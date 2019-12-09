午市火鍋｜銅鑼灣4間Lunch抵食一人火鍋推介　$55打住邊爐歎海景

天氣凍了這麼多，真的連中午都想打個邊爐！《香港01》飲食頻道早前整理了多間抵食的一人火鍋推介，這次記者亦為銅鑼灣打工仔整理了抵食一人火鍋合集，高質午市火鍋最平55元。

香港人無論冬天、夏天，一年四季都會去打邊爐。近年亦越來越流行一人火鍋，本頻道曾推出過4間快餐店一人火鍋合集、尖沙咀抵食一人火鍋合集、3間68元午市任食火鍋合集等。這次記者亦整理了在銅鑼灣提供午市一人火鍋的食店，全部加一後都是75元以下，在午市分分鐘60、70元的銅鑼灣區來講真的很抵食！

【1】酒鍋 —— 任選多款台式湯底、特色麵底及特色飲品

新派火鍋店酒鍋在開店不久就成為火鍋界的新寵，數年來推出不同菜式都獲得很好的評價，酒鍋更會依季節提供不同餐單，可惜夜市價錢都會令人卻步。

這次介紹的銅鑼灣店午市一人鍋，特色除了可選多款台式湯底，就是可以看到無敵維港大海景。午餐時想看著美景放鬆夜市個不錯的選擇！

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酒鍋：手工台式涮涮鍋 一人火鍋供應時間：12:00-14:30 地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 27樓 電話：23237098

【2】麻神麻辣火鍋 —— 提供台灣麻辣湯底、3款特色丸類

來自台灣的麻神麻辣火鍋創立日子不長，但卻因大量明星支持而打響名堂。來到香港，麻神銅鑼灣店的高貴、舒服裝潢亦成一大賣點，但其實它的午市一人火鍋是走抵食路線，埋單只是一個價錢。

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麻神麻辣火鍋：一人一鍋午餐 一人火鍋供應時間：12:00-15:30 訂位電話：23410999 地址：銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心2期25樓

【3】雲長小龍坎 —— 藝人陳柏宇引入內地人氣川味火鍋店

由藝人陳柏宇引入的內地麻辣火鍋雲長小龍坎在內地極受歡迎，而來港之後也吸引大量食客挑戰一下川味。雖然曾鬧過山寨風波，但雲長小龍坎的湯底做得好也是持續吸引客源的主要原因。雲長小龍坎提供的午市一人鍋套餐絕不馬虎，共4個餐。

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雲長小龍坎：小龍坎一人一爐午市套餐 一人火鍋供應時間：12:00-17:00 訂位電話：27613300 地址：銅鑼灣記利佐治街1號金百利廣場7樓R3室

【4】101手工涮涮鍋 —— 望著海景歎高質火鍋、CP值最高

101手工涮涮鍋銅鑼灣店同樣能欣賞維港景觀，不過午市一人鍋價錢十分親民，只是一個價錢就能任揀5款湯底、6款麵底及32款配料及一杯無酒精飲品。由於用料新鮮、價錢抵食，去之前真的要記得Book位。

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