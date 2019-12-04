聖誕大餐2019｜推介5間聖誕除夕套餐　人均$500　性價比高又浪漫

還有不足一個月就到聖誕，正煩惱聖誕節及除夕夜和另一半吃甚麼？是次《香港01》飲食記者嚴選5間高性價比的聖誕大餐，全部人均$500元以下，而且地點一流，位在中環、灣仔、尖沙咀，大家吃過晚餐後，更可到海傍睇燈飾，及參加除夕倒數！一起看看有甚麼抵食推介吧！

【1】英倫酒館 Kinship

位於中環的多國菜餐廳Kinship，餐廳格局像小酒館，環境輕鬆舒適，店鋪由名廚Chris Grare及Arron Rhodes合資開辦，Arron Rhodes更曾在多家米芝蓮星級餐廳任職主廚，食物質素有保證！而且店內採用「Farm-to-table」的概念，所有天然食材均從農場直送到餐廳，食客絕對吃得放心！

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+ 9 + 8 + 7

Kinship 地址：中環些利街2至4號3樓 查詢：2520 0899 價錢：聖誕節：12月24及25日四道菜情人節套餐每位$428，另需加一；除夕夜：12月31日第一輪：4道菜餐單每位$588，另需加一，供應時間：晚上6時至8時；第二輪：5道菜餐單每位$688，，另需加一，供應時間：晚上8時30分至10時30分。

【2】罕有中東菜 FRANCIS

位於灣仔聖佛蘭士街的 FRANCIS，主打中東美食配搭精品葡萄酒，怕中東菜不合港人口味？FRANCIS以西餐口味加入中東菜式的調味，深受食客喜愛，今個聖誕節餐廳特別推出「Let Us Feast」主廚套餐，定價每位港幣380元。食客可品嘗多款人氣美食，包括：鷹嘴豆蓉、哈羅米芝士和餐廳名菜烤羊架，以及一系列注入節日氣息的傳統中東菜式。

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+ 5 + 4 + 3

FRANCIS 地址：灣仔聖佛蘭士街4號及6號地下 電話：3101 9521 價錢：整個12月推出「Let Us Feast」主廚套餐，每位$380元，另收加一服務費。

【3】法式浪漫 Madam S’ate

位於圓方商場天台的法式餐廳Madam S’ate，露天座位向着張燈結綵的廣場，恍若置身歐洲Christmas Market感覺，店內環境布局雅致，餐廳由前W Hotel廚藝總監Chris Woodyard創辦，價格走親民路線。今年供應的聖誕餐價位亦實惠，四道菜聖誕晚餐，每位$338起。餐單雖然價位相宜，但食物一樣做得高檔、有心思！

四道菜聖誕晚餐，每位HK$338起。 (來源:Madam S’ate)

餐單雖然價位相宜，但食物一樣做得高檔、有心思，頭盤有法式龍蝦湯，前菜可選燒大蝦及辣番茄莎莎醬或芝蘑菇西蘭花通心粉，主菜可選M8澳洲和牛或是蜜糖黑醋燒甘筍、菠菜苗和核桃，甜品則有帶著濃富聖誕氣氛的香料紅酒煮梨伴榛子杏仁蛋糕。

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Madam S’ate 地址：尖沙咀柯士甸道西1號圓方3樓平台R009號舖 電話：2537 7555 營業時間：8am-12am 價錢：每位$388元，另收加一服務費。

【4】美式扒房 The Chop House

位於尖沙咀美麗華廣場的美式扒房餐廳The Chop House，是Wooloomooloo Steakhouse的姊妹店，裝潢走工業風型格路線，餐廳面積廣闊，擁有一個舒適的露天花園，價錢也較親民。今年聖誕及除夕夜推出特別套餐，價錢實惠，每位$458元，用餐後更可去尖沙咀海傍睇燈飾。

The Chop House的食物分量以足料大份見稱，是次推出聖誕及除夕套餐，有二道前菜、湯、主菜及甜品，菜式貫徹一向風格，分量十足又美味。

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+ 3 + 2

The Chop House 地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期3樓301及305號舖 電話：2295 3200 營業時間：每日早上11:45至夜深 價錢：每位$458元，另收加一服務費。

【5】巴西日系Fusion菜 Uma Nota

中環荷李活道及卑利街轉角一隅，有家面積不大卻非常chill的餐廳「Uma Nota」，店舖糅合巴西聖保羅和日本街頭特色的美食及雞尾酒為主打。食客可以在Uma Nota吃到魚生刺身，也可以吃到香炸木薯粒、香脆巴西燒豬腩等巴西小食，亦有串燒及多款主菜如虎蝦、章魚及魷魚湯配椰奶及椰香飯等。

(來源:IG@uma.nota)

今次Uma Nota特意於12月推出「廚師精選節日套餐」，每位$450元，包括8道來自單點菜單的美食，其中「蜆肉椰奶湯」以椰奶、薑黃、洋蔥、番茄和芫茜煮蜆，入口鮮甜幼滑。而「蒲燒三文魚」配烤秋葵和秘魯胡蘿蔔蓉是新登場的聖誕特色菜餚，「牛肉串燒」配烤木薯粉則充滿巴日地道街頭風味，至於甜品「朱古力熱情果撻」配焦糖爆谷味道誘人。

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