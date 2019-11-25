聖誕大餐2019｜九龍4間Live Band餐廳推介　現場點歌、浪漫爵士樂

相約情人過聖誕，選擇餐廳是一門學問，不止環境美食物好，還要夠氣氛。如果餐廳內有即表演的音樂，就更能加分。 以下推介九龍區4間有live music的餐廳給大家，適合2人浪漫約會，亦可以相約一眾喜愛音樂的朋友同慶聖誕。歎生蠔聽pop song夠chill，飲啤酒聽jazz band又得！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】The Live House——將西洋菜南街頭音樂搬到秘密餐廳

這間音樂主題餐廳位於旺角地庫，是由音樂人開設，集Fine Dining、Live Music及酒吧於一身，店內有專放樂器的舞台，表演時加上燈光效果，concert氣氛濃厚。一星期會有4天邀請不同表演者演唱，如喜歡獨立音樂的話必選星期五或六來，indie busking居多。

食物方面主打西日Fusion菜，如和風山葵汁煙三文魚溫泉蛋蟹肉沙律、蜜糖黑松露雞翼、醬烤豬肋骨等。網民還推介約會必點一款甜品，就是鐵板冰火朱古力軟餅，賣相十分「打卡able」，味道亦不俗。

The Live House 地址：旺角彌敦道731號地庫（旺角中心斜對面） 營業時間：6:00pm – 3:00am

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+ 4 + 3 + 2

【2】Amplifier Restaurant——聖誕必點威靈頓牛柳

同樣供應西餐的Amplifier Restaurant以紅磚牆作裝修主調，暖色系比較有情調。環境坐位闊落，方便欣賞音樂，部分日子會邀請音樂人以樂器演奏或演唱。現場設有點歌紙，如果在特別日子慶祝，點首有共同回憶的歌曲，就使這餐更有紀念性。

主打菜式威靈頓牛柳廣獲好評，酥皮脆而不油膩，5小時慢煮和牛肉質嫩滑，而整份肉高至少8cm，份量夠巨，絕對是適合2人享用的聖誕美食。其他推介還有白酒忌廉青口、斧頭扒、紅酒燴和牛臉等，而飲品方面，藍海青檸沙冰是較多人打卡的選擇。

Amplifier Restaurant 分店1：旺角花園街3-5號鴻威大廈1樓B號舖 營業時間：11:30am – 11:30pm 分店2：大圍積福街72號地下D號舖 營業時間：12:00am – 11:00pm

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+ 5 + 4 + 3

【3】Ned Kelly's Last Stand——音樂酒吧老店感受Dixieland爵士樂節拍

餐廳早於1972年開業，至今已經四十幾年歷史，是本地最受歡迎的音樂酒吧之一。有餐廳的駐場樂隊China Coast Jazzmen，每晚指定時間，都會表演Dixieland爵士樂，節奏感強而旋律快樂，有時還會以茶壺當樂器與觀眾互動。

餐廳裝修甚有美國西部風情，但供應的主要是澳洲菜，既沒有最低消費又不收小費，實在難得。食客主要來這裡歎啤酒，酒類以外有牛扒、燒雞、漢堡包等，還可以在晚市歎個all day breakfast！留意每到周末很早就坐滿，所以最好早點來吃晚餐等開show。

Ned Kelly's Last Stand 地址：尖沙咀亞士厘道11號A 營業時間：11:30am – 2:00am

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+ 4 + 3 + 2

【4】Lost Stars——白酒配生蠔二人浪漫晚餐

從落地玻璃窗外看，不時看見餐廳有音樂表演，其實餐廳幾乎日日都會邀請不同音樂人演出，有時是擅長folk song的歌者，有時則是參與過藝術節工作的音樂創作人等，風格各異。如想尋找自己想聽的音樂表演，可從餐廳FB中預先看未來的表演單位。

餐廳裝飾甚有法式別緻風格，如果情侶約會，更推介招牌6道菜2人餐，已包白酒及生蠔，邊歎邊欣賞音樂多浪漫。其他推介有蟹肉墨西哥薄餅、烤牛骨膸配蕃茄莎莎、12小時慢烤牛肋骨等。而聖誕更會有特別限定餐牌，尚要留意餐廳之後公布。

Lost Stars Livehouse Bar & Eatery 地址：大角咀利得街11號利奥坊一期地下506號舖 營業時間：12:00nn – 11:30pm或1:00am

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