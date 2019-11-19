KFC放題｜日本東京店開幕　90分鐘任食炸雞等50款美食　即睇價錢

炸雞控的福音啊！雖然香港的KFC暫時未有放題提供，日本於11月13日在東京開了第3間「KFC Restaurant」放題餐廳，只需要一個價錢，就可以在80分鐘午市或90分鐘晚市內任食炸雞和沙律、意粉等約50款美食。

全日本只有3間「KFC Restaurant」放題餐廳，分別是名古屋minato AQULS店、大坂EXPOCITY店和11月13日在東京町田市開幕的南町田Grandberry Park店。由於東京開的新分店是關東地區首間分店，分店開幕前已吸引人潮大排長龍。那麼也看看這需要排隊朝聖的新分店有什麼吃。

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「KFC Restaurant」南町田Grandberry Park店的收費根據平日假日、午餐晚餐等有不同收費，價錢已經包括無酒精飲料。不過想炸雞配啤酒的話，也可以加1250円購買酒精類飲品。

（harapeco.news圖片）

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