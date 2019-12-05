聖誕自助餐2019｜推介6間兒童免費長者優惠　Hyatt 5歲$0食Buffet

一家大小去慶祝聖誕，奈何老人家和小朋友食量較小，如與成人一樣需要付正價，幾乎肯定不能回本。 有見及此，本篇推介6間有兒童免費優惠的酒店自助餐給大家，其中3間5歲小朋友也可以免費食Buffet！部分更同時推出長者優惠，假日帶同家中老幼一同享餐也不用太過傷荷包。 （下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定，所有價目均需加一服務費。）

【1】帝京酒店花月庭：4歲免費、5至11歲特價

花月庭的自助午餐及晚餐都是由5歲開始才需收費，所以4歲或以下小童都可免費享用。雖然長者跟成人價付費，不過有早鳥優惠，更送聖誕禮物！詳請可參看下列自助餐食物圖片。

12月主題是「棋」妙聖誕美食之旅，有不少「大富翁」主題食品，還有人氣即開生蠔、辣肉腸釀煙燻火雞、蜆肉忌廉火炙波士頓龍蝦、雪鹽羊扒等，每位食客更可隨機獲贈巨型花膠扒、花膠五蛇羹、和牛荷葉包或原條燒穴子等。

😍😍😍按圖看兒童免費條款，及獲取早鳥優惠的方法😍😍😍

+ 5 + 4 + 3

「花月庭」聖誕假日自助晚餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

首輪：5:30 – 8:00pm

收費：成人$788；5至11歲小童$578

次輪：8:30 – 11:00pm

收費：成人$838；5至11歲小童$628

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

首輪：5:30 – 8:00pm

收費：成人$758；5至11歲小童$548

次輪：8:30 – 11:00pm

收費：成人$818；5至11歲小童$608

12月26日（四）（*紅日）

時段：5:30 – 8:00pm；8:30 – 11:00pm

收費：成人$518；5至11歲小童$348（已包加一）

12月31日（二）（除夕）

首輪：5:30 – 8:00pm

收費：成人$748；5至11歲小童$548

次輪：8:30 – 11:00pm

收費：成人$838；5至11歲小童$568

2020年1月1日（三）（元旦*紅日）

分段：5:45 – 7:45pm；8:00 – 10:00pm

收費：成人$428；5至11歲小童$298（已包加一）

全時段：6:00 – 10:00pm

收費：成人$628；5至11歲小童$428

花月庭 地址：九龍太子道西193號帝京酒店2樓 詳情／訂座：2622 6154

【2】朗廷酒店The Food Gallery：4歲免費、5至11歲低至半價

朗廷酒店推出4歲或以下兒童免費優惠，5歲或以上享特惠價，不過長者則需付成人收費。雖然聖誕自助餐早鳥優惠已於11月完結，不過仍有方法獲取折扣優惠，按下列自助餐食物圖片可看優惠詳請。

The Food Gallery聖誕自助餐以英倫為主題風格，聖誕裝飾及美食都打造成地道倫敦街頭味，12月1日起會有不定期供應烤聖誕火雞、威靈頓牛扒、焗英式餡餅、意大利聖誕甜麵包、薑餅曲奇、朱古力噴泉等等。12月24至26日更會安排聖誕老人及聖詩演唱帶動氣氛。

😆😆😆按圖看兒童免費條款，及獲取成人優惠的方法😆😆😆

+ 4 + 3 + 2

「The Food Gallery」聖誕假日自助晚餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

時間：5:30 – 8:00pm；8:30 – 11:00pm

收費：成人$898；5至11歲小童$608

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

時間：5:30 – 8:00pm；8:30 – 11:00pm

收費：成人$898；5至11歲小童$608

12月26日（四）（*紅日）

時間：5:30 – 8:00pm；8:30 – 11:00pm

收費：成人$898；5至11歲小童$608

12月31日（二）（除夕）

時間：6:30 – 10:30 pm

收費：成人$898；5至11歲小童$608

2020年1月1日（三）（元旦*紅日）

時間：6:00 – 10:30 pm

收費：成人$758；5至11歲小童$379

The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 詳情／訂座：2132 7898

【3】銅鑼灣維景酒店繽紛維苑餐廳：4歲免費、5至10歲半價、長者特價

這間自助餐也是4歲或以下兒童免費，5歲或以上可以享半價，而且長者亦有特惠收費，一家大小去吃就相當抵食。而聖誕自助餐早鳥優惠只供應給酒店會員，持咭會員可享85折，而非會員則未有任何優惠。

食物方面，餐廳即日至2019年12月22日仍在推出任食大閘蟹自助晚餐，而由23日起則換為普通國際美食，有海鮮冷盤如龍蝦、長腳蟹等，還有紐西蘭羊架、煎鴨肝等熱葷。聖誕節晚餐會特別供應應節菜式如火雞、聖誕甜品。

😃😃😃按圖看兒童免費優惠的條款😃😃😃

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「繽紛維苑餐廳」聖誕假日自助晚餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

時間：6:30 – 9:30pm

收費：成人$668；5至10歲小童$334；65歲或以上長者$568

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

時間：6:30 – 9:30pm

收費：成人$668；5至10歲小童$334；65歲或以上長者$568

12月26日（四）（*紅日）

時間：6:30 – 9:30pm

收費：成人$528；5至10歲小童$264；65歲或以上長者$428

12月31日（二）（除夕）

首輪：5:45 - 8:15pm

收費：成人$598；5至10歲小童$299；65歲或以上長者$498

次輪：9:00pm - 12:30am

收費：成人$668；5至10歲小童$334；65歲或以上長者$568

2020年1月1日（三）（元旦*紅日）

時間：6:30 – 9:30pm

收費：成人$528；5至10歲小童$264；65歲或以上長者$428

繽紛維苑餐廳Cafe du Parc 地址：天后銅鑼灣道148號香港銅鑼灣維景酒店2樓 詳情／訂座：2600 1188

【4】九龍海逸君綽酒店The Promenade：5歲免費、6至11歲特價

如果帶同的小朋友已經5歲，則到就近黃埔的九龍海逸君綽酒店更抵吃。因為5歲或以下的兒童可以免費用餐，6歲或以上才需要收費，而且也有特惠價。而長者則需付成人收費。12月份部分指定日子可以超級筍價120元帶同一位成人或小童吃自助晚餐，還有聖誕正日早鳥優惠，詳情記得按圖看！

The Promenade自助晚餐一向有即開生蠔、麵包蟹、長腳蟹等凍盤，芒果拿破崙亦是必吃招牌菜。聖誕特色自助餐更會供應烤釀火雞伴栗子饀、紅燒花膠、大閘蟹粥等等，連紅白酒亦可無限量暢飲。

😱😱😱按圖看兒童免費條款，及獲取$120超值優惠的方法😱😱😱

+ 5 + 4 + 3

「The Promenade」聖誕假日自助晚餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

時間：6:00 – 10:00pm

收費：成人$828；6至11歲小童$528

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

時間：6:00 – 10:00pm

收費：成人$828；6至11歲小童$528

12月26日（四）（*紅日）

時間：6:00 – 10:00pm

收費：成人$628；5至11歲小童$498

12月31日（二）（除夕）

時間：7:00 – 11:00pm

收費：成人$888；5至11歲小童$588

The Promenade 地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店大堂 詳情／訂座：2996 8432

【5】維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳：5歲免費、6至11歲及長者半價

在本篇介紹之中，最推介一家大細去這間的自助餐，因為無論長者或小童都只需用半價便可吃到自助餐，而5歲或以下兒童更可以免費用餐，非常抵吃！按下列自助餐食物圖片可看優惠詳請。

而且The Farmhouse的食品主打由農場直送，連蔬菜亦是來自有機農場ecoFarm，所以原材料質素高。聖誕期間會以美食市集為主題，供應多款節慶食品，如慢烤火雞、蜜汁烤火腿、燒羊架等，還有XTC Gelato雪糕和聖誕節主題甜品供應。

👍👍👍按圖看兒童免費條款，及長者優惠👍👍👍

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「The Farmhouse咖啡廳」聖誕假日自助晚餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

時間：5:15 – 7:30pm；8:00 – 10:30pm

收費：成人$738；6至11歲小童或65歲或以上長者$369

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

時間：5:15 – 7:30pm；8:00 – 10:30pm

收費：成人$708；6至11歲小童或65歲或以上長者$354

12月26日（四）（*紅日）

時間：6:00 – 10:00pm

收費：成人$698；6至11歲小童或65歲或以上長者$349

12月31日（二）（除夕）

時間：5:15 – 7:30pm；8:00 – 10:30pm

收費：成人$738；6至11歲小童或65歲或以上長者$369

2020年1月1日（三）（元旦*紅日）

時間：6:00 – 10:00 pm

收費：成人$668；6至11歲小童或65歲或以上長者$334

The Farmhouse咖啡廳 地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓 詳情／訂座：3896 9896

【6】君悅酒店君悅咖啡廳：5歲免費、6至12歲半價

香港君悅酒店（Grand Hyatt Hong Kong）的咖啡廳只供應自助早餐及晚餐，5歲或以下的小朋友可以免費享用自助晚餐，而6至12歲亦可以半價用餐。如若攜帶12歲小朋友享餐，有半價就較抵食。成人於12月6日前預訂亦可享早鳥優惠，詳情請看下列圖片。

君悅咖啡廳自助餐的食物質素可謂城中數一數二，煎鵝肝、海南雞飯、龍蝦法國蟹凍盤等都出名，另推介港式奶茶雪糕。聖誕節慶自助晚餐會有更多應節菜餚，如燒乳豬、火雞等。

👏👏👏按圖看兒童免費條款，教你如何獲取早鳥優惠👏👏👏

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「君悅咖啡廳」聖誕假日自助晚餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

首輪：5:30 – 8:00pm

收費：成人$1180；6至12歲小童$590

次輪：8:30 – 11:00pm

收費：成人$1280；6至12歲小童$640

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

首輪：5:30 – 8:00pm

收費：成人$1080；6至12歲小童$540

次輪：8:30 – 11:00pm

收費：成人$1180；6至12歲小童$590

12月26日（四）（*紅日）

時間：6:00 – 10:00pm

收費：成人$698；6至12歲小童$349

12月31日（二）（除夕）

時間：7:00pm – 1:00am

收費：成人$1680；6至12歲小童$840

2020年1月1日（三）（元旦*紅日）

時間：6:00 – 10:00 pm

收費：成人$788；6至12歲小童$394