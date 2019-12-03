冬日熱飲｜5間限定手調飲品店推介　必試薑母珍奶、紫薯奶蓋

天氣轉涼，熱騰騰的手搖飲品特別受大家歡迎，是次《香港01》飲食記者為大家推介5間冬日限定茶飲，包括薑母系列、紫薯系列，更有養生米水，解饞的同時還能驅寒暖胃！

【1】紫薯系列@KiKi茶

台灣人氣茶飲品牌「KiKi茶」推出冬日系列的手調茶飲，如「紫薯雪絨黑糖薑母鮮奶」、「紫薯雪絨迷你芋圓白桃烏龍」等，前者選用台灣的天然黑糖及薑母製作，並加入幼滑香濃的紫薯奶蓋，口感層次豐富，後者選用招牌白桃烏龍茶，加入絲滑紫薯奶蓋及人氣迷你芋圓，絕對是秋冬的暖心良伴。

👇👇即睇飲品及價錢👇👇

KiKi茶 查詢:https://www.facebook.com/kikiteahk/

【2】薑母系列@春水堂

有珍珠奶茶始祖之稱的春水堂最近在銅鑼灣開設新店，更率先推出薑母系列的茶飲，挑選優質薑母，薑辣素成分高，口感辛辣，再加入春水堂的招牌紅茶，調配成4款茶飲，包括：薑母茶、薑母奶茶、薑母檸檬及薑母珍珠奶茶，抗寒效果佳，現時只在銅鑼灣出售，其他分店則暫定12月提供。

👇👇即睇飲品及價錢👇👇

春水堂 查詢:https://www.facebook.com/pg/chunshuitanghk/posts/

【3】異國風情@不要對我尖叫

由台灣藝人丫頭（詹子晴）主理的台式飲品店「不要對我尖叫」，以詼諧店名、「醜美」人像LOGO令人印象深刻，特別推出冬季限定新品，當中4款充滿異國風情，如：鴛鴦奶茶、黑芝麻鮮奶、薑汁熱朱古力、柚柚青茶，口味創新！另外店舖亦全新推出4種新口味咖啡，包括黑糖咖啡Latte、海鹽焦糖Latte、榛果摩卡Latte，喜歡嘗鮮的朋友可以一試。

👇👇即睇飲品及價錢👇👇

+ 3 + 2

不要對我尖叫，日常茶間 地址：香港中環擺花街23號 營業時間：11:30 – 23:00

【4】養生米水@CheckCheckCin

CheckCheckCin由中醫師梁尹倩（Cinci）創立，主打米水茶飲，具有保健養生的效果，品牌最新推出冬季特飲—桑寄生鹹柑桔杞子茶，選用桑寄生、鹹柑桔、杞子、桂圓、蜂蜜，有助滋補肝腎、養血，暖胃之餘更可以養生，另外柚薑米水亦有驅寒保暖的功效，適合冬日飲用。

👇👇即睇飲品及價錢👇👇

CheckCheckCin 查詢:https://www.facebook.com/CheckCheckCin/

【5】紫薯特飲@茶狼

本地茶飲品牌茶狼Cha Long將推出一系到季節限定飲品，率先發售的有兩款熱飲，紫薯鮮奶碳焙烏龍茶及紫薯鮮奶碳焙烏龍奶蓋茶，茶香帶甘甜，而且紫薯蓉具口感，品牌在12月會再推多款冬日限定茶飲，包括：京都抹茶奶蓋紅豆鮮奶碳焙烏龍茶、芋泥鮮奶碳焙烏龍茶，想飲的朋友要耐心等候了。

👇👇即睇飲品及價錢👇👇