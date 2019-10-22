【打工仔福音】4間灣仔區高質咖啡小店推介

香港人一向喜歡喝咖啡，咖啡更是不少上班族的恩物。根據2014年的估計數字，香港人年均飲250杯咖啡，即平均2日左右就飲一杯。 不過，香港的反修例運動浪潮持續，網友們更發起杯葛大型連鎖咖啡店活動，那麼連鎖以外還有什麼選擇？這次，《香港01》飲食記者選出4間灣仔區的咖啡小店，打工仔可以隨時買杯咖啡充電。

【1】COCO Espresso —— 最平35元一杯Flat White、早上7時買到咖啡提神

一般咖啡店都會在早上8時或以後才營業，但在街角一隅並不寬闊的Coco Espresso，為方便上班族在返工前外賣杯咖啡、食份輕便的早餐，早在7時開始營業。不少網友都表示，能在清晨喝到一杯有質素的咖啡非常感動。

COCO Espresso的宗旨是為客人提供美好的咖啡體驗回憶，因此選用的都是優質咖啡豆，香味濃郁。另外，店員們的態度亦很友善，在客人下單後會主動交代等候時間，讓一些光顧過的網友感嘆：「喺某連鎖店從來都無感受過咁好嘅服務態度」。

COCO Espresso最有名的是Flat White，有不少人會慕名去試。Flat White上有漂亮的拉花，奶泡綿密且口感順滑，味道不會太酸或太苦澀，喝後會有餘香。

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COCO Espresso 地址：灣仔晏頓街2號地舖 營業時間：星期一至五 07:00-18:00 / 星期六至日 09:00-18:00 電話：25291682

【2】Apt. Coffee —— 提供個人化口味選擇的咖啡店

Apt其實是「A personal tailor」的縮寫，Apt. Coffee提供的咖啡、多士和沙律，全都可以按客人的喜愛自選口味、份量和配料。走入連鎖咖啡店，店員都是為客人制作近乎一式一樣的咖啡，然而Apt. Coffee 則提供個人化選擇，讓客人按自己的口味，選擇不同的咖啡豆、沖調方法，讓每個人找到自己的喜好。

Apt. Coffee 提供Nutty或Fruity的咖啡豆選擇，喝Black Coffee的話可選擇冷熱水量，喝Latte的話可選擇牛奶份量與奶泡厚度，最終的定價也會根據客人所選的成分和比例調整。

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Apt. Coffee 地址：灣仔月街2-12號地下A&B號舖 營業時間：星期一至日 08:00-18:30 電話：36194393

【3】LA STATION —— 咖啡偏Fruity，自攜杯外賣可減兩元

LA STATION店面細小，裝潢仿外國的地下鐵路站，十分適合打卡。不過，由於位置不多，想要與朋友坐一個下午的話，這裡就不是個好選擇。但是，坐在店鋪門口的地板上看街上的風景，也是另一種體驗。

網友們表示，LA STATION的Flat White很不錯，味道偏Fruity，每杯咖啡更送贈小蛋糕，大家可以一口咖啡再一口蛋糕。Latte配以口感順滑的Creme Brulee，也是下午茶的好選擇。

順帶一提，為響應環保，只要你自己帶杯，就可以每杯咖啡減兩元，各位打工仔識做啦！

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LA STATION 地址：灣仔皇后大道東248號地舖 營業時間：星期一至日 07:30-18:30 電話：28682100

【4】Elephant Grounds —— 價位偏高但菜式選擇豐富

Elephant Grounds由兩位對咖啡情有獨鍾且有追求的企業家開設，起初只是售賣自家品牌的咖啡，現在已經成為提供不同美食的咖啡店，受到不少人熱愛。Elephant Grounds緊守「香港製造」的宗旨，因此在挑選好咖啡供應商後，咖啡豆都在本地烘培和杯測。

網友們對Elephant Grounds的咖啡評價普遍不俗，但價位偏貴，灣仔的打工仔想每月一次Chill一Chill則是不錯的選擇。

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