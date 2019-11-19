一人火鍋｜4間快餐店火鍋格價　邊間配料多？早場優惠？有禮物？

天氣開始轉涼，當然要與一大班好友一起打邊爐才夠過癮！《香港01》飲食記者以顧客身份到食店搜集資料，整理了4間連鎖快餐店今年推出的火鍋款式，並比較各款火鍋的價格，包括大家樂、大快活、吉野家和美心MX，大家可以慢慢選擇！

天氣凍最適合一班朋友一起打邊爐。（ig@ miss.o.foodie）

【1】主打$79美國穀飼和牛鍋@大家樂

今個冬天，大家樂推出全新「打『堅』爐」系列，共有5款火鍋，價錢最平的是$60的豚肉鍋，最貴的是$79堅係和牛鍋」！大家樂主打350日穀飼期美國和牛，推出包括$79「堅係和牛鍋」、$75雙份美國穀飼牛鍋、$66美國穀飼牛‧丹麥豚肉鍋、$76海鮮穀飼牛鍋。經過350日穀飼期的和牛油花分佈均勻、肉質鮮嫩、油香濃而不膩，最適合喜歡吃牛肉的朋友！不嗜牛的朋友亦可選配$60丹麥豚肉鍋，非常貼心！

湯底方面，大家樂一共提供3款自選湯底，包括常見的豬骨湯、濃郁的沙嗲湯或鮮味十足的鮮茄牛尾湯。另外，大家樂又提供11款配菜供顧客自選加配，每款$8起，包括魚肉蝦滑、炸魚皮、手工豬肉丸、星形魚腐等。

😚😚😚 按圖睇睇大家樂的穀飼和牛火鍋 😚😚😚

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全線大家樂分店 (太古城/大圍金禧花園/葵興KCC/上環無限極廣場/灣仔中信大廈/官塘創紀/官塘豐利中心/日出康城/將軍澳廣場/ The Parkside/香港站/機鐵站/九龍機鐵站/將軍澳彩明苑/太子道康齡大廈/中港城/ Magnet Place/又一城/中港薈/其士商業中心/ V Walk/馬鞍山錦泰苑/駱克道/灣仔瑞安中心/鰂魚涌嘉里中心 除外) 供應時間：星期一至日5:30pm 後

【2】主打$63滋補濃雞湯火鍋@大快活

大快活今個冬天推出了濃雞湯火鍋系列，湯底可選滋補的紅棗杞子淮山濃雞湯或暖胃的麻香濃雞湯。大快活主打即叫即刨的穀飼牛肉和穀飼豚肉，胃口較小的朋友可以選4安士穀飼牛肉火鍋，只售$63。嫌不夠飽的話可以選擇$75半磅穀飼牛肉火鍋。而不嗜牛的朋友亦可選擇穀飼豚肉，4安士穀飼豚肉火鍋售$62，半磅穀飼豚肉火鍋售$74。

另外，火鍋配料有腐皮雞肉蝦卷、香菇肉丸、台式花枝丸、扎肉、海苔魚棒等，不夠飽的話亦可以最低$8加購即食麵、讚岐烏冬等配料。

要留意的是大快活更提供早場優惠，只要於下午5時至6時購買一人火鍋，4安士穀飼牛肉火鍋，只售$55。而4安士穀飼豚肉火鍋只售$54，更奉送一杯低糖凍綠茶，非常抵食！

😍😍😍 按圖睇睇大快活的一人火鍋 😍😍😍

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全線大快活分店 供應時間：星期一至日5pm 後

【3】$70藥膳豬骨湯美人鍋夠滋補@吉野家

吉野家的一人火鍋向來受歡迎，今個冬天吉野家推出兩款火鍋，包括滋補的美人鍋和份量十足的相撲鍋。美人鍋的湯底有3款，包括充滿膠原蛋白的藥膳豬骨湯、野菜清湯、日式濃湯。美人鍋可以選擇雞肉或牛肉，配合鮮甜的熟蠔，充滿鮮味！雞肉美人鍋售$70，肥牛美人鍋就售$71。

兩款都可以選配讚岐烏冬、韓式粉絲、白飯等。若果不夠飽，大家亦可以加配芝士竹輪（$10）、響鈴（$7.5）等。特別的是，每逢週末購買2客或以上美人鍋，更會贈送一瓶洗潔精。相撲鍋的份量偏多，同樣可以選擇肥牛或雞肉，雞肉相撲鍋售$70，肥牛相撲鍋就售$71，尚算抵食。

😜😜😜按圖睇睇吉野家的一人火鍋😜😜😜

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全線吉野家分店 供應時間：星期一至日6pm 後

【4】主打$68肥牛雜錦鍋@美心MX

美心MX今個冬天推出「追鍋族」肥牛雜錦鍋，售$68的火鍋主打美國穀飼肥牛、豬腩片、陳年花雕醉雞，爽口彈牙的豬皮，加上自家製的墨魚滑、飛魚子雞滑，用料尚算豐富。若仍不夠飽肚，可以用$25加購穀飼肥牛或豬腩片，並選擇一客餐肉、飛魚子雞滑等配料，頗為抵食！

美心MX亦有推出早鳥優惠，只要於星期一至五的下午5時至6時，購買一人火鍋，只售$58，更奉送一杯飲料，非常抵食。《香港01》飲食頻道記者曾就火鍋推廣資訊聯絡過美心MX，惟截稿前仍未收到回覆，本文資料部份來自網上，部份是記者親身到食店以顧客身份查詢所得。

😚😚😚按圖睇睇美心MX的一人火鍋😚😚😚

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