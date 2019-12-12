中村藤吉以外5間日本抹茶甜品推介　必試百年老店京林屋綠茶芭菲

日本抹茶百年老字號中村藤吉，日前宣布香港分店全線結業，令不少抹茶迷感到非常震驚！中村藤吉主打的芭菲系列一直是人氣抹茶甜品，除了中村藤吉外，還有哪些日本過江龍抹茶甜品店？

《香港01》飲食記者精選了本港5間人氣抹茶甜品店，包括同樣有過百年歷史的京林屋、辻利茶舗、來自大阪心齋橋的宇治園 、茶匠 · 清水一芳園、L.D.K. by Ufufu Café等，讓大家有中村藤吉以外的選擇！

據知，中村藤吉的香港全線分店已於上月底結業。（中村藤吉fb圖片）

【1】百年老字號京都抹茶店@京林屋

現時在香港有三家分店的京林屋於1753年創立，是京都抹茶百年老店，主打抹茶蕨餅、抹茶和焙茶軟雪糕、手打抹茶奶昔等，亦有抹茶芭菲等甜食，香港店更有特製林屋抹茶餡蜜、限定抹茶芭菲！鹹食方面就有抹茶蕎麥麵、鰻魚飯。

招牌抹茶蕨餅會另附上抹茶粉、黑糖漿，大家可以自行選擇抹茶粉的份量，或濃或淡都可以由自己選擇。抹茶蕨餅口感煙韌，但又比軟腍的麻糬、硬身一點，抹茶味非常香濃！而香港限定芭菲雪糕亦非常受歡迎，整體份量算大，抺茶雪糕味道濃郁，用料亦非常豐富，包括有白玉子、脆米、紅豆蓉、軟滑的忌廉、底下有黑糖蒟蒻、士多啤梨蓉等，口感豐富，不過胃口小的朋友可能就覺得太飽了。

👇👇👇 按下圖睇睇京林屋各款人氣抹茶美食 👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

京林屋 地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場12樓1203號舖 太古太古城道22號明宮閣地下G406號舖 尖沙咀尖沙咀柯士甸道西1號圓方商場1089B號舖

【2】逾150年歷史宇治抹茶名店@辻利茶舖

來自京都宇治的辻利茶舖已有逾150年歷史，在香港有三間分店，主打的是抹茶芭菲、濃度達2.0的抹茶軟雪糕、八女玉露；鹹食方面就有創新的抹茶芝士午餐肉三文治、鰻魚茶漬飯、雞肉茶漬飯等。網民推介招牌濃度2.0的抹茶軟雪糕，雪糕的奶味香濃、口感幼滑，雪糕表面灑上抹茶粉，增加抹茶的苦澀味，令軟雪糕不會過分甜膩。

最特別的是抹茶芝士午餐肉三文治，抹茶麵包表面烘得金黃、非常香脆，有淡淡抹茶味，餡料就簡簡單單，有生菜，蕃茄，芝士和午餐肉，尚算足料！鰻魚茶漬飯和雞肉茶漬飯亦是人氣之選，不過抹茶略嫌不夠濃，但鰻魚本身已經過調味，因此整體味道仍然很夾。

👇👇👇 辻利茶舖更有充滿特色的抹茶鹹食，按到最後睇睇有甚麼推介 👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

辻利茶舖 地址： 觀塘觀塘道418號創紀之城五期apm 2樓8號舖 屯門屯隆街3號屯門市廣場1期3樓Kiosk 2 沙田沙田正街18號新城市廣場第3期1樓一田超市

【3】主打足料抹茶芭菲杯@茶匠 · 清水一芳園

來自京都的茶匠 ·清水一芳園有72年歷史，分店位於大角咀奧海城，招牌甜品是一芳園抹茶卷、一芳園芭菲杯、可麗餅等。網民一致讚好的一芳園芭菲杯非常大杯，表面是雪糕、幼滑的忌廉，中間就有朱古力脆米增加口感，底下有紅豆蓉、白玉、抹茶啫喱, ，最底層就是咖啡啫喱，既有層次又夠豐富！

而卷蛋表面上灑上抹茶粉，增加抹茶的香濃，卷蛋本身偏綿密硬身，裏面包著幼滑的抹茶忌廉，清甜的紅豆蓉中和了抹茶淡淡的苦澀味。

👇👇👇 按到最後睇睇茶匠 · 清水一芳園的招牌可麗餅 👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

茶匠 清水一芳園 地址：大角咀海庭道18號奧海城二期UG樓UG76號舖

【4】大阪心齋橋過江龍@宇治園

來自大阪心齋橋的「宇治園」主打抹茶、焙茶甜品，招牌的是抹茶軟雪糕、抹茶芭菲，網民形容抹茶芭菲的雪糕夠幼滑、茶味頗重，味道帶點回甘，餡料有白玉、抹茶蛋糕、脆米、抹茶寒天等，整體口感有層次。

鹹食方面就有腐皮抹茶麵，綠色的麵條有淡淡的抹茶味，麵上有兩大塊腐皮，腐皮不算厚，口感偏軟腍。要注意腐皮容易被浸得過分軟爛，因此要盡快吃！

👇👇👇 按到最後睇睇宇治園的特色鹹食 👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

宇治園 地址： 尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場4樓4201-4202K號舖 銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場9樓919B號舖

【5】日本九州出名cafe＠L.D.K. by Ufufu Café

來自日本九州的ufufu是日式cafe，主打各款口味的芭菲、抹茶蕨餅等，鹹食就有漢堡、和牛咖哩蛋包飯等。有網民盛讚抹茶法式吐司與東京店吃過的幾乎一樣好吃，吐司麵包鬆軟、幾乎入口即融，吐司上面一邊有偏甜的忌廉，另一邊是抹茶雪糕，最後再淋上香濃的抹茶醬！

抹茶蕨餅約有8顆， 口感煙韌，表面有滿滿的抹茶粉，抹茶味濃郁，同樣附上黑糖醬，沾了醬的蕨餅略嫌太甜膩！

👇👇👇 Ufufu Café 的鹹食亦非常出名，按到最後睇睇ufufu的人氣蛋包飯 👇👇👇

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