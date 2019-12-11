聖誕大餐2019｜精選4間無敵海景餐廳　平安夜除夕餐最平$680一位

聖誕節少不了吃聖誕大餐慶祝，如果想和另一半吃得特別些，不妨參考本文推介的4間無敵海景餐廳，可以觀賞一望無際的維港景色，一邊品嘗美食！而且4間海景餐廳全部人均$1,000元以下，最平一間只須$680一位，絕對適合聖誕約會！

【1】尖沙咀藝術館@澳洲餐廳Hue

位於香港藝術館的Hue Dining面對維港海岸，坐擁180度海景。（來源：Hue Dining）

香港藝術館閉館3年最近終於重開，位於1樓的是全新澳洲菜餐廳Hue Dining，由曾於W酒店擔任廚藝總監的Chris Woodyard開設，食物質素有保證，用餐環境優雅，最大賣點是餐廳坐擁180度海景，全場設有大型玻璃窗，而酒吧區更擁有落地玻璃，適合節日或重要日子的約會！

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主打現代澳洲菜的Hue，特別推出聖誕限定四道菜套餐，每位$680已包括前菜、頭盤、主菜和甜品，為了配合藝術主題，菜式擺盤精緻如畫作，視覺上都好滿足，而且可觀賞浪漫夜景，多付出一點還是值得。

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Hue 地址：香港尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓 電話︰3500 5888 聖誕套餐：每位$680元，另收加一服務費。

【2】中環IFC@La Rambla by Catalunya

位於中環IFC三樓的La Rambla by Catalunya，最近重開4,200平方尺的戶外露台，坐擁無敵維多利亞港景致，還可飽覽香港的璀璨夜色以及夕陽西下的美景。店舖平日的晚餐為人均$800，而是次推出的聖誕晚餐只須$850一位，節日來說加幅合理，而且可以與另一半歎美食之餘更可欣賞醉人美景！

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La Rambla by Catalunya 地址：中環國際金融中心三樓3071-73 電話：2661 1161 聖誕套餐：每位$850元起，另收加一服務費。

【3】喜來登@Morton’s The Steakhouse

位於尖沙咀喜來登酒店的Morton's the Steakhouse，店舖鄰近海旁，食客可以一邊觀賞維港夜景，一邊享用美酒佳餚，今個聖誕餐廳推出平安夜、聖誕節及除夕夜晚餐，提供多款經典人氣菜式，例如頭盤龍蝦湯、珍寶蟹餅，另外還有奢華的口味選擇，包括香煎鵝肝配蘋果醬或豐盛的焗莫爾頓海鮮拼盤，更有四款牛扒、原隻波士頓龍蝦，最後更有甜品拼盤或二人份量的莫爾頓經典焗暖心朱古力餅。

Morton’s The Steakhouse 香港分店 地址：九龍彌敦道 20 號喜來登酒店四樓 價錢：平安夜、聖誕節和除夕夜晚餐每位$880，另收加一服務費 電話：2732 2343

【4】The ONE＠Wooloomooloo Prime

Wooloomooloo Prime坐擁一望無際的維港景致，設有露天陽台，品嘗美食同時可以觀賞應節燈飾。(來源:IG@cookingitup8)

位於尖沙咀The ONE、擁有270度無敵海景的Wooloomooloo Prime，設有露天陽台，品嘗美食同時可以觀賞應節燈飾。店舖在12月24及25日將推出精緻聖誕節及新年套餐，提供五道菜聖誕節套餐，可選擇法式龍蝦湯、傳統聖誕火雞、澳洲穀飼牛柳，或波士頓龍蝦及海膽、澳洲和牛等，相當豐富！

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