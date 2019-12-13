聖誕Party到會2019｜公司聖誕派對7大外賣套餐　早烏優惠人均$56

聖誕節臨近，不少公司都會舉辦派對或聯歡會，若然閣下是聖誕party 的「搞手」，定必頭痛，既要安排當日的活動又要滿足同事的口腹之慾，是次記者列出本港7間知名的連鎖食店或大型超市提供的聖誕到會，部分更有早烏優惠，最平人均$55.6，更可直送上府上，超方便！

【1】派對必食 KFC炸雞

早烏優惠：12月15日前訂購滿$1000，可享9折優惠；外賣自取85折優惠。

（來源：KFC Facebook截圖）

如人數不多可選4人滋味桶餐$225，包括：

（１）8件家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞

（２）4件巴辣香雞翼

（３）4客家鄉雞皇飯 / 辣汁蘑菇香飯

（４）格格脆薯塊(普通)1客

（５）4件經典葡撻

（６）4杯氣水

平均約$56.25／位。

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【2】最遲早鳥優惠板長壽司

早烏優惠：12月22號之前訂購聖誕外賣自取並繳付全費，即享8折。

連鎖壽司店而言，板長壽司算是質素不俗，價錢合理，今年板長特別推出史上最遲早鳥優惠，12月22號之前訂購聖誕外賣自取並繳付全費，即享8折優惠，聖誕刺身套餐，最平$182便可嘗到三文魚、北寄貝、赤蝦各6片及3塊帆立貝刺身，性價比不俗。

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【3】原隻火雞 大家樂

早烏優惠：12月20日或之前訂購，滙豐信用卡卡主更可享低至67折優惠！

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【4】飽肚之選 Pizza Hut

早烏優惠：12月18日或之前訂購可享外賣自取85折優惠；恒生信用卡客戶尊享外賣自取8折及外送速遞95折優惠。

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【5】高質到會 Delifrance

套餐共5款，如Set E（18至20人）$2,728，包括：

1. 大蝦蜜桃薯仔沙津

2. 黑椒蒜香雞膇

3. 迷你咖喱雞卷及迷你吞拿魚蘑菇卷

4, 大蝦蜜桃卷及煙三文魚白汁碎蛋卷(36件)

5. 焗醬燒豬肋骨伴薯蓉(約3.6磅)

6. 焗肉醬蘑菇芝士千層麵

7. 夏威夷烤雞意大利芝士焗飯(約4.7磅)

8. 法國軟心冬甩

20人計，約$136.4/位。

(Delifrance官網)

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【6】小奢華系列 City Super

以單項拼湊似乎較「抵食」，以15人為例，選購：

（1）焗美國火雞（3KG）$1080

（2）32件特選壽司盛$629

（3）沙律精選（2KG）$789

（4）凍肉芝士拼盤 $799

（5）山形和牛肉醬千層麵（1.5KG）配法國牛乾菌炒雜菇（0.5KG）$690

共$3,987。

15位計，平均約$265.8/位。

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【7】抵食之冠 元氣壽司

早烏優惠：即日至12月18日可享9折優惠；會員可享8折。

套餐共6款可揀，以15位計，可選：

（1）派對卷物盛$254.2

（2）經典壽司卷物盛$304.3

（3）人氣壽司盛$328.1

以9折計算後共$886.6，15位計，平均約$59.1/位。會員訂購可享8折 ,每位只須$55.6。

👇👇按圖看6款套餐詳情及價錢👇👇