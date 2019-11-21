聖誕節自助餐2019｜推介4間抵食Buffet　早鳥優惠折實400元有找

12月聖誕佳節，想與親朋好友共聚慶祝，奈何到處的食店都會襯假日提高收費，想歎餐好就難免要荷包「肉赤」。 記者今次就大家格了價，精選出4間酒店自助餐，在12月25或26日可以歎到400元以內的自助晚餐，讓大家在聖誕節正日都能享受暢快晚餐！ 記得留意文章內的早鳥優惠，把握日子預訂折扣才有這樣的超筍優惠。 （下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）

【1】如心銅鑼灣海景酒店Corner 18：薩摩和牛配蟹之饗宴

自命「牛魔王」的愛吃牛人士必選這間，因為這裡的聖誕自助餐主題為「薩摩和牛配蟹之饗宴」，用上南九洲飼養的A4及A5等級薩摩和牛入饌多款菜餚，這種純鹿兒島黑毛和牛油花分佈平均，肉汁豐腴，可任食和牛壽喜燒、炸薩摩和牛及亞拉斯加糯米蟹等海鮮。而且每位惠顧聖誕自助餐的食客可獲贈燒薩摩和牛及皇帝蟹肩配喜瑪拉亞岩鹽及肉汁1客。

優惠：即日至2019年12月11日，提早預訂12月24至26日的自助晚餐，兼預付全費，即享8折優惠。

聖誕假日自助晚餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

首輪：6:00 – 8:00pm

收費：成人$508（加一後折實$457.2）

次輪：8:30 – 10:30pm

收費：成人$538（加一後折實$484.2）

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

時間：6:30 – 9:30pm

收費：成人$538（加一後折實$484.2）

12月26日（四）（聖誕節翌日*紅日）

時間：6:30 – 9:30pm

收費：成人$438（加一後折實$394.2）

Corner 18 地址：天后英皇道18號如心銅鑼灣海景酒店1樓 詳情／訂座：3553 2667

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+ 6 + 5 + 4

【2】諾富特東薈城酒店Essence：國際美食加聖誕特色食品

餐廳位於東涌，來往市區比較遠，不過就方便大嶼山食客。這裡的自助餐一向抵吃，平日晚市三百多元已經歎到，有長腳蟹冷盤、即製串燒、紅酒牛尾、榴槤甜品等回本食物，性價比高。聖誕節期間還加添應節食品如聖誕火雞、聖誕造型甜品及朱古力噴泉。如果帶小朋友同行，還可以玩玩現場供應的聖誕帽、樂器等小玩意。

優惠：即日至2019年11月30日，提早預訂12月24、25、31或1月1日的自助晚餐，兼預付全費，即享9折優惠；而12月26日則享7折。加一以折後價格計算。

聖誕假日自助晚餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

首輪：5:30 – 7:30pm；8:00 – 10:00pm

收費：成人$378（加一後折實$374.2）

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

時間：6:30 – 9:30pm

收費：成人$378（加一後折實$374.2）

12月26日（四）（聖誕節翌日*紅日）

時間：6:30 – 9:30pm

收費：成人$410（加一後折實$315.7）

Essence 地址：東涌文東路51號諾富特東薈城酒店大堂 詳情／訂座：3602 2808

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+ 5 + 4 + 3

【3】帝都酒店2+2 café：「聖誕盛宴」海鮮自助晚餐

帝都酒店最適合住沙田區的人士去吃，皆因聖誕主題的自助晚餐設有特惠宵夜時段，價錢約是正價晚餐的一半，可吃到零晨12時半，街坊吃完就算沒有車都可以步行回家！食物款式雖然未必及正價時段多，也沒有了生蠔，不過主打的聖誕燒火雞、冰鎮海鮮、金箔蟹籽糯米釀米鴨及聖誕特色甜品等等仍然會供應。而且平安夜及聖誕日有聖誕老人現身酒店，亦有魔術及小丑表演等，更有聖誕氣氛。

優惠：部分時段必需預先購買自助餐餐券，而即日至2019年12月10日提早致電或到酒店餐券售賣處購買，即享7折優惠。

聖誕假日自助晚餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

首輪：5:30 – 7:30pm

收費：成人$638（加一後折實$510.4）

次輪：8:00 – 10:00pm

收費：成人$658（加一後折實$526.4）

宵夜時段：10:30pm – 00:30am

收費：成人$298（加一後$327.8）

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

首輪：5:30 – 7:30pm

收費：成人$638（加一後折實$510.4）

次輪：8:00 – 10:00pm

收費：成人$658（加一後折實$526.4）

宵夜時段：10:30pm – 00:30am

收費：成人$298（加一後$327.8）

12月26日（四）（聖誕節翌日*紅日）

首輪：5:30 – 7:30pm

收費：成人$638（加一後折實$510.4）

次輪：8:00 – 10:00pm

收費：成人$658（加一後折實$526.4）

2+2 café 地址：香港沙田白鶴汀街八號帝都酒店3樓 詳情／訂座：2694 3886

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+ 6 + 5 + 4

【4】金域假日酒店Bistro on the Mile：節日宵夜自助晚餐

這間位於尖沙咀的酒店也有推出特惠宵夜自助餐，價錢最抵，加一後只需$318，比平時吃更抵！不過這個優惠時段非常夜開始，11時15分後才可入座，比較適合夜貓吃貨一族。晚市自助餐主打海鮮，有即開生蠔、凍龍蝦，而宵夜則不會供應，會保留聖誕火雞、長腳蟹海鮮冷盤、蟹粥、燒牛肉、造型甜品和Haagen Dazs雪糕等。

優惠：長者及小童可享7至8折優惠價。即日起預訂12月24或25日任何時段自助晚餐，憑匯豐、恒生或AMEX信用卡結帳，可享9折優惠，而12月內其他日子更可享8折優惠。優惠先到先得，預訂時需說明使用優惠。

聖誕假日自助晚餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

首輪：5:30 – 8:00pm

收費：成人$718（加一後折實$718）

次輪：8:30 – 11:00pm

收費：成人$798（加一後折實$798）

宵夜時段：11:15pm – 01:15am

收費：成人$358（加一後折實$358）

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

首輪：5:30 – 8:00pm

收費：成人$698（加一後折實$698）

次輪：8:30 – 11:00pm

收費：成人$728（加一後折實$728）

宵夜時段：11:15pm – 01:15am

收費：成人$318（加一後折實$318）

12月26日（四）（聖誕節翌日*紅日）

時間：6:00 – 9:15pm

收費：成人$638（加一後折實$574.2）

Bistro on the Mile 地址：九龍尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓 詳情／訂座：2315 1118

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