好咖啡餅店、以自家品牌鮮奶入饌的十字冰室、歷史悠久的美都餐室、裝潢充滿玩味的老鳳冰室、韓團MV取景地的中國冰室等。

（FB@ Chris Pratt）

【1】「星爵」基斯柏特都去過@百好咖啡餅店

位於西灣河的百好咖啡餅店是餅店加茶餐廳，電影《大茶飯》、電視劇《瑪嘉烈與大衛》亦有在此取景，連《銀河守護隊》的「星爵」基斯柏特都曾去過拍攝廣告，非常巴閉！裝潢方面，百好咖啡餅店仍保留復古的吊扇、懷舊的壁燈，門口就是一個大型港式西餅櫃。

餅店至今仍堅持推出港式西餅，包括果占曲奇、朱古力拿破崙等。果占曲奇非常大件，牛油味濃郁，咬下去鬆脆。朱古力拿破崙是港式千層蛋糕，由合桃、朱古力醬配上海綿蛋糕，用料夠份量，朱古力醬厚厚一層，非常香濃。

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百好咖啡餅店 地址：西灣河筲箕灣道160號 電話：2560 2701

【2】主打十字牌鮮奶入饌@十字冰室

十字冰室以老字號牛奶品牌十字牌做主題，最大特色是部分食物以自家品牌鮮奶入饌，招牌炒滑蛋加入自家品牌鮮奶比其他茶餐廳更加香滑。有網民推介香濃的黑松露炒滑蛋，適合喜歡黑松露的朋友。而喜歡創新的朋友可以嘗試自創的芒果木瓜奶麥皮，帶有果香味又清爽。

裝潢方面，十字冰室門口的霓虹燈招牌是一大打卡位，而懷舊窗框、黑地磚、鎢絲吊燈亦充滿老香港風味，牆上掛著紅字白底的餐牌亦非常懷舊。

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十字冰室 地址： 銅鑼灣、西環、旺角、九龍灣各分店

【3】50年代老香港裝潢@美都餐室

位於油麻地的美都餐室已有逾60年歷史，電影《九龍冰室》亦曾在美都餐室取景。裝潢仍然保留50年代老香港的格局，有手寫的餐牌、舊式的櫃台和收銀機，最特別的是適合打卡的綠色鐵窗和百葉簾，有種老香港的感覺。

餐室的招牌是即叫即焗的焗豬扒飯和西多士，有網民形容西多士的麵包烘得鬆軟，外層香脆，不算太甜，配上香滑奶茶更是一絕。

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美都餐室 地址：油麻地廟街63號地下 電話：2384 6402

【4】懷舊玩味十足@良記餐廳（老鳳冰室）

位於深水埗的老鳳冰室以傳統冰室為題，店內的牆上貼有色彩繽紛舊式的海報，掛上霓虹燈招牌和放置餐牌的舊式信箱，餐廳經常播放張國榮、張學友、梅豔芳等歌手的懷舊歌曲。

食物方面，網民推介芝士豬頸肉撈丁和波波奶茶，撈丁入口充滿芝士香，豬頸肉偏厚身且香嫩多汁，咬下去爽口。波波奶茶亦是創意之作，將奶茶結成冰，令奶茶不會因冰塊融化而變淡。

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良記餐廳（老鳳冰室） 地址：深水埗基隆街216號地舖 電話：2660 8136

【5】少見懷舊滾水蛋@永香冰室

位於土瓜灣的永香冰室亦是電影熱門取景地，例如電影《踏血尋梅》就在永香冰室取景。永香冰室開業六十年，不論卡位、地板、吊扇、牆壁和擺設都保留了傳統冰室風貌。食物方面，炸到金黃色的西多士炸到皮脆內嫩， 搽上牛油和煉奶，馬上滲入麵包。茶餐廳少見的窩蛋鮮奶（滾水蛋）亦可以在永香冰室找得到，雖然味道不是特別突出，但勝在夠懷舊！

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永香冰室 地址：土瓜灣炮仗街29號地下 電話：2712 1452

【6】電影熱門取景地@中國冰室

中國冰室位於旺角廣東道，冰室有兩層，不少電影在二樓雅座取景，包括《新不了情》、《江湖告急》、《PTU》、《旺角揸Fit人》等，連韓國女團MAMAMOO都曾在中國冰室拍攝MV！裝潢方面，冰室依然保留舊式的磁磚牆、白綠相間的格菱地板、木製卡位等，

食物方面，推介招牌叉燒配上福字雞汁湯麵和咖央多士，咖央多士麵包烘得香脆，內饀搽上滿滿一層香甜的咖央醬，每一口都吃到咖央醬非常幸福。招牌飲品駌鴦冰有紅豆加蓮子，非常少見。

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