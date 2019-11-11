【上環掃街】8間本地茶記美食！街市蛋牛包、太平山街豬扒飯

上環，中西文化交融，有現代玩味的塗鴉牆畫，又有人情小店，當中港式文化茶餐廳，是港人早午晚餐會「打躉」之地，亦吸引各地旅客務名試食的地方，為你綜合當中8間上環地道茶記，有鬆軟香口豬扒飯、免治牛包、樽裝奶茶等，即刻出發！

【1】鬆軟香口豬扒飯@科記咖啡餐室

上環搵美食，豬扒飯一定是上榜名單之一，而一打上環豬扒飯，必定會出科記咖啡餐室。這間餐室，位置於太平山街的盡頭再落，不算大街大行的起眼，卻有不少粉絲會去食。

其菜式不是很花巧，都是基本的碟頭飯，而最出名就是豬扒飯，當中的豬扒切的厚度剛好，入口鬆軟度適中，味道香口惹味。如果叫洋蔥豬扒飯，加多點洋蔥汁，拌飯一流！

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金牌豬扒飯 $54起，加隻蛋令飯更美味。(lisaloveeating@instagram)

科記咖啡餐室 地址：上環荷李活道200號J-K舖 營業時間：星期一至五 7am-4:30pm；星期六 7am-3:30pm；星期日及公眾假期休息 電話：2546 8947

【2】復古冰室食冬陰公湯金邊粉@榮華南洋冰室

冰室文化逐漸流逝，偏偏在太平山街這個文藝區會見到這間「南洋冰室」。

這舖門面用了復古綠色的冰室，裡面吃的不是碟頭飯、奶茶咖啡，而是秘製冬陰公湯金邊粉，強勁酸度配辣味，酸中帶辣，味道非常有層次，加上掛汁的金邊粉，令人開胃、 令人興奮，坊間少可以吃到這種酸辣的效果。

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冬陰公金邊粉配炭燒豬頸肉 $68。(e肚仔圖片)

+ 6 + 5 + 4

榮華南洋冰室 地址：上環差館上街1A號地下 營業時間：星期一至四 8am-5pm；星期五至日 8am-8:30pm 電話：3460 3240

【3】街市熟食中心茶記@瑞記咖啡奶茶

講到貼地美食，街市熟食中心的食店夠貼地了吧，而上環街市熟食中心內，要務名試定有這間飲咖啡、奶茶，食西多的瑞記，其奶茶放在汽水樽內，入口香滑茶味突出，難怪成為港人名物。西多，也是茶記必點的甜品，一口西多配奶茶，完美的下午茶美食組合。

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到瑞記要試的樽裝奶茶。(bbb___kkk@instagram)

瑞記咖啡奶茶 地址：上環皇后大道中345號上環市政大廈2樓熟食中心17號舖 營業時間：星期一至日 7:30am-5pm 電話：2850 8643

【4】街市茶記食雞扒燴意粉@源興茶檔

熟食中心另一樣有不少街坊、打工仔去捧場的，有這間的豬扒、雞扒都好出名，用來燴意、配公仔麵，或者做咖哩雞扒飯都有水準、有鑊氣，雞扒又多汁，不用$40就食到，抵食又飽肚。

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黑椒汁雞扒意粉。(ieatalot.sofat@instagram)

源興茶檔 地址：上環皇后大道中345號上環市政大廈2樓熟食中心CF22號舖 營業時間：星期一至日 5:30am-5pm 電話：2850 5311

【5】三眼仔餐蛋飯@孖沙茶餐廳

茶記出名碟頭飯，當中餐蛋飯可謂不少人的favourite。看似平平無奇的餐蛋飯，平時見蛋最多都只會是兩隻，而這間茶記出名在於餐蛋飯給你三隻太陽蛋，造型令人聯想起三眼仔，隨即成為各Foodie影相之美食。將太陽蛋醬混在飯粒和餐肉，撈埋豉油一流！

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餐蛋飯 $35。(唐家儀攝)

孖沙茶餐廳 地址：上環禧利街23號地下 營業時間：星期一至五 7am-5pm；星期六 7am-4pm；星期日休息 電話：2545 9026

【6】嚤囉街尋寶直落去茶記@華樂冰室

去得上環，除了要去影graffiti牆壁外，嚤囉街也是地標之一。這條有著不少古董雜貨的街道，不買都要去開開眼界。逛完累了就直落去這間茶記，當中十個有九個都會點豬扒炒意，你可以選茄汁或黑椒汁炒意炒，麵條炒得有鑊氣，加埋豬扒更惹味。

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豬扒炒意，十個有九個都會點的菜式。(wales_rowe@instagram)

華樂冰室 地址：上環東街18號 營業時間：星期一至日 6am-6pm 電話：2543 9559

【7】茶記創意豬扒「乜包」@新波記茶餐廳

太平山街早幾年變成文青區後，裡面開了不少日菜館、Cafe等，不過都有不少人喜歡在這區食最地道的茶記料理，剛才推介的科記豬扒飯外，這間的豬扒包亦吸引不少人試食。這件豬扒包，首先名有趣，叫「乜包」，到底是甚麼包呢，原來是來自愛爾蘭的麵包，口感軟熟，烘過後令面層香脆，在坊間茶記較少見到。

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豬扒「乜包」，麵包原來自愛爾蘭，口感軟熟。(reporterm@instagram)

新波記茶餐廳 地址：上環太平山街25號地下 營業時間：星期一至五 7am-5pm；星期六 7am-4pm；星期日休息 電話：2547 1659

【8】逾半世紀港式咖啡室@海安咖啡室

中上環一帶還有不少舊式茶餐廳，當中海安咖啡室是其中一間開業逾半世紀的茶記。裡面的設計保留傳統的菜式名牌、圓桌圓凳，大家可以叫杯奶茶，再食個法蘭西多士，或者叉燒蛋飯，完美的茶記美食組合。而這裡很有名的碎牛蛋厚多士，蔥香味濃郁，加埋碎牛蛋的組合，成為三文治餡一流，現在放在脆口厚多士，配奶茶非常滿足！

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香蔥碎牛炒蛋厚多士，不少網民試過都話蔥味超香，配碎牛炒蛋一流！(pengpeng_eateat@instagram)