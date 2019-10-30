【健康麵包】精選香港5大人氣無添加麵包小店　必試牛角包、Bagel

麵包是許多繁忙都市人的早餐，但市面上不少麵包在製作過程中都加入了防腐劑、膨脹劑等，以節省成本。近年，坊間吹起一陣健康麵包風潮，出現了不少主打無人工添加物的麵包店，吸引了不少追求健康的人光顧。《香港01》飲食頻道記者精選了5間人氣無添加麵包小店，當中包括了前五星級酒店糕餅主廚開設的店舖。

【1】Bakehouse —— 人龍麵包店

由前四季酒店糕餅主廚開設的Bakehouse，麵包以天然酵母長時間發酵製成，每天新鮮出爐，而家價錢合理，因此門外經常大排長龍。最受歡迎的是牛角包，不少人都認為外脆內軟，牛油味突出，口感亦非常酥軟。另外，還有其他人氣麵包選擇，例如北海道牛奶紅豆包、沖繩黑糖忌廉包、紅桑莓雲呢拿酥餅等。

Bakehouse 地址：灣仔大王東街14號地舖 營業時間：星期一至五08:00 – 17:00，星期六日及公眾假期09:00 – 17:00

【2】享樂烘焙 —— 多款台日式麵包

其中一名店主有10年烘培麵包經驗，並曾經到台灣修讀烘培課程，也曾經在國際比賽上得獎。店舖麵主要售賣台日式麵包，款式多元，最受歡迎的麵包有抹茶忌廉包、黑芝麻貝果等。除了麵包外，小店還售賣甜品，例如檸檬磅蛋糕、 各種水果酥餅。

享樂烘焙 地址：新蒲崗大有街3號萬迪廣埸地下E舖 營業時間：星期一至六07:00 – 20:00，星期日08:30 – 19:00

【3】品穀 —— 二十多層酥皮牛角包

老闆曾經到日本東京藍帶學院學習無添加的烘培技術，全店的麵包使用了法國麵粉製作，當中的牛角包是店內的招牌。牛角包由老闆花了近半年時間研發，全人手搓製，切開後可見到二十多層酥皮層層交疊，口感酥軟。

品穀 佐敦店 地址：佐敦白加士街61號地舗 營業時間：星期一至日12:00 – 20:30 灣仔店（Concept 品穀） 地址：灣仔太和街10-20號福和大廈地下B舖 營業時間：星期一至日08:00 – 20:00

【4】麥田緣 —— 無糖、無奶及無油

於元朗小有名氣的「麥田緣」，全店麵包標榜無糖、無奶及無油，非常健康。吐司使用湯種製法，口感香軟，撕開時更會有微微牽絲效果。最具人氣的有卡門貝爾系列、松露芝士包等。當中卡門貝爾系列有多種口味，如蔓越莓、抹茶、朱古力，記者身邊一位曾光顧的同事形容，內餡的芝士貫穿整條麵包，但毫不油膩，大推！

麥田緣 地址：元朗西菁街9號富盛大廈地舖 營業時間：星期一至日11:00 – 21:30

【5】RISE Kitchen —— 每天更換款式

餐廳由已為人妻、前新聞主播黃婉曼開設，集麵包店、café和烘培工作室於一身。店舖主打法式手工麵包，包括牛角包、酸種芝士法包和日式方包系列等。日式方包除了有湯種牛奶方包外，還有加入宇治抹茶粉、十勝紅豆和自家製朱古力醬的抹茶紅豆方包，非常吸引。

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