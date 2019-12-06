LiveMusic餐廳｜全港8間LiveBand酒吧推介　Rock、Jazz、中英文歌

適當的音樂可以振奮人心，舒解負面情緒。香港有不少餐廳和酒吧都有live music可供欣賞，只需點餐，無須入場費，便可以輕鬆享受充滿娛樂性的晚餐。 本篇嚴選香港8間酒吧餐廳，無論你喜歡聽本土獨立音樂，西方經典流行曲，還是純樂器爵士樂，抑或heavy metal，這次介紹都有，音樂風格任均選擇。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】The Live House——本土西洋菜南街頭音樂

這間音樂主題餐廳位於旺角地庫，是由音樂人開設，集Fine Dining、Live Music及酒吧於一身，店內有專放樂器的舞台，表演時加上燈光效果，concert氣氛濃厚。一星期會有4天邀請不同表演者演唱，如喜歡獨立音樂的話必選星期五或六來，indie busking居多。

食物方面主打西日Fusion菜，如和風山葵汁煙三文魚溫泉蛋蟹肉沙律、蜜糖黑松露雞翼、醬烤豬肋骨等。網民還推介約會必點一款甜品，就是鐵板冰火朱古力軟餅，賣相十分「打卡able」，味道亦不俗。

The Live House 地址：旺角彌敦道731號地庫（旺角中心斜對面） 營業時間：6:00pm – 3:00am

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+ 4 + 3 + 2

【2】Amplifier Restaurant——任點任聽流行廣東歌

同樣供應西餐的Amplifier Restaurant以紅磚牆作裝修主調，暖色系比較有情調。環境坐位闊落，方便欣賞音樂，部分日子會邀請音樂人以樂器演奏或演唱。現場設有點歌紙，如果在特別日子慶祝，點首有共同回憶的歌曲，就使這餐更有紀念性。

主打菜式威靈頓牛柳廣獲好評，酥皮脆而不油膩，5小時慢煮和牛肉質嫩滑，而整份肉高至少8cm，份量夠巨，絕對是適合2人享用的聖誕美食。其他推介還有白酒忌廉青口、斧頭扒、紅酒燴和牛臉等，而飲品方面，藍海青檸沙冰是較多人打卡的選擇。

Amplifier Restaurant 分店1：旺角花園街3-5號鴻威大廈1樓B號舖 營業時間：11:30am – 11:30pm 分店2：大圍積福街72號地下D號舖 營業時間：12:00am – 11:00pm

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+ 5 + 4 + 3

【3】Lost Stars——本地海外音樂次次不同

從落地玻璃窗外看，不時看見餐廳有音樂表演，其實餐廳幾乎日日都會邀請不同音樂人演出，有時是擅長folk song的歌者，有時則是參與過藝術節工作的音樂創作人等，風格各異。如想尋找自己想聽的音樂表演，可從餐廳FB中預先看未來的表演單位。

餐廳裝飾甚有法式別緻風格，如果情侶約會，更推介招牌6道菜2人餐，已包白酒及生蠔，邊歎邊欣賞音樂多浪漫。其他推介有蟹肉墨西哥薄餅、烤牛骨膸配蕃茄莎莎、12小時慢烤牛肋骨等。而聖誕更會有特別限定餐牌，尚要留意餐廳之後公布。

Lost Stars Livehouse Bar & Eatery 地址：大角咀利得街11號利奥坊一期地下506號舖 營業時間：12:00nn – 11:30pm或1:00am

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+ 4 + 3 + 2

【4】Ember——欣賞外籍歌手演譯名曲

這間餐廳的裝潢頗有情調，昏暗柔和的燈光浪漫非常。餐廳最角落的位置是表演區，會有幾位菲律賓籍歌手在指定日子演唱，以英語舒情歌曲為主，所以甚有外國用餐的感覺。

餐廳供應西式菜，有多款意粉、薄餅、沙律及小食等。網民多推介用上黑色麵包製作漢堡，如只在晚市供應的鵝肝牛肉迷你漢堡。而這裡的雞尾酒亦十分精緻，如用中式「萬壽無疆」杯盛載的綠茶味cocktail。

Ember 地址：銅鑼灣告士打道229-230號宇宙商業大廈地舖（銅鑼灣站C出口，步行約4分鐘） 營業時間：12:00nn – 2:00am（逢星期日休息）

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+ 5 + 4 + 3

【5】仙吧——回味懷舊英語金曲夜

這間餐廳位於酒店內，裝修以藍色為主調，而且有戶外和室內座位，舒服而有情調。現場音樂表演位在室內，有駐場菲律賓籍歌手顯唱，以英文歌為主，喜歡舒情英文金曲的話，這裡就非常適合。

酒吧設有最低消費，星期一至四每位必點一杯飲品，而星期五至日則需點兩杯。除了酒以外，亦有多款食品，如薄餅、意粉炭燒羊架、炸魚薯條、蜜糖雞翼等，食量不大的話，直接在這裡晚餐醫肚亦可以。

仙吧Scene Bar 地址：沙田大涌橋路34-36號麗豪酒店地下 營業時間：5:00pm – 2:00am

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+ 3 + 2

【6】The Wanch——Rock bar自由上台jam歌

搖滾酒吧The Wanch由1987年起已經昰live band的熱蒲點，經常邀請不同地方的音樂人來表演，時至今日仍然保留每晚有演出，無論民謠、藍調、Hard Rock、金屬搖滾等都有機會聽到。

食客和舞台很近，食客與歌者近距離互動，親切感更強。而且最大特色是設有「Jamming Night」，歡迎任何人即興上台jam歌。食品方面，場內食客多選擇啤酒、汽水或小食。拿著酒杯站在人堆之中，或在吧枱體驗狹窄環境中的溫度，也挺浪漫。

The Wanch 地址：灣仔謝斐道54號（灣仔站C出口，步行約6分鐘） 營業時間：5:00pm – 2:00am

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+ 5 + 4 + 3

【7】Ned Kelly's Last Stand——Dixieland爵士樂帶動節拍

餐廳早於1972年開業，至今已經四十幾年歷史，是本地最受歡迎的音樂酒吧之一。有餐廳的駐場樂隊China Coast Jazzmen，每晚指定時間，都會表演Dixieland爵士樂，節奏感強而旋律快樂，有時還會以茶壺當樂器與觀眾互動。

餐廳裝修甚有美國西部風情，但供應的主要是澳洲菜，既沒有最低消費又不收小費，實在難得。食客主要來這裡歎啤酒，酒類以外有牛扒、燒雞、漢堡包等，還可以在晚市歎個all day breakfast！留意每到周末很早就坐滿，所以最好早點來吃晚餐等開show。

Ned Kelly's Last Stand 地址：尖沙咀亞士厘道11號A 營業時間：11:30am – 2:00am

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+ 4 + 3 + 2

【8】Foxglove——雅緻環境享受多元爵士曲風

這店外表不像餐廳，反而像雨傘售賣店，在暗門推進去，才能看見神秘隱藏了的餐桌座位，以飛機和環遊世界為主題，十分華麗。這裡的舞台較大，每週會邀請不同的音樂人演奏爵士樂，以約會來說，感覺較high-class及舒服。

在散發着1950年代西方風情的店內，卻以供應中菜為主，是此店另一驚喜之處。食客會推介花雕粉絲蒸阿拉斯加蟹肉、一口陳醋腩肉、羽衣甘藍海鮮羹等。這種中西合璧的體驗稍為昂貴，留意逢星期五及六於現場音樂時段，每位會設最低消費300元。

Foxglove 地址：中環都爹利街6號印刷行2樓（中環站D1出口，步行約6分鐘） 營業時間：12:00nn – 3:00pm；5:00pm – 1:00am

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