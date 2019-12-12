抵食生蠔｜九龍3間新鮮蠔吧推介　即開生蠔最便宜只需$4一隻

不少人都喜愛吃生蠔，因此香港有不少蠔吧或供應即開生蠔的餐廳，價錢隨著蠔的品種而有所不同，但同時亦有不少性價比不錯的蠔吧，記者今次精選了九龍區3間抵食蠔吧，如果預算不多但又想過過口癮，不妨考慮試試看！

【1】Madison's —— 限時優惠

位於九龍灣的這間蠔吧，最近推出生蠔優惠，只需$10一隻。網民評價生蠔雖然不算非常肥美，但味道鮮甜，以優惠價錢來說算是性價比不錯。

除了生蠔外，餐廳還供應其他海鮮料理，例如芝士菠菜忌廉焗蠔、白酒忌廉燴活藍青口等，更有其他西餐菜式選擇，包括意粉、意大利飯和其他小吃。

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Madison's 地址：九龍九龍灣宏照道38號MegaBox11樓12號舖 營業時間：星期一至日12:00-23:00

【2】串串燒 by Season —— 最便宜

位於旺角的這間餐廳，主要供應串燒，不少網民都表示款式多樣，當中雞軟骨、芝士大元貝、翠玉瓜、虎蝦、日本和牛粒都是人氣串燒，與Happy Hour時段光顧更有套餐優惠。

除了串燒外，餐廳還供應生蠔，有南非生蠔、美國生蠔、法國生蠔等。網民表示生蠔都非常新鮮，有微微的海水味，原價$108半打或一打，早前餐廳推出生蠔優惠，非常抵食。

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串串燒 by Season 地址：旺角彌敦道733號振宜大廈（始創中心對面） 營業時間：17:00 – 02:00

【3】蠔站Oyster Station —— 最多分店

「蠔站」供應多款世界各地生蠔，有美國、南非、澳洲、法國、愛爾蘭等。蠔吧每日會指定一款生蠔，推出$10一隻的優惠。網民認為雖然價錢便宜，但質素絕不馬虎，質感creamy，同時帶點淡淡的海水味。

除了生蠔，餐廳亦有提供不同刺身，例如赤貝、海膽、翡翠螺等，同時亦有肉眼扒、M5和牛斧頭扒等肉類選擇。

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