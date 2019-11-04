吃蟹4大禁忌　食大閘蟹除了配花雕還可以喝啤酒？配紅酒會中招！

秋冬季特別盛產大閘蟹，識食之人一定會把握這段時期歎蟹！奈何拆蟹飽腹後，有時竟然會肚痛、腹瀉或嘔吐，是因為吃得太飽？太油膩？還是身體潛在敏感體質？ 雖然以上通通有機會，不過如果吃蟹時有配搭酒類享用，就更大機會是選錯酒而導致身體不適！《香港01》飲食記者訪問了香港營養師學會認可營養師陳筠霖Krista，解構吃蟹如何吃得健康，選擇配酒也有學問。

是次訪問營養師陳筠霖Krista，主要了解吃大閘蟹的健康資訊。一般大眾最擔心大閘蟹有過量膽固醇，多吃的話影響健康，但何謂「多」？吃過量又會引致甚麼身體問題？Krista先回答這些問題：

1）一星期最多可以吃多少隻大閘蟹？

答：由於美國及世衛已取消膽固醇的攝取上限，所以也沒有一個吃大閘蟹令膽固醇超標的說法。不過大閘蟹含有豐富蛋白質，建議一個星期進食最多2隻大閘蟹，以免攝取過多蛋白質而致肥。

一星期不宜吃超過2隻大閘蟹。

2）吃蟹過量會引致甚麼身體問題？

答：因為大閘蟹含有豐富蛋白質，蛋白質亦會提供熱量，進食過量會容易致肥。而患有痛風人士亦避免進食過多大閘蟹，減低攝取過多嘌呤而誘發病發。

過量大閘蟹會是致肥元兇。

3）吃蟹時除了不能同時吃杮子，還有哪些不能同吃？

答：由於蟹肉含有豐富的蛋白質，所以當與含有較高「單寧」（Tannins）成分的食物，包括柿、橙、桃、梨、黑茶等一同進食時，便會產生難以消化的沉澱物。當進食過量這些食物時，便會造成消化不良，有機會引起肚痛、腹瀉、嘔吐等腸胃不適的症狀。因此建議大家吃蟹的時候，盡量避免大量進食或飲用單寧含量較高的食物及飲品。

黑茶如普洱，並不適宜與蟹類同時進食。

吃蟹配酒要識揀

不少飲品類之中，也有機會含有單寧成分，其中部分酒類的單寧成分高，萬一愛酒之人一餐之內狂飲兼拆蟹，尤其容易中招。

Krista舉例最普通的紅酒，就是含高單寧的酒類之一！因為酒類的單寧主要來自水果的果皮、果籽或者儲酒的橡木桶，浸釀的時間亦是影響單寧濃度的因素之一，時間愈長，單寧含量亦有機會愈高。

↓↓↓按圖看最不宜與大閘蟹同時喝的5種酒類↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

Krista又解釋，雖然白酒同樣以葡萄來釀製，但是所用的葡萄已經去皮又去籽，因此單寧含量較紅酒為少。如單純從單寧的多寡去考慮，建議可以選擇不是用葡萄或水果釀製的酒類。

至於坊間常配蟹入饌的中式花雕酒其實是黃酒，是釀造米酒的一種，所以單寧含量非常低，可以配蟹同吃。

↓↓↓按圖看可以與大閘蟹同時喝的5種酒類↓↓↓

+ 2

Krista又補充，因為肉類亦含有大量蛋白質，如果以健康角度來看，以上不宜與大閘蟹同吃的酒類同樣不宜與肉類同時進食，以免消化不良。最好於吃肉之後，再進食其他食物隔一隔，然後才喝酒會較好。

鳴謝資訊提供：「家營營養中心」認可營養師陳筠霖